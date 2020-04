Le piden al Banco Central que acelere suba del dólar oficial para acortar la brecha

El JP Morgan afirmó que es la única manera de que el distancia con las cotizaciones paralelas no sea mayor. Propuesta de un dólar financiero

El gobierno sigue tomando medidas para frenar la suba del tipo de cambio paralelo en forma "heterodoxa" con amenazas a las sociedades de bolsa para que dejen de operar y promesas de más castigo.



Las medidas de las últimas horas tienen por intención que una punta de la brecha caiga, la del dólar paralelo en torno a 110. Pero en el mercado algunos creen que es hora de que a Miguel Ángel Pesce suba la otra punta de la brecha, o sea el dólar oficial artificialmente deprimido por el cepo.



Así lo deslizó el último informe de JP Morgan que se publicó en las últimas horas. El consejo a Pesce: haga que suba el dólar oficial. "La expansión monetaria sumado a la monetización del déficit fiscal ya ha impactado en el tipo de cambio. La brecha entre el precio oficial y el paralelo llegó a niveles superiores al 70% desde 45% de la semana anterior. Y nosotros no esperamos que la brecha se reduzca considerablemente a menos que el BCRA permita una depreciación más acelerada del tipo de cambio oficial y se produzca un shock de credibilidad (una reestructuración de la deuda exitosa) que se traslade a la moneda", advierte JP Morgan.



Parte de la crítica al Banco Central que se impone en el mercado tiene que ver no solo con haber inyectado pesos a diestra y siniestra, sino (y más importante) con la violenta baja de tasas que desincentiva el ahorro en pesos.



Con el "desarme" de Leliq el Central redujo las tasas y ahora tuvo que revertir tibiamente esa política cuando se encontró que los bancos pagan hasta 20 puntos menos de tasa que la inflación proyectada. O sea, una invitación para irse al dólar paralelo.



Pero, a pesar de que Pesce pueda revertir esta situación, lo cierto es que el dólar oficial ya estaba peligrosamente "atrasado" a pesar de que la entidad hizo su crawling peg (o sea, suba por la escalera y no por el ascensor del tipo de cambio).



Lo que preocupa es que además haya cada vez menos liquidación de dólares en el canal oficial por la fuerte brecha. Específicamente, el sector sojero, que a partir de este mes empezaba a vender más por la estacionalidad.



Luciano Laspina, economista y diputado nacional por Cambiemos, afirmó cree que debería blanquearse el dólar financiero que es mucho más alto que el oficial. "Una brecha cambiaria arriba del 70% es insostenible. El Banco Central debería abrir un mecanismo transparente de licitación para la venta de dólares financieros. Compraría dólares comerciales a 65 y los vendería a 100, absorbiendo pesos para compensar el tsunami de emisión que viene", admitió.



Para Delphos Investment, las medidas anunciadas ayer son de escaso impacto. "Los titulares asustan y parecen indicar que el gobierno tomó nuevamente cartas en el asunto del Contado con Liquidación y MEP o Bolsa. Sin embargo, vemos que las medidas (suba de tasa de pases, mayor control de la UIF y cambios en regulación de CNV para FCIs) son sólo paliativos que no impedirán el normal funcionamiento del mercado", vaticina Delphos.



Y dice que podrá haber algún impacto en el muy corto plazo, pero parece ser más una señal que otra cosa.



De todas maneras, arriesga, la tendencia del CCL y MEP tienen que ver con la pérdida de valor del peso por la enorme monetización de la economía post Covid-19.



"La extensión de una cuarentena con características muy duras no ayuda en este frente debido al enorme costo fiscal de cada día de parate", agregan.