Consultor de empresas, escéptico sobre créditos a pymes: "A los bancos no les interesa"

El asesor financiero de empresas, Miguel Arrigoni, dijo en videoconferencia que no se puede contar con el sistema financiero argentino

Miguel Arrigoni, consultor con experiencia en asesoramiento financiero a empresas y director de First Capital, sostuvo que "no podemos contar con el sistema bancario argentino, empezando con el Banco Central".

En una videoconferencia que brindó a un grupo de periodistas este martes, en la que participó iProfesional, consideró que a los bancos no les interesa y "no quieren dar" los créditos que lanzó el Gobierno a las pequeñas y medianas empresas a una tasa del 24%, ya que les resulta "un interés muy bajo" el que deben cobrar si se tiene en cuenta la inflación que se registra en el país.



Además, por la incertidumbre mundial que trae a la economía la pandemia de coronavirus, la "inseguridad es alta" para el sistema financiero.



Esta situación, sostuvo Arrigoni, lleva a que "todo esté armado para no prestar plata, porque los bancos no lo quieren hacer y sólo le brindarán estas líneas de financiamiento a algunos clientes sólidos".



En cuanto al sistema financiero, el experto catalogó que desde hace varias gestiones el Banco Central tiene respuestas "muy pobres", ya que lo único que hizo siempre fue "regular la tasa pero no miraban hacia abajo, a la economía real, y no se ocuparon en fomentar los créditos".

Al respecto, consideró que la salida es que no se debe pensar solamente en el sistema bancario como la estructura financiera del país, "estamos fritos si es así", consideró.

Es decir, para Arrigoni la salida es "pensar en desarrollar en serio al mercado de capitales, donde en muchos países es mucho más grande que el sistema bancario que tiene cada uno de ellos".

Desde ese punto de vista, ejemplificó que la factura electrónica puede reemplazar a los cheques de pago diferido, al tener entre 26% o 27% de tasa de interés. "No son las tasas de 98% del gobierno anterior, sino que son más compatibles con la realidad", completó.

Y finalizó: "Además es una forma de hacer algo con los pesos, que muchos no saben qué hacer hoy. Es una forma que las empresas puedan tener capital de trabajo y estar financiadas".

Por el lado de la emisión de la base monetaria y su impacto en la inflación, consideró que es "un gran debate, el problema de la emisión es que convalida a la inflación".