Desarme de los fondos comunes todavía no empezó y piden más tiempo para evitar un "caos" en la industria

Empezaron a llegar los primeros comunicados de las distintas sociedades gerentes de fondos a la CNV para adecuarse a la nueva normativa

La industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) aún no comenzó a liquidar el "excedente" de activos invertido en dólares tal como pidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) en una polémica reglamentación que buscaba producir una baja del dólar financiero y volcar recursos de los ahorristas locales al financiamiento del Tesoro y provincias.



Este jueves empezaron a llegar los primeros comunicados de las distintas sociedades gerentes de fondos a la CNV para comenzar a adecuarse a la nueva normativa. Lo concreto es que por ahora hubo muy poca liquidación de los fondos y tan solo hubo suspensiones (donde no se realizan suscripciones, rescates y cálculos del valor de cuota parte) esperando a que las condiciones cambien.



Algunos, incluso, plantearon la imposibilidad de salir a rescatar los fondos porque no hay liquidez en el mercado para vender las posiciones. Ese será un gran obstáculo para que las administradoras pueden readecuarse rápidamente como pretende la CNV a cargo de Adrián Cosentino.



"En línea con lo establecido por la norma, la Sociedad se encuentra readecuando las carteras de sus fondos administrados, observando gran iliquidez en ciertos activos denominados en dólares, tales como títulos de deuda provinciales y bonos corporativos. Tal iliquidez provoca que resulte imposible determinar el valor real de las cuotapartes del fondo común de inversión, por cuanto el mismo mantiene una tenencia de tales activos superior al 50% de su patrimonio neto", dice la presentación que hizo Consultatio Asset Management, uno de los gestores más grandes.



Otro jugador relevante como es Schroder tuvo que suspender seis destinos fondos al no encontrar liquidez para desarmar la cartera. Al igual que Consultatio, alegó la falta de liquidez en los instrumentos de deuda en dólares, algo que es imposible para la readecuacion sin salir a vender a mansalva y producir un verdadero desplome en el valor del fondo que perjudicaría obviamente al ahorrista.



Hay que recordar que la CNV estableció plazos para que los gestores "limpien" de sus carteras los fondos que tengan activos en dólares. El primer plazo es el 4 de mayo y el último es el 15 del mes. Para ese entonces, la industria tendrá que haber vendido activos por casi u$s1.000 millones para tener al menos el 75% de su portafolio en pesos.



Pero algunos que sí comenzaron a liquidar sus fondos. Es el caso de los fondos FBA de BBVA Asset Management. Tiene bonos Latam, Retorno Total y FBA Brasil que ya están en trámite de aprobación para la liquidación.

"Son los menos, lo que hemos visto por ahora es la necesidad de tener más plazos porque la verdad que no es un mercado que pueda bancar un desarme tan violento de las posiciones en pocos días. Sería una masacre para el inversor", advierte una fuente del mercado.

Incertidumbre por efecto sobre el dólar

El problema que vuelve a surgir ya -para el gobierno más que para la industria de fondos, que después de esto virtualmente desaparecerá- es que pasará con el dólar MEP o contado con liqui.



Precisamente el jueves volvió a subir entre 3% y 4% después del ajuste del miércoles (el día que se conoció la medida). Muy probablemente cuando el cuotapartista pueda salir del fondo que tiene que liquidarse, irá a comprar dólar MEP o alguna variante.



Por eso Cosentino envió pedido de información a las sociedades de bolsa acerca de los clientes. Sabiendo que todo el mundo se ira a buscar dólares, quieren meter miedo previamente. La CNV se muestra instransigente y si bien podría darle algo más de plazo para que los fondo liquiden sus portafolios, no hay marcha atrás con la normativa.



Claro que si al cuotapartista la sociedad de bolsa le niega la operación por las presiones de la CNV, se irá al dólar blue de las cuevas. Pero, admiten en la industria, nadie se quedará en pesos y mucho menos volverá a apostar por alguna alternativa que haya en el mercado más allá de la tasa que se prometa.



"Es claro que el gobierno hizo un giro sobre las libertades individuales de los ahorristas y nadie se bancara quedarse en pesos porque es una inversión confiscatoria por la inflación y el eventual default", dispararon desde una gestora.

"Están reacomodando normativas internas de los FCI y eso no es de un día para el otro. Entre otras cosas; además del mercado; no hay posibilidad de cumplir con los plazos", dicen desde distintos fondos. "Si no nos dan más tiempo esto puede ser una situación caótica para las administradoras", afirman.