Primer efecto de las medidas: el dólar bajó, pero ayudado por un "día de furia" en los bancos

Debutaron las nuevas regulaciones del Banco Central que buscan limitar la operación del "contado con liqui". Trabas técnicas enfurecieron a los ahorristas

Las restricciones que el Banco Central impuso a último momento para evitar que quienes habían comprado dólares contado con liqui o MEP pudieran comprar los u$s200 de cupo mensual, hicieron que el lunes fuera prácticamente imposible hacer compras de dólares en los bancos, especialmente a través de home banking. Esto trajo enojo e impotencia a los clientes, y fuertes dolores de cabeza a los responsables de sistemas de los bancos, tanto públicos como privados.

Muchos usuarios de bancos públicos (como el Nación y el Provincia) no pudieron comprar dólares porque al ingresar a la página la opción no estaba disponible. Sí la de vender dólares, pero no la de comprar. En el Nación admitieron eso: "Es así, no hay operaciones de dólares por home banking hasta que se adecuen los sistemas a los nuevos requerimientos del Central", explicaron.

"Como la circular se conoció recién hoy, estamos todos los bancos corriendo para poner en orden los sistemas con los requisitos que se piden", añadieron.

Te puede interesar Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el lunes 4 de mayo de 2020

Ocurre que recién el lunes por la mañana se oficializó la medida que tomó el organismo que conduce Miguel Pesce, y que impide el acceso al mercado a las personas físicas y jurídicas que hayan realizado operaciones de cambio a través del mercado bursátil en los últimos 30 días o hayan recibido alguno de los créditos que el Gobierno ofrece como ayuda por la cuarentena, sean créditos al 24% para empresas, o créditos a tasa 0% para monotributistas.

"Fue un día muy difícil por varios motivos: era un lunes después de un fin de semana largo y había mucha expectativa por el precio del dólar, principio de mes (la gente tiene pesos disponibles) pero fundamentalmente porque no se podía acceder a información que dependía de organismos como AFIP o ANSES, y eso hizo que fuera muy complicado vender dólares a través del sistema de online banking", explicaron en un importante banco privado.

Y confesaron que la ansiedad de los clientes hizo que tuvieran un tráfico de intento de operaciones online y por la aplicación tres veces mayor al que normalmente tienen en un lunes común y corriente.

Te puede interesar Banco Provincia: cómo sacar un turno online o por teléfono en medio de la cuarentena

La situación no fue la misma en todos los bancos. En algunos bancos privados, como el Santander se pudieron hacer algunas operaciones, pero otras quedaron en suspenso. En el HSBC la opción no estaba disponible, mientras que en otras entidades hubo retrasos y complicaciones que enfurecieron a los usuarios.

"El tema es que los sistemas no se adaptan tan rápidamente, y no hablamos sólo de los sistemas de los bancos, hablamos de la información que tiene que enviar —o cruzarse— con la AFIP para saber si pidió un préstamo para pagar salarios, o con ANSES para saber si esa persona que quiere comprar dólares es beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y todo eso no funcionó hoy", admitieron en un banco público.

Y admitieron: "No creemos que esto se normalice antes del miércoles". Con lo cual, mañana martes, será otro día de furia para quienes intenten hacerse de los 200 dólares.

Quienes tuvieron la suerte de solicitar un turno y que alguien se los explicara por ventanilla, tal vez pudieron comprender. Pero quienes lo intentaron desde la computadora o el celular no recibieron explicación alguna, y sin duda —teniendo en cuenta el aislamiento social obligatorio— fueron la mayoría.

Eso sí, el objetivo de bajar un poco el precio de los dólares que se operan por el mercado bursátil que perseguía el Banco Central con esta medida sin duda dio sus frutos: el dólar MEP cerró a $ 110 y el contado con liqui operó a $ 112. Eso sí, el que estuvo imparable fue el blue: se fue a $ 110 para la compra y a $ 120 para la venta.