Escepticismo del mercado sobre las probabilidades de contener al dólar paralelo tras las medidas

Todas las miradas estarán este lunes sobre el comportamiento del dólar paralelo, luego de las medidas para restringir la operatoria del "contado con liqui"

ero son pocos los que se atreven a afirmar que el comportamiento de la divisa será hacia abajo, porque si bien cada vez hay más trabas para comprar dólares, lo cierto es que el billete sigue muy demandado. Luego del combo de medidas tomadas en conjunto por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la UIF, muchos se preguntan si este lunes el dólar estará más o menos demandado que la semana pasada, cuando cerró a $ 114 el contado con liqui y a $112 el MEP. P

"Es muy difícil hacer pronósticos porque también hay que tener en cuenta qué pasó el viernes con los mercados internacionales, pero teniendo en cuenta que se acerca el fin del canje (el 8 de mayo) y que todo parece indicar que no será muy exitoso, me parece que el billete va a seguir estando demandado más allá de las medidas que aplicó el Central, que me parecen razonables", señaló Santiago López Alfaro, de Delphos Investment.

En el Gobierno confían en que muchas de las empresas que no podrán comprar "contado con liqui" —por el cepo impuesto por el BCRA—, se volcarán a buscar rentabilidad en pesos a través de distintos instrumentos. "Creemos que el excedente de pesos se volcará a buscar rentabilidad en otros activos o tal vez polarizarse pero a largo plazo", dijeron fuentes que recorren los pasillos de la Casa Rosada.

"Estuvimos tratando de armarle un portafolio a un cliente con diversas inversiones en pesos y nos daba una rentabilidad anual del 35%, con una inflación proyectada por el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) en 39 o 40%, no hay forma de que alguien quiera invertir en pesos, todo el mundo quiere irse al dólar ", señaló un experto operador del mercado. La verdad, es que las opciones que hay en pesos no son muy atractivas que digamos.



Ya lo dice el dicho popular: mientras más prohibido esté, más lo desearás. Y eso es lo que pasa con el Ya lo dice el dicho popular: mientras más prohibido esté, más lo desearás. Y eso es lo que pasa con el dólar , además de la desconfianza que existe en el peso.

"Cuando hay una tendencia a sacar los dólares afuera y el Gobierno le pone más rigidez, tal vez algunos demoren decisiones o se pasen al blue, o busquen activos polarizados, pero a la larga el billete se va a escapar", advirtió Alejandro Henke de Proficio.

En la misma línea opinó Gustavo Neffa, de Research for Traders. "No me atrevo a asegurar que el dólar vaya a tener una tendencia bajista por sí solo, porque hay otras variables que influyen, como que las monedas de otros países también se están devaluando, y eso hay que tenerlo en cuenta". Y advirtió que "si bien el contado con liqui puede tener una baja momentánea, porque son las empresas las que más operaban el contado con liqui, tal vez al día siguiente suba, como ya pasó hace días. Así que es muy difícil pronosticar qué va a pasar".

Lo cierto es que todos coinciden en que el billete continuará demandado. En especial en esta semana en la que se jugará la primera parte del partido por el canje de la deuda, y las apuestas en general no parecen estar a favor de la Argentina.