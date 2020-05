¿Seguirá subiendo el dólar? En Uruguay la divisa ya se cambia a 207 pesos argentinos

La punta compradora cayó hasta tal punto que la cotización implícita ya es un 50% más alta que el blue. En la City lo ven como anticipo de correcciones

En Uruguay casi no hay demanda por pesos argentinos. Y por eso pagan tan poco por ellos. En los últimos días ese bajón se acentuó y no precisamente por efecto de la cuarentena, sino más bien por las señales preocupantes que llegan desde la economía argentina. Como, por ejemplo, que no se percibe un freno a la caída del peso frente al dólar.

Eso queda claro cuando se miran las cotizaciones de las distintas pizarras: por cada peso argentino se reciben sólo 0,23 uruguayos. Y se necesitan 46 uruguayos para comprar 1 dólar. Así, si uno pudiera viajar a Uruguay y llevara pesos con la intención comprar dólares allá, tendría que pagar $207 por cada dólar.

En otras palabras, a juzgar por el mercado uruguayo, donde no hay restricciones para la compra y venta de divisas, la paridad del peso argentino contra el dólar es mucho peor incluso que la que se refleja hoy en las "cuevas" que ofrecen el blue a $ 138. Y la cotización vigente en la vecina orilla está mucha más cercana a la que algunos pronosticadores aseguran que valdrá el dólar paralelo a fin de año en la Argentina.

Tanto que, para igualar la cotización del mercado uruguayo, el blue tendría que subir un 50% y el dólar oficial... un 200%.

"Nadie quiere pesos argentinos, aunque sea un país que está acá al lado. Esto pasa en Uruguay pero también en Brasil", señala Sebastián Centurión, analista de ABC Mercado de Cambios. Y añade: "Creo que tiene más que ver con la incógnita de cuál es el verdadero valor del peso en la Argentina, y por consiguiente cuál es el verdadero valor del dólar en nuestro país".

En realidad, hace tiempo ya que los uruguayos prefieren no tener un peso argentino cerca. Y como pudieron comprobar todos los que deciden pasar sus vacaciones en el país vecino, hace rato ya que comprar dólares en Uruguay con pesos argentino es mucho más caro que acá: a fines de abril, cuando el blue aquí cotizaba a $120, el Banco Nación (sucursal Uruguay) lo vendía allá a $180.

Un poco más atrás, a fin del año pasado, cuando se implantó el "dólar solidario" (dólar oficial más el 30% del nuevo impuesto PAIS) el dólar en Argentina valía $82, mientras que en Uruguay se vendía a $124.

La llegada del "impuesto solidario" en diciembre había tenido su correlato en el precio del peso argentino en Uruguay.

Pero no se trata sólo del comportamiento del mercado uruguayo acerca de la cotización del dólar en Argentina, sino de lo que esto pone en evidencia respecto de las expectativas de devaluación que la región tiene respecto de nuestra moneda.

Señales inquietantes

El dato inquietante es que esa caída del peso argentino suele darse cuando por algún motivo de política económica -la implantación de un cepo, por ejemplo- se produce una distorsión en el mercado cambiario argentino y empiezan a convivir varios tipos de cambio.

El primer síntoma en ese sentido suele ser la gran separación entre la punta compradora y vendedora. En general, el tipo de cambio vendedor -es decir, el precio al que las casas de cambio uruguayas venden pesos argentinos- tiende a reflejar el cambio oficial. En este momento, ofrecen cada peso argentino a 0,66 pesos uruguayos. Lo que implica una paridad tácita de 65 pesos argentinos por dólar.

"Llama la atención cómo se agrandó el spread en Uruguay, algo que suele ocurrir cuando hay fuertes distorsiones cambiarias y las expectativas de devaluación de una moneda son muy altas", señala un analista de la City. Se refiere a la brecha entre los $65 y los $207 de tipo de cambio que reflejan respectivamente las puntas vendedora y compradora.

Pero el dato que más sorprende es que el tipo vendedor -los 207 pesos argentinos que se necesitan para comprar un dólar en Uruguay- se aleje tanto del dólar blue, algo que abona el argumento de quienes creen que todavía no se vio la peor parte de la corrida cambiaria.

Es cierto que al tener que pasar por el uruguayo, la operación de comprar dólares en el país vecino se encarecería, como en cualquier otro caso en el que hubiera que pasar por otra moneda, porque cada operación tiene sus costos. De todas maneras, quienes transitan las calles del microcentro porteño aseguran que cuando estas situaciones han ocurrido en el pasado, suelen ser el preludio una corrección cambiaría en nuestro país.

Nervios en los WhatsApp de la City

Algo de eso circuló con fuerza hace algunos días entre operadores del mercado cambiario, para quienes el blue pasó a ser el tema al tope de la agenda. Que el Gobierno dejará que el precio del dólar oficial comience a subir, de a poco, con microdevaluaciones, dijeron algunos. Pero, sobre todo, que se da por descontada una suba muy fuerte del blue.

Lo que asegura una misteriosa fuente que dice ser muy cercana al Instituto Patria y al Grupo Callao, es que el Gobierno dejará correr el dólar luego de arreglar la situación de la deuda con los acreedores. De todas formas, esa mayor disposición a devaluar la moneda no sería suficiente como para achicar la brecha con el blue.

"La idea es, después de que se arregle lo del canje de la deuda, dejarlo subir de a $ 5 por mes, y así llegar a $95 en diciembre", señala un operador político que asegura que acaba de participar de una importante reunión de equipos del Gobierno. El audio, que ya circuló por varias de las mesas de dinero del microcentro porteño, anticipa que "el blue o los otros dólares, estarán en $200".

El pronóstico asusta. Pero para muchos de los analistas de la City no parece algo imposible. De hecho, varios creen que el Gobierno ha fracasado en sus múltiples intentos de controlar la suba que vienen registrando los dólares MEP y contado con liqui, que son los más demandados por las empresas, ya que para ellas es imposible pasarse al dólar blue, una forma ilegal de conseguir dólares que, además, implica convertir dinero blanco en negro.

El blue volvió a ser la obsesión de la City financiera.

Históricamente, cuando la brecha ha sido tan amplia, lo que ha ocurrido es que el oficial subió hasta alcanzar el paralelo. Pasó en el verano de 2014, cuando el entonces ministro Axel Kicillof debió convalidar que el tipo de cambio oficial pasara de $6,50 a $8, un salto de 23% después de que la cotización del blue duplicara a la del oficial.

Y luego ocurrió en 2015, cuando el gobierno del recién asumido Mauricio Macri liberó el cepo y el dólar se fue a $14 (precio del paralelo) en lugar de quedarse cerca de los $9 del oficial.

Al parecer, tras el fracaso de los frenos que vienen tratando de ponerle a la demanda de dólares, el Gobierno optaría por esta segunda opción: dejar subir el dólar oficial mes a mes, para descomprimir la presión del mercado y para no incurrir en el riesgo del retraso cambiario. Claro que para eso, antes debería ocurrir algo que el mercado considera indispensable: que se llegue a un acuerdo con los tenedores de la deuda y se cierre el capítulo canje.

"Tal vez sea un poco temerario hablar de un dólar blue o contado con liqui a $200 hacia fin de año, pero lo cierto es que hoy el spread entre el "oficial" y los otros dólares es muy grande. Y eso le da sentido a la idea de que el Gobierno esté dispuesto a soltarle un poco la soga al oficial para achicar la brecha", señaló un experimentado analista del mercado. Pero insistió: "Igual, me parece que los otros dólares van a ir subiendo con más lentitud, y me parece difícil que lleguen a $ 200 pesos para fin de año".

Pero otros son más escépticos y se basan en los pronósticos de expansión de la base monetaria en la segunda mitad del año.

"Claramente, que la brecha no se achique dependerá en buena medida de la cantidad de pesos que continúe emitiendo el Banco Central", asegura José Bano, de Invertir online. "Por los niveles de base monetaria que hay el dólar vale lo que vale y está bien en este precio, pero en un mes la base monetaria aumenta un 30% y observamos que seguirá creciendo a ese ritmo, entonces puede ser que los dólares libres lleguen a $ 200".

Hoy no hace falta esperar tanto, porque apenas cruzando el Río de la Plata ya podemos observar que las expectativas marcan que pronto la cotización del dólar en nuestro país podría ubicarse en ese nivel.