Banco Provincia: cómo sacar un turno online o por teléfono en medio de la cuarentena

En cuarentena, con un turno previo online o por teléfono, se puede concurrir a las sucursales del Banco Provincia. Cuáles son los trámites permitidos

La cuarentena se extiende en el tiempo y algunas actividades bancarias se deben adaptar a estas circunstancias, fundamentalmente porque tienen que seguir funcionando para no paralizar determinadas operaciones financieras urgentes. Por eso, para brindar atención presencial, el Banco Provincia, al igual que otras entidades, ofrece turnos online y vía telefónica desde algunas semanas.

Desde el Bapro le aseguran a iProfesional que "no hay diferencia entre ambas opciones" para sacar un turno para ser atendido en una sucursal, pero esta solicitud puede destinarse únicamente para realizar entre alguno de los siguientes tres tipos de trámites concretos: atención comercial, Provincia Microcréditos y operaciones en dólares por caja.

Todos ellos están autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entidad que regula al sistema financiero.

El objetivo de este otorgamiento de turnos online es el de evitar aglomeraciones en los locales y proteger así a la gente del contagio del coronavirus, en el marco de la cuarentena obligatoria.

Asimismo, se aclara que el comprobante de turno otorgado también habilita como permiso transitorio de circulación el día que se debe asistir al banco, y se lo solicitará para ingresar a la sucursal.

Es importante aclarar que, tal como determinó el Gobierno, los jubilados y pensionados no necesitan turno si se presentan en la sucursal el día que les corresponde cobrar sus haberes, según el cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Asimismo, las cajas de atención personal están habilitadas para la asistir a los clientes beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no cuenten con tarjeta de débito, de acuerdo al cronograma por terminación de número de documento que dispone el ANSES.

"No podrán tramitarse turnos para las operaciones en pesos por ventanilla, dado que las mismas se encontrarán habilitadas únicamente para el pago a los beneficiarios de haberes previsionales y pensiones, conforme cronograma dispuesto por la ANSES", informa la página oficial del Banco Provincia.



Por otro lado, desde las entidades bancarias se aclara que, en este contexto de cuarentena para prevenir el contagio de coronavirus, los beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda social con acreditación en cuenta bancaria, "deben cobrar íntegramente las asignaciones en los cajeros automáticos".



Los turnos online son otorgados en general por todo el sistema bancario, tanto en entidades públicas como privadas, para la atención física en sucursales.

Para asistir a realizar determinados trámites a las sucursales del Banco Provincia primero se debe pedir un turno online

Turnos Banco Provincia: cómo obtenerlos

Desde el Banco Provincia indican a iProfesional que para sacar un turno de atención en las sucursales de la entidad con casa central en Buenos Aires, el usuario debe ingresar al sitio web del Bapro. Allí aparece un banner (un cartel) a pantalla completa que dice: "Turnos para atención en sucursales. Hacé clic acá para solicitar el tuyo".



Desde esta firma estatal bonaerense acotan que para facilitar a que la gente pueda encontrar esta opción también han replicado este banner dentro de otras secciones del sitio de Internet del Provincia, como en los apartados de Personas y Empresas.



Además, "se encuentra entre las opciones de ´Accesos Directos´ a la información en cada uno de ellos. En definitiva, la opción para solicitar turno se le presenta al usuario apenas ingresa a la página, de forma visible y clara", completan los voceros del Bapro a iProfesional.

Y agregan que si, en cambio, el cliente no dispone de conexión a Internet y desea obtener su turno de forma telefónica, puede hacerlo llamando al Centro de Contactos Telefónico (CCT) del Banco Provincia, al 0810-222-2776.

En ambos casos se puede gestionar solamente para tres servicios: atención comercial, Provincia Microcréditos y operaciones en dólares por caja.

En detalle, desde la entidad bonaerense profundizan que en cuánto a la atención comercial "no hay limitaciones en relación a la operatoria habitual" que ofrece el Provincia. Es decir que "se pueden gestionar todos los productos que comercializa el Banco".

En el Banco Provincia se pueden obtener turnos para realizar sólo tres tipos de trámites

Por el lado de la demora promedio que tienen los turnos otorgados, desde el Bapro respondieron a iProfesional que "depende de cada sucursal, pero en general la demanda fue disminuyendo con el correr de los días" desde que se implementó.

Al respecto, detallan que los turnos son cada 30 minutos. El primero es a las 10 AM y el último a las 14:30 horas. A modo de ejemplo, para conocer la repercusión de esta medida en números, en las últimas tres jornadas de abril se atendieron en todas las sucursales del Banco Provincia, en promedio, 10.200 turnos diarios.

Inicio para sacar un turno en Banco Provincia

Desde el banco provincial aclaran que los turnos para ser atendido en las ventanillas de las sucursales se otorgan tanto a clientes como a no clientes.

Para obtener un turno sólo es necesario ingresar el CUIT, CUIL o el DNI en la parte inferior de la sección puntual de la web del Bapro y se debe seleccionar para qué tipo de los tres trámites habilitados se concurrirá a la sucursal.

En la parte inferior de una sección específica de la web del Banco Provincia se puede pedir turno para ser atendido en sucursal

"Una vez que el cliente está en la sucursal, el turno le sirve para realizar más de un trámite" que se encuentra en la lista permitida por el Banco Central, aclaran desde el Banco Provincia a este medio.

¿Qué ocurre si el cliente solicita un turno y no asiste? Desde la entidad de la provincia de Buenos Aires aclaran que si el cliente no asiste en el turno pautado "no hay penalidades, simplemente deberá sacar uno nuevo".

En tanto, si el interesado ya obtuvo un turno y quiere cambiarlo, primero debe dar de baja el que tiene vigente. Esta opción se le presentará de forma automática cuando quiera obtener una nueva fecha, debido a que deberá primero ingresar su documento y el sistema alertará que ya tenía un encuentro agendado previamente.

Paso a paso para obtener turno en Banco Provincia

Respecto a los pasos que se deben efectuar para pedir un turno de atención física en una sucursal, una vez ingresado en el sitio específico del Banco Provincia mencionado anteriormente, se deben completar los siguientes pasos para acceder a un turno:

1-Ingresar el número de CUIT/CUIL/DNI.

2-Seleccionar el tipo de trámite que deseas efectuar (atención comercial, Provincia Microcréditos y operaciones en dólares por caja).

3-Elegir la sucursal a la que se desea concurrir.

4-Ingresar el correo electrónico donde se prefiere recibir la notificación del turno y su número de celular.

5-Por último, se solicita seleccionar el día y el horario de atención.

Se informa que al finalizar la carga de datos, se recibirá en el correo electrónico declarado la confirmación del turno.

Para ello, se deberá descargar e imprimir este comprobante, o bien mostrar el mail recibido desde el celular al concurrir a la sucursal elegida. Esto también servirá para poder circular por la calle el día y hora del turno.

Asimismo, desde el Banco Provincia recuerdan otro de los requisitos para poder ingresar a la sucursal de la entidad bonaerense el día asignado para asistir y poder realizar los trámites habilitados, que se deberá utilizar un tapabocas.-