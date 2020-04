Otro golpe para Vaca Muerta: caída histórica en el precio del barril de petróleo en EE.UU., que cotiza a valores negativos

El crudo estadounidense WTI sufre una crisis histórica: los precios para entrega en mayo son negativos debido al desplome de la demanda mundial

El megayacimiento argentino de Vaca Muerta, señalado como la esperanza para la generación de divisas y energía en la Argentina, sufrió este lunes un inesperado golpe: el precio del petróleo en los Estados Unidos sufrió un derrumbe histórico.

El derrumbe del petróleo llegó este lunes a niveles históricos: los inversores y especuladores pagan para encontrar compradores en momentos en que las capacidades de almacenamiento llegan a su límite en Estados Unidos.

En un mercado saturado, los tenedores de contratos para mayo -que expiran el martes al cierre- deben encontrar compradores para el petróleo físico lo antes que puedan. Pero como las reservas están casi al límite en Estados Unidos, deben erosionar los precios para colocarlos.

El barril de crudo WTI, que se intercambiaba a 60 dólares por unidad a inicios de año, se hundió por completo este lunes. Y más: terminó la jornada en -37,63 dólares. En 2011, valía 114 dólares.

En cambio, el precio de los futuros de petróleo WTI de junio se mostraban más estables. La caída este lunes fue cerca del 9%, hasta situarse los 22,7 dólares el barril.

En el caso del petróleo de referencia en Europa -clave para las petroleras argentinas-, el precio del barril de Brent se situaba en 26,67 dólares, 5% inferior al del cierre del viernes último.

En lo que va de año, el barril de Brent cayó más del 60%, por el impacto de la pandemia sobre el nivel de actividad.

Por qué se derrumbó el crudo

Los futuros del WTI de mayo mostraron ventas masivas porque todos los inversores que no quieran entrega física necesitan vender el contrato de mayo antes de su vencimiento, lo cual opera este martes.

Pero no hay compradores físicos para este contrato ya que las capacidades de almacenamiento en Estados Unidos alcanzando su máximo, lo cual explica que haya habido operaciones por debajo de cero dólar, es decir, compradores que le pagan al vendedor por devolverle el barril.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó al 2020 como "el peor año de la historia para el petróleo" y se refirió al presente mes como "abril negro".

El exceso de oferta pondría a prueba la capacidad mundial de almacenar crudo, con el riesgo de que la saturación en algunos yacimientos obligue a parar la producción.

El fenómeno ya está ocurriendo en la Argentina, donde las petroleras dejaron de refinar porque no tienen donde almacenar.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pronosticó que la demanda de crudo descendería en torno a 20 millones de barriles por día en abril.

En el conjunto del año, la demanda se reducirá en 6,91 millones de barriles por jornada, estimó.

La crisis se agravó después de que Arabia Saudita, miembro de la OPEP, lanzara una guerra de precios con Rusia, que no es miembro de esta organización.

Los dos países pusieron punto final a la disputa a principios de este mes aceptando, junto con otros Estados, reducir la producción en casi 10 millones de barriles diarios para impulsar los mercados afectados por el virus.

Pero los precios siguieron cayendo y los analistas estiman que los recortes no bastan para compensar la caída masiva de la demanda.

Analistas temen que las instalaciones de almacenamiento en Estados Unidos se estén quedando sin capacidad.

Vaca Muerta, en jaque

La situación en el yacimiento argentino de Vaca Muerta no hace más que agravarse con las noticias que llegan desde los Estados Unidos. La explotación no convencional que se realiza en el yacimiento tiene un alto costo, por lo que la extracción no llegaría a justificarse en un contexto en el que el crudo está "regalado" en el mercado internacional.

Tal como señaló anteriormente iProfesional, varias empresas que operan en la cuenta neuquina ya había decidido decidido frenar su trabajo debido a que las capacidades de almacenamiento del país están colmadas. Esto, porque el consumo de naftas cayó abruptamente debido a el freno a la circulación de vehículos que impuso la cuarentena general por el coronavirus.

Varias de estas compañías veían como un plan de emergencia viable realizar exportaciones a pérdida, con un precio de alrededor de u$s20 por barril, para lo que ya habían solicitado autorizaciones al Gobierno. Sin embargo, la drástica evolución del precio del crudo en el mercado internacional -que coloca en negativo al barril WTI- haría inviable esa opción.

Fuentes de la Secretaría de Energía aseguraron a iProfesional que las compañías sólo en lo que va del mes de abril triplicaron sus solicitudes de exportación ante la dependencia de Gobierno.

"La cantidad de recursos presentados creció considerablemente porque las empresas entienden que vender afuera es una alternativa a la comercialización casi nula dentro del país. La Secretaria, a tono con esto que ocurre, está tratando de colaborar agilizando los trámites", comentaron las voces consultadas.

"Marzo ya venía con una subida relevante, pero en abril se volvió una tendencia predominante. Las empresas prefieren vender el crudo afuera aunque se lo pague menos que en Argentina -alrededor de 20 dólares el barril, descontando retenciones y otros impuestos, versus los más de 40 a nivel interno- que quedarse en esta situación de parálisis. Veníamos de ocho pedidos de permisos de exportación a casi 25 solicitudes", añadieron.

Desde la dependencia oficial aseguraron a iProfesional que "todas las empresas que extraen petróleo" han solicitado permiso para exportar en las últimas semanas. "La prioridad, claramente, es evacuar la producción de crudo de alguna manera. Prefieren colocarlo en el exterior aunque no convenga tanto en términos de precio del barril antes que parar por completo los yacimientos", se indicó.

Ahora, toda esta movida exportadora que era vista como un último recurso parece quedar bloqueada por la situación externa.

El parate a la actividad en Vaca Muerta ya era visible y preocupante antes de la caída en las cotizaciones de este lunes. La estatal YPF redujo 50 por ciento su ritmo de explotación en Loma Campana, su carta fuerte en Vaca Muerta: que bajó a 21.000 barriles diarios, según indicaron a iProfesional fuentes del sector.

Vista Oil es otra de las empresas que detuvo movimientos: en su caso, en Bajada del Palo Oeste, área de operaciones siempre en el reservorio de no convencionales.

Shell, en tanto, mantiene a nivel global la estrategia de desacelerar la refinación como forma de compensar las pérdidas por la menor demanda de crudo.

Entre los actores más pequeños el panorama es el mismo. Oilstone, por ejemplo, informó a través de su director comercial, Mauricio Russo, que tiene capacidad de almacenamiento para 10 días más. Y que luego de ese lapso deberá paralizar sus pozos.

Recientemente, este medio también expuso declaraciones de ejecutivos de Petróleos Sudamericanos que anticiparon la acción de "restringir o cerrar campos por un exceso de producción de petróleo".

Por su parte, el viernes 3 de abril, la petrolera Roch frenó las actividades de extracción y producción de hidrocarburos que lleva a cabo en la provincia de Tierra del Fuego.

La compañía expuso que llegó a esta decisión afectada por la fuerte caída de la demanda de combustibles que generó la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno.

En este contexto amenazante, son muchos los puestos de trabajo que están en juego en el yacimiento de hidrocarburos que alguna vez se perfiló como la esperanza para la recuperación económica de la Argentina.

La semana pasada, el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa acordó con las cámaras del sector el pago del salario básico para 20.000 trabajadores que no están prestando servicios debido a la paralización de yacimientos por la pandemia de coronavirus.

En un audio que difundió por redes sociales, el secretario general de petroleros Guillermo Pereyra, informó que "las cámaras empresarias nos dijeron que es la única forma de sostener los puestos de trabajo y a la espera de que mejore la situación".

"Los compañeros que están trabajando cobrarán como lo venían haciendo, con horas extras y lo que corresponda; los que están en sus casas, ese grupo de 20.000 van a recibir el sueldo básico de convenio, más el diferencial de zona, más la vianda que reciben de acuerdo al diagrama de trabajo", dijo el dirigente.

En ese marco, aclaró que "el sindicato, la obra social y la mutual no van a recibir aportes porque son sumas no remunerativas, pero nosotros con recursos que tenemos vamos a seguir sosteniendo la atención médica y los medicamentos".

Al dirigirse a los "trabajadores que están en la casa", Pereyra expresó que "nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto hasta que la economía se ponga en marcha".

El WTI, "desenganchado" del Brent

Michael McCarthy, experto en CMC Markets, afirma que la caída del WTI "evidencia un exceso" de las reservas de crudo en la terminal de Cushing (Oklahoma, sur de Estados Unidos).

El índice de referencia estadounidense está ahora "desenganchado" del Brent, referencia del petróleo europeo, y "la brecha entre los dos ha alcanzado su nivel más alto en una década", subrayó.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos informó de que las reservas de petróleo subieron 19,25 millones de barriles la semana pasada.

El contrato de barril de WTI para entrega en mayo finaliza pronto, lo que significa que aquellos que lo tienen deben encontrar compradores físicos. Pero las reservas ya han aumentado enormemente en Estados Unidos en las últimas semanas, y por ello tuvieron que rebajar sus precios.