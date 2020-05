Sugestivo mensaje del Gobierno da la pauta sobre el bajo nivel de aceptación al canje de la deuda

No hubo comunicado sobre el cierre del canje. Alberto Fernández y Martín Guzmán dicen que siguen negociando hasta el lunes y que quieren evitar el default

Fue un silencio más que elocuente. El Gobierno prefirió no dar cifras sobre el nivel de adhesión de los acreedores a la oferta para el canje de la deuda. Mientras en el mercado se habla de "papelón" y de niveles que no llegan al 20%, los funcionarios desistieron de hacer comunicaciones oficiales. No hubo conferencias de prensa ni comunicados, y todo se limitó a un mensaje en Twitter por parte de Alberto Fernández.

Junto a una foto donde se ve al Presidente trabajando con su ministro de Economía, Martín Guzmán, el mensaje dice "Esta mañana repasamos con @Martin_M_Guzman el avance de la reestructuración de la deuda. Continuamos diálogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible".

"La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir. Como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir", agrega el mandatario, en un mensaje acompañado por los hashtags #DeudaSostenible y #FuturoSostenible

Antes, en declaraciones a un programa radial, había enfatizado en que "nadie quiere caer en default; tanto, que hacemos una oferta para no caer". Y, al referirse a las condiciones de la propuesta argentina, repitió una de sus frases preferidas de las últimas semanas: "Los acreedores no pierden, solamente ganan menos".