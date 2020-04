Clave para que empresarios y profesionales "banquen" gastos y sueldos: será más fácil vender dólares en la Bolsa

Se eliminaría el parking para los bonos, de modo que se puedan vender divisas a un precio mejor que el del mercado oficial. Beneficia a personas físicas.

El Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) analizan eliminar el procedimiento que se conoce como "parking" y que restringe las ventas de dólares en la Bolsa. Es una buena noticia para empresarios unipersonales y también para profesionales.

En tiempos de freno prácticamente total a la actividad económica, son muchas las personas que tienen que vender sus dólares ahorrados para afrontar gastos o pagar salarios. Sin embargo, el tipo de cambio oficial, al que los bancos toman los billetes (hoy a $61,99), está muy por debajo del dólar bursátil, que cotiza por encima de los $80.

El "parking", no obstante, perjudica esa operatoria cambiaria bursátil, ya que le agrega varias jornadas entre la venta de los dólares y la obtención de los pesos. Esto se suma a que, en el contexto de cuarentena obligatoria, las cuevas tampoco son una opción.

En ese marco, y ante la necesidad de afrontar los gastos de principios de mes, fuentes del BCRA y la CNV confirmaron a iProfesional que se está analizando quitar el "parking", de modo tal de incentivar a las personas físicas a vender sus dólares en la Bolsa. El organismo que conduce Miguel Pesce, de hecho, iba a tratar el tema en la reunión de Directorio que estaba planificada para este viernes y que fue postergada hasta el lunes.

Los especialistas coinciden en que la eliminación del parking beneficiará definitivamente a aquellos que tienen negocios a título unipersonal o a los profesionales que no están pudiendo facturar durante la cuarentena y deben vender su tenencia de dólares para afrontar sus gastos mientras dure el aislamiento.

"Beneficia a las personas humanas, que pueden ser empresarios, profesionales independientes o, simplemente, ahorristas. Ahora van a poder hacer las operaciones de venta de dólares", resaltó Alejandro Caramella, jefe de la mesa de First Capital Markets.

Las empresas, a diferencia de las personas humanas, no tenían que cumplir con el "parking" de los bonos, por lo que seguirían operando en ese mercado sin problemas. En ese sentido, Caramella indicó: "La lógica de no limitar la operatoria para las personas jurídicas está en que ya no pueden comprar dólares en el mercado oficial debido al control de cambios".

Pese a ello, José Bano, gerente de research de InvertirOnline, observó un mayor movimiento por parte de las personas jurídicas en las últimas semanas, debido a que se acercaba la fecha de realizar el pago de sueldos. "Desde que arrancó la cuarentena, se ve algo más de volumen porque las empresas aprovechan para vender dólares en la Bolsa", sostuvo. Esas ventas pueden ser de dólares que ya tuvieran en cartera o que hubieran comprado en el mercado de capitales previamente.

Cómo vender dólares en la Bolsa

Quien quiera vender divisas en la Bolsa tiene que hacer dos operaciones: comprar un título en dólares y venderlo en pesos. El único requisito es contar con una cuenta comitente en una casa de Bolsa. En la jerga, esta transacción se conoce como "Dólar Mep" y permite tanto comprar como vender divisas en el mercado de capitales.

"En InvertirOnline funciona así: desde la cuenta en dólares se hace la transferencia a la comitente y luego se compran los bonos en especie D (es decir, en moneda estadounidense). A continuación, los venden en pesos y se los llevan en el momento. Si no hay ‘parking’, como sucede hasta ahora con las personas jurídicas, toda lo operación no demanda más de 10 minutos", explicó Bano.

Los analistas consultados acordaron en que, con más jugadores, se beneficia el mercado de los dólares bursátiles porque, a mayor liquidez, mejor será la determinación de los precios. "Obviamente, con más actores, la cotización del dólar Bolsa no se va a disparar tanto porque hay más gente participando de ese mercado", afirmó Caramella.

Bano, por su parte, apuntó: "Mientras exista el ‘parking’, solamente se puede dolarizar el que sabe que no va a necesitar vender esas divisas por mucho tiempo, porque la cotización a la que se los toman es baja. En cambio, si se elimina esa traba, se pueden hacer movimientos más pequeños y transaccionales".

Hoy, la diferencia entre el dólar Mep y el tipo de cambio oficial está en torno al 32%, ya que el dólar se vendió a $66,84 en la City porteña y a $88,42 en la Bolsa. Desde la puesta en marcha del recargo de 30% sobre la cotización oficial, los tipos de cambio bursátiles se fueron acercando (e incluso superaron) al valor del dólar "solidario", que hoy cerró en $86,89.

Una de las metas que persiguen los organismos oficiales con esta decisión es, precisamente, descomprimir la presión sobre los mercados paralelos de dólares, ya sean legales (como la Bolsa) o ilegales (como las cuevas).

En qué consistía el "parking"

La operatoria de conocida como "parking" se había impuesto en octubre del año pasado, cuando el cepo cambiario todavía permitía comprar u$s10.000 y las autoridades iban cerrando los puntos de fuga de divisas uno por uno. El objetivo oficial era evitar un arbitraje que permitía generar una ganancia extraordinaria y que, además, forzaba al Central a perder reservas en el mercado de cambios.

Ese arbitraje se conoció con el nombre de "rulo" y consistía en que las personas compraban dólares en el mercado oficial y luego iban al mercado de capitales y compraban un título en dólares para venderlo en pesos inmediatamente. Por la diferencia entre los dos tipos de cambio, obtenían una ganancia muy importante y libre de riesgo. Muchos hacían varias operaciones mensuales hasta llegar al cupo máximo de u$s10.000.

Conscientes de esa especulación, el Central y la CNV establecieron el "parking", es decir, que la persona que comprara bonos en dólares con divisas debía conservar los títulos en cartera durante 5 días hábiles antes de poder venderlos en pesos. De esta manera, en un mercado argentino que tenía mucha volatilidad, la operatoria dejaba de tener sentido porque no se podía hacer en forma simultánea.

Desde que el cepo cambiario se cerró a la adquisición de u$s200 mensuales y, aún más con la puesta en marcha del impuesto PAIS, que encareció un 30% adicional el tipo de cambio, los operadores vienen reclamando por eliminar el "parking". Sin embargo, hasta ahora, no fueron escuchados.

"Hoy la economía entera está liquidando reservas. Todos están vendiendo dólares para atender gastos corrientes. ¿Cómo los pueden vender si hay ‘parking’? No tiene sentido porque es una restricción para entrar dólares que no existe no para sacarlos. Es como un impuesto a la entrada de divisas", afirmó José Echagüe, estratega de Consultatio. Y advirtió: "Además, cuando no se permite que la venta se haga por el mercado formal, la gente se va al blue. Ahí, demanda efectivo y transa en negro, lo cual perjudica también al sector público".