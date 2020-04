Cuáles son las ventajas y desventajas de la emisión de cuasimonedas, según un especialista

El gobernador santafesino, Omar Perotti, admitió públicamente que es una alternativa que está analizando junto a su equipo de ministros y asesores

El gobernador santafesino, Omar Perotti (en la foto), admitió públicamente que emisión de las "cuasimonedas" es una alternativa que está analizando junto a su equipo de ministros y asesores. Advirtió que, como la caída de ingresos no tiene piso, "no hay recursos para garantizar el pago de los sueldos " estatales.

Perotti fue el primer mandatario que lo reconoce, pero no el único que lo analiza. Frente a ese escenario, el economista Marcelo Capello describió los factores a favor y en contra de estos bonos de cancelación de deuda. Capello integra el staff de la Fundación Mediterránea y creó el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).

"Desde la perspectiva de las provincias, con la emisión de cuasimonedas podrían compensar la caída en recaudación y los mayores gastos en algunas áreas; los gobernadores podrían coparticipar a los intendentes los bonos que emitan, para que también sostengan su gasto público", señala.

Y considera que permitirían, además, adaptar mejor la emisión a las necesidades de cada jurisdicción.

Las cuasimonedas, afirma Capello, otorgan mayor autonomía a las provincias respecto de la alternativa de recibir ayudas directas de la Nación: "Si la Casa Rosada no distribuyera la asistencia con criterios objetivos, se daría lugar a que algunos distritos decidan emitir cuasimonedas, pues considerarían que fueron políticamente discriminados".

Te puede interesar Bancos nacionales ya otorgaron más de $10.000 millones en créditos a pymes para pagar sueldos

Desventajas

Los "contras" son más, según el especialista. De hecho, el economista cree que echar mano de esa alternativa no es buena idea. En 2001, cuando varias provincias las emitían, regía la ley de convertibilidad, que restringía la emisión de pesos al Banco Central. Ahora no existen esas limitaciones, más que las que impone la realidad a través del aumento en la tasa de inflación, que está otra vez en alza. Por ende, no se justifica la emisión de cuasimonedas, según Capello.

La Nación, sostiene el economista del Ieral, debería asistir con mayores transferencias a las provincias durante los meses de mayor caída en la recaudación, financiado con mayor emisión sin discriminar; si el problema económico por la pandemia resulta transitorio, conviene que la emisión la haga el Banco Central, ya que las cuasimonedas llevan tiempo para ser aprobadas, diseñadas y emitidas.

El riesgo es que, una vez superado el pico del problema, los distritos las quieran mantener.

"Los gobernadores supondrán que, como ocurrió en 2002, el rescate de las cuasimonedas será realizado finalmente por el Banco Central -agrega Capello-, lo que podría exacerbar la emisión de papeles. Si hay exceso, se depreciarán y cotizarán bajo la par".