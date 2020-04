Carlos Rodríguez: "Tener los bancos cerrados es una excusa para controlar el dólar blue y poder emitir"

"Me parece que hay un corralón bancario. Sobre pesos y sobre dolares. Solo tarjetas y cajeros automáticos para pesos. Verificar bien", dijo el economista

El economista Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y ex rector de la Universidad del CEMA, se explayó por Twitter sobre la política del Gobierno que hasta esta semana mantuvo los bancos cerrados, en el marco de la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Me parece que hay un Corralón Bancario. Sobre pesos y sobre dolares. Solo tarjetas y cajeros automáticos para pesos. Verificar bien", tuiteó.

Me parece que hay un Corralon Bancario. Sobre pesos y sobre dolares. Solo tarjetas y cajeros automaticos para pesos. Verificar bien. — Carlos Rodriguez (@carod2015) April 13, 2020





Al breve posteo lo acompañó con una imagen de recomendaciones de un banco en el que se advierte que en el nuevo esquema que empezó a regir hoy para algunas operaciones, que decía "es importante que tengas en cuenta que no podrán realizarse en ventanilla: depósitos ni extracciones en efectivo, depósitos ni pago de cheques, compraventa de moneda extranjera, ninguna transacción que involucre entrega o recepción de efectivo".

El Covid19 es la excusa para tener la gente asustada en las casas mientras se implementa el modelo chavista: Default, controles de precios, Corralon bancario, impuestos extraordinarios a los ricos, emision descontrolada...y quien sabe que mas. — Carlos Rodriguez (@carod2015) April 13, 2020



Rodríguez está convencido de que es una maniobra del gobierno de Alberto Fernández para que, en medio de la cuarentena y con la excusa del coronavirus controlar la base monetaria.

Aclaro: la cuarentena es necesaria para combatir el virus, pero ademas se la usa como excusa para otras cosas. — Carlos Rodriguez (@carod2015) April 13, 2020

La cuarentena como instrumento de politica monetaria: corralon. — Carlos Rodriguez (@carod2015) April 13, 2020

Para el economista de UCEMA, la cuarentena facilita además el gobernar por decreto.

Con la población encerrada en sus casas por la cuarentena, y con razon, es fácil gobernar el país por decretos y leyes por zoom. Expropiar, violar, controlar,etc. Una mano tapa la otra. — Carlos Rodriguez (@carod2015) April 14, 2020

Por eso, Rodríguez recomienda a la población mantener la cuarentena sin realizar cacerolazos o aplausos a favor de medidas contra los bancos.

Recomiendo respetar la cuarentena, pero si protestar con cacerolazos contra las medidas en los bancos que no tienen nada que ver con el virus sino con defender al Dólar Oficial bajo. Son un corralito a los depósitos y te robaron los dólares depositados. — Carlos Rodriguez (@carod2015) April 14, 2020

"En el banco los cajeros no atienden, no se pueden retirar billetes, de ningún tipo por caja. Sólo pesos por cajero. Eso es un lo que conocemos como 'corralón', Los dólares directamente no lo podés retirar, están cautivos en el banco. El que tenía dólares no recibirá nada", dijo luego Rodríguez a Infobae.



El ex funcionario entiende el contexto de cuarentena, pero está convencido que el Gobierno la usa como una excusa. "Los supermercados están abiertos, no veo por qué una sucursal bancaria no puede estarlo. ¿Están abiertos los supermercados y no los bancos? Es ridículo. Pero ocurre que esto es muy conveniente para que el Gobierno emita y esos billetes no vuelvan a entrar al circuito financiero otra vez, a ser depositados, y funcione el multiplicador bancario. Por eso está el contado con liqui a $101 y el blue a 84 pesos. Es un corralón bancario que en caso de Domingo Cavallo terminó haciendo caer al gobierno. La gente no se da cuenta aún de lo que le han hecho: le secuestraron los depósitos en dólares del sistema bancario", asegura.



Rodríguez desconfía que estas medidas sean solo temporarias durante lo que dure el período de aislamiento social: "Como lo fueron el impuesto al cheque o el impuesto a las Ganancias. Todo empieza así. Esta medida no tiene nada que ver con el coronavirus. Es una excusa par a controlar el dólar blue y poder emitir sin que aumente la oferta monetaria. Imprimen base monetaria y al no haber multiplicador bancario no aumenta tanto la oferta monetaria. Es una excusa para la gente que no entiende. Usan la pandemia para restringir la oferta monetaria", especificó.



Al haber menos recaudación, sostiene que la emisión aumenta mucho más que proporcionalmente la oferta monetaria. Para "esterilizar" la economía, según el experto de UCEMA, el Gobierno evita que ese dinero vuelva ahora a la economía con un "corralón".

"Además, evitan que la gente saque más dólares de las cuentas, como estaba haciendo. Este gobierno hizo un default de la deuda y ahora habla de ponerle un impuesto a los ricos. Es un peronismo descontrolado. Y la gente le tiene miedo a eso: hoy el dólar se fue a $100. ¿Se fue por el coronavirus? Todo el mundo lo tiene, muchos incluso están peor que nosotros. El gobierno dice que somo un ejemplo, pero por qué se van los capitales, entonces. Se están yendo por un gobierno peronista que se parece cada vez más gobierno populista caribeño que busca expropiar todo lo que se pueda", argumentó.



Para Rodríguez el proyecto que trabaja el oficialismo para poner un impuesto a las mayores fortunas declaradas del país, es un giro hacia un "populismo caribeño" o "chavismo venezolano extremo", y no descarta que se produzcan más medidas restrictivas: "Por ahora los pesos los podemos sacar del cajero, con límites de tiempo y haciendo cola para sacar pesos. A los dólares no los expropiaron... todavía. No está el instrumento legal, simplemente no te los dan porque los bancos no funciona con la excusa del virus".