¿Se cae la negociación? Grupo liderado por Blackrock acusa al Gobierno de mantener un diálogo unilateral

Después de que Guzmán dijera que se está avanzando en las negociaciones, los principales bonistas volvieron a criticar duramente la estrategia del gobierno

Después de que se conociera que la Argentina no pagará el vencimientos de este viernes y de que extiende hasta el 2 de junio el canje de deuda, supuestamente por el buen diálogo que hay con los acreedores, uno de los grupos principales salió a criticar duramente la estrategia de Martín Guzmán.

El Grupo Ad Hoc Bondholder, asesorado por White & Case LLP, que está formado por administradores de activos internacionales que poseen colectivamente aproximadamente u$s16.700 milones de bonos internacionales de Argentina, emitió un duro comnunicado.

Las instituciones del Grupo incluyen AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management Limited y Ashmore Investment Advisors Limited, Autonomy Capital, BlackRock Financial Management, Inc. y sus filiales, BlueBay Asset Management LLP, Fidelity Management & Research Co., Invesco Advisers, Inc., T. Rowe Price Associates, Inc., Western Asset Management Company LLC y Wellington Management Company LLP

"En varias ocasiones, el Grupo ha declarado públicamente que no puede respaldar la oferta de canje actual de Argentina porque, entre otras razones, los términos requieren que los inversores individuales principalmente en fondos mutuos y ETF; Fondos de la pensión; las compañías de seguros; y otras organizaciones que mantienen bonos argentinos para soporten pérdidas desproporcionadas que no están justificadas ni son necesarias", dice.

Inversores nerviosos por los próximos pasos de la deuda y la próxima oferta oficial Sin mucha buena fe

En un esfuerzo por llegar a un compromiso, el 15 de mayo, el Grupo presentó una propuesta de reestructuración a Argentina que proporcionaría al país un alivio sustancial del flujo de caja y se mantendría en consonancia con la trayectoria macroeconómica articulada por el Gobierno.

Pero el grup dice que ayer, Argentina anunció que extenderá por segunda vez su oferta de canje inicial, y los medios informaron que Argentina no realizará los pagos de intereses vencidos de sus bonos antes del final del período de gracia de hoy.

"Aunque la falta de pago de intereses por parte de Argentina provocará incumplimientos en las distintas emisiones de bonos, el Grupo entiende que Argentina ha expresado su intención de comprometerse con los acreedores durante la próxima semana para tratar de encontrar una solución integral. El Grupo acoge con satisfacción la expresión de Argentina de un intento de trabajar con los acreedores, pero las acciones hablan más que las palabras. Durante el último mes, Argentina prácticamente no ha tenido un compromiso sustancial con sus acreedores", advierten.

El Grupo cree que el camino hacia una transacción que cuenta con el respaldo de los acreedores y que mitiga el impacto del incumplimiento inminente de los bonos es "a través de una discusión directa e inmediata entre las partes, y el Grupo insta a Argentina a participar en tales discusiones", afirma.

"Los miembros del Grupo permanecen listos y dispuestos a colaborar con el Gobierno de buena fe, y están comprometidos a encontrar una solución responsable a las dificultades financieras actuales de Argentina, consistente con sus responsabilidades fiduciarias ante los millones de personas que les han confiado para invertir en su nombre", concluyen.

Esta mañana, además, Guzmán salió a decir ante Reuters que está trabajando en una nueva oferta. Dijo que la Argentina realizará cambios a su oferta para reestructurar su deuda en los "próximos días" y que hay un "sendero positivo".

El país extendió hasta el 2 de junio el plazo para renegociar una deuda externa de 65.000 millones de dólares, que vencía este viernes, cuando también debería cancelar un pago de intereses.

Acreedores acusan de que no se está negociando con ellos cómo será la oferta Nueva oferta saldrá en los próximos días

"Las negociaciones continúan por un sendero que consideramos positivo. Mi visión es que estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las dos partes", dijo a Reuters el ministro Guzmán.

El funcionario añadió, sin embargo, que "aún hay una importante distancia que cubrir, pero todas las partes están a la mesa para encontrar una solución. Para Argentina, es la esencia que el acuerdo esté alineado con la capacidad de pago del país".

Los acreedores de Argentina realizaron contrapropuestas a finales de la semana pasada luego de rechazar una oferta inicial del Gobierno, que incluía un período de gracia de tres años, un recorte del 62% en el pago de cupones y la postergación de vencimientos hasta el 2030 y más adelante.

"La razón por la que extendimos (el plazo de) la oferta es técnica. Estamos planeando realizar modificaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible con nuestros acreedores", dijo el ministro.