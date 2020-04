"El dólar está muerto, compren bitcoin", aconseja Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, autor del popular libro "Padre rico, padre pobre", habló sobre la muerte del dólar estadounidense y aconsejó comprar bitcoins.

"Muerte del dólar. Gente desesperada por dinero. Muy triste. Si el gobierno te da dinero gratis, tómalo y gástalo sabiamente. No guarde. Compre oro, plata, Bitcoin. El dólar se está muriendo. Plata [a] USD 20 [la onza]. Mejor compra para seguridad futura. Todos pueden pagar USD 20, especialmente con dinero falso gratuito", escribió el empresario en un tuit publicado este sábado 4 de abril.

DEATH OF DOLLAR. People desperate for money. Very sad. If government gives you free money take it yet spend it wisely. DO NOT SAVE. Buy gold, silver, Bitcoin. Dollar is dying. Silver $20. Best Buy for future security. Everyone can afford $20, especially with free fake money.