Marcelo Elizondo: "La Argentina tiene una oportunidad en la crisis del coronavirus porque produce alimentos"

La Argentina exportó el año pasado u$s65.000 millones y de ello dos tercios son alimentos, pero esa oportunidad va a estar de la mano de mayores exigencias

El consultor en economía y negocios internacionales Marcelo Elizondo dijo que la Argentina tendrá una oportunidad en el comercio internacional a raíz de la crisis por el coronavirus ya que produce y vende alimentos, si bien también es altamente probable que el mundo empiece a exigir nuevos requisitos para esas importaciones.

"La Argentina exportó el año pasado unos u$s65.000 millones y de ello dos tercios son alimentos. Sin embargo, es altamente probable que después de la crisis las sensibilidades de los actores económicos cambien: que el mundo empiece a exigir nuevos requisitos en cuanto a seguridad, sanidad y reputación en términos de cumplimiento de estándares por lo que hay una oportunidad, pero esa oportunidad va a estar de la mano de mayores exigencias", afirmó Elizondo, entrevistado por el canal LN+.

De acuerdo con el especialista, sin embargo, hay estudios que ya anticipan una caída en volúmenes de comercio internacional para este año del 20%, un número muy fuerte que se explica porque los grandes actores del comercio internacional son los más golpeados: China, Europa y los Estados Unidos.

"En términos económicos no hay precedentes. En términos sanitarios los que saben se remiten a la gripe española, pero la economía era distinta entonces. Esto de tener a 2000 millones de personas confinadas en sus casas y a todo el mundo productivo detenido es algo que no tiene precedentes. Incluso es algo que no sabemos cómo va a ser tratado desde el punto de vista económico. Parar la economía en el mundo es duro, pero es más sencillo que volver a ponerla en funcionamiento", acotó.

En cuanto a los sectores que más rápido podrían recuperarse, Elizondo dijo que aquellos vinculados con las necesidades primarias como la alimentación tienen más chances y también la economía de los servicios. A contramano, los sectores más industrializados, como el automotor, claramente van a tener más dificultades para ponerse en marcha. "Hay industrias que producen bienes suntuarios que no son los más urgentes que van a estar incluso más impactadas en el tiempo", agregó.

Por último, se refirió a la situación del yacimiento Vaca Muerta, con la caída del precio del barril de petróleo. "Sin inversión, no hay recurso natural que sea tal; y, para que la inversión sea rentable, el precio del barril debería estar en US$50 y hoy estamos en precios que son la mitad de eso, con lo cual va haber una inflexión. Vaca Muerta será uno de los sectores en que haya diferimiento de inversiones. En su momento se había hablado de US$15.000 millones, incluso previsto por YPF, pero con el precio del petróleo actual eso se va a diferir sin dudas", concluyó.