Deuda: riesgo país bajó más de 7% e inversores creen que baja adhesión presionará para mejorar la oferta

Los bonos argentinos subieron hasta 11% pero sólo por la idea de que Guzmán cederá en su fallida estrategia por la deuda. Pero subió el dólar financiero

El mercado financiero reaccionó en forma dispar ante la extensión del plazo para la deuda publicado este lunes, tal como se estimaba hace varias semanas. Lo que no se estimaba era el contundente fracaso de la estrategia de Martín Guzmán con un nivel de adhesión inferior al 20 por ciento.

Pero, la lectura no fue lineal. Mientras que los bonos subieron con fuerza hasta 11,3% con especial énfasis en los de legislación extranjera, los tipos de cambio paralelos subieron casi 3 por ciento y el dólar blue trepó a 125. Alguien, claramente, está haciendo un mal negocio.Sin embargo, el mercado de renta variable local se vio beneficiado por la suba del Contado Con Liquidación y también por el mejor humor de los inversores con respecto al país gracias a la extensión de las negociaciones hasta el 22 de mayo ya que las acciones argentinas subieron tanto en el mercado local como en el exterior.

"La confirmación de la extensión del plazo de negociación fue bien recibida en el mercado", dijo Portfolio Personal Inversiones. Así las cosas el Merval experimentó una suba de 6,6% en un día en el que todos los papeles que componen al panel principal vieron aumentos en sus cotizaciones luego de una mañana donde las acciones se encontraban mixtas.

La deuda impacta en el ánimo del mercado: esperan que el Gobierno mejore su propuesta.

"En lo que respecta a la renta fija, luego de tanta incertidumbre sobre lo que pasaría con la primer oferta que fue rechazada de manera generalizada, finalmente el gobierno decidió extender el plazo de la oferta de deuda hasta el 22 de mayo", dice un informe de Rava Sociedad de bolsa.

"Ahora hay dos semanas más para seguir negociando y los inversores esperan que los principales fondos presenten una oferta superadora a la anterior pero que se encuentre dentro de las limitaciones que estableció el gobierno ya que se demostró anteriormente que desde el lado deudor no están dispuestos a aceptar cualquier oferta con tal de cerrar", agregan el analista Joaquín Candia.

Deuda: ideas para mejorar la oferta

Para Grupo SBS, la Argentina tiene espacio para mejorar la oferta sin poner en riesgo la sostenibilidad. Por un lado, el recupero medio para un exit yield de 12% podría subir desde 34,2 dólares a 42,6 si:

(1) se eleva el cupón promedio a 3,5%,

(2) se reconocen los intereses corridos,

(3) se reduce el período de gracia en 1 año y

(4) se capitalizan intereses en los 2 primeros años.

Por otra parte, proponer reformas fiscales y estructurales permitiría reducir el exit yield, agregan. El tipo de cambio mayorista volvió a avanzar 0,1% y cotizó a $67,37. Por otro lado, el MEP y el CCL aumentaron en el inicio de la semana un 2,7% y 2,8% respectivamente.

"Las medidas implementadas por la CNV ya están operativas pero parece que la incertidumbre es tal que los inversores siguen dolarizando sus tenencias y le ponen presión alcista al tipo de cambio", agrega el especialista de Rava.

El riesgo país retrocedió un 7% y se encuentra en los 3.081 puntos. Esto se debe al sentimiento de positivismo que tiene los inversores sobre una mejor propuesta de reestructuración y la intención por parte del gobierno de evitar el default.

Te puede interesar Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el lunes 11 de mayo de 2020

Final abierto por la deuda

Sin embargo, no todos están confiados con un buen desenlace. "Qué difícil va a ser mejorar tanto la negociación de la deuda en tan poco tiempo. Me parece que la mano viene muy pesada. Ojalá me equivoque pero creo que vamos derecho al default", dijo Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers.

La palabra "default" se hace escuchar entre los analistas.

El Ministerio de Economía había dejado la puerta abierta a seguir negociando. "Tendremos en cuenta de buena fe cualquier propuesta de reestructuración de deuda que cumpla con los objetivos de sostenibilidad que necesitamos garantizar, con inclusión de combinaciones de tasas de interés, reducción de capital, períodos de gracia y extensión de vencimientos diferentes a los que hemos propuesto", dijo en un comunicado.

La cartera señaló que "muchos" tenedores de bonos aceptaron la oferta y que "otros grupos importantes de acreedores" la rechazaron.

"Varios han indicado que existen mejores alternativas que pueden conciliarse con los objetivos que esta administración se ha fijado para sí misma y para el pueblo argentino", señaló el comunicado.