Boom de préstamos baratos para pagar sueldos y enfrentar la crisis: en qué bancos buscan plata las Pymes

El auge de los préstamos al 24% para mipymes sostuvo la demanda de crédito el mes pasado, mientras el resto de las líneas retrocedieron por la pandemia

Los créditos baratos para pymes volvieron a explicar el dinamismo que de los préstamos durante mayo. Con la mayor parte de la actividad parada, las líneas comerciales fueron casi lo único que se movió en las últimas semanas aunque las solicitudes cayeron en comparación con el mes de abril.

"Los préstamos en pesos al sector privado, en términos nominales y sin estacionalidad, registraron una expansión de 4,7% mensual en mayo (2,1% a precios constantes). Si bien el crecimiento del mes implicó una moderación respecto a abril, esta tasa todavía se ubica entre las más altas de los últimos años", explicó el banco Central (BCRA) en su informe mensual.

La autoridad monetaria atribuyó ese crecimiento mensual al financiamiento comercial, que registró una expansión de 14% mensual y fueron "las únicas líneas que aportaron positivamente al crecimiento mensual de los préstamos".

Así, los préstamos a empresas anotaron en mayo una suba interanual de 111%. Según resaltó el bcra, los documentos a sola firma fueron el principal vehículo de crédito a empresas. El aumento nominal sin estacionalidad de esa línea llegó a 31,6% en mayo y anotó así el segundo mes al hilo con un avance mayor a 30%.

Según el informe, el descuento de documentos comenzó "a mostrar algo de dinamismo en el quinto mes del año, aunque su crecimiento es considerablemente inferior al de los documentos a sola firma. En tanto, los adelantos en cuenta corriente mostraron cierta estabilidad en el mes".

Préstamos baratos, el factor clave

Desde la consultora LCG también resaltaron que el financiamiento a empresas, con un alza mensual real de 12%, fue el único motor del incremento de los préstamos en mayo. En particular, se destacó la performance de los documentos, que crecieron 22% real en el mes.

"El crecimiento de la financiación a empresas se enmarca dentro del esquema de préstamos a tasas máximas del 24% establecido por el Gobierno como medida para paliar los efectos del aislamiento obligatorio y la imposibilidad de abrir las puertas para empresas que no representan actividades esenciales", destacó la consultora.

En la misma línea se manifestó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. "En esta línea observamos el esfuerzo realizado por el Estado Nacional para cubrir la falta de actividad originada por la pandemia con nuevo financiamiento y mayores facilidades para cancelar las deudas existentes", explicó.

Según datos del bcra, se otorgaron 144.003 créditos a pymes desde que se pusieron en marcha las líneas especiales con tasa de 24%. El monto desembolsado supera los $235.000 millones. De ese total, el 48% se destinó a capital de trabajo (excluyendo sueldos); mientras que un 22,5% fue para pago de sueldos y otro 22,5% se utilizó para la cobertura de cheques diferidos.

Durante mayo en particular, el bcra destacó que el promedio diario de otorgamientos de préstamos a pymes fue de $4.000 millones. Sin embargo, tal como indicó el propio organismo, hubo una desaceleración en comparación con abril.

Fuentes del sistema explicaron que en mayo las mipymes solicitaron menos préstamos que en abril, tanto en monto como en cantidad de empresas. "Ahora las pymes no se acercan a pedirlas porque, entre otras cosas, tienen que blanquear muchos datos y prefieren financiarse diferente. Otras directamente no se quieren seguir endeudando porque están pensando en que no van a volver a abrir", confiaron.

Las cifras acumuladas

En los bancos compartieron con iProfesional los últimos números de colocaciones comerciales a tasas bajas. banco Macro, por ejemplo, colocó más de $30.000 millones de pesos en créditos con tasa 24%, que beneficiaron a 14.000 clientes desde el inicio de estas líneas, en abril.

Desde Galicia, contaron que los desembolsos acumularon en mayo $36.595 millones destinadas a más de 20.000 mipymes. "En mayo continuamos liderando el ranking de otorgamiento de créditos dentro del sistema financiero argentino, según el último relevamiento de Adeba. Alcanzar ese volumen de colocación en tan poco tiempo fue posible gracias a la agilidad de nuestros procesos y a nuestras plataformas online, que permitieron a más empresas autogestionarse las solicitudes con acreditación inmediata", dijeron en el banco.

De acuerdo con el bcra , las mipymes se financiaron por más de $230.000 a tasas de 24% o inferiores

En banco Santander, en tanto, desembolsaron más de $27.295 millones para 16.278 pymes y 13 hospitales. Más de $11.000 millones se canalizaron por las líneas al 24% y más de $15.000 en líneas para capital de trabajo.

En ese sentido, desde la entidad resaltaron que en mayo hubo mayor interés en el descuento de documentos mediante una línea exclusiva. "Con una tasa de 18%, las pymes solicitaron $4.835 millones. Ofrecimos inicialmente $5.000 millones, ya se colocaron $11.000 millones, más del doble", resaltaron.

Por su parte, BBVA resaltó que lleva otorgados más de $16.800 millones en préstamos a más de 8.282 mipymes para el pago de sueldos y capital de trabajo a una tasa de 24%. "El 92% de los créditos se otorgaron enteramente a través de BBVA Net Cash, la banca online de empresas", resaltaron en la entidad.

Los préstamos a tasa 0% no despertaron a las tarjetas

Pese a la puesta en marcha de los préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos, que se acreditan en las tarjetas de crédito de los solicitantes, los números de mayo no mostraron un incremento de la financiación con plásticos. El stock promedio de préstamos con tarjeta cayó $11.590 millones en el mes.

"Las compras con tarjeta de crédito y personales siguen acelerando la caída real (-3,6% en mayo versus -2,4% promedio en mar-abr) en medio de un contexto de contracción de la demanda (principalmente motivado por caída real de salarios y en algunos casos hasta nominal)", afirmó el reporte de LCG.

Con respecto a las tarjetas, la consultora señaló: "Llama la atención el escaso grado de impacto que parece haber tenido la línea de créditos a tasa 0% ofrecida a monotributistas y autónomos, algo que podría revertirse en los siguientes meses".

Sobre ese punto, el bcra informó que el mes pasado se otorgaron 286.051 préstamos a monotributistas y autónomos, a razón de unos 16.000 créditos por día. El monto total aprobado fueron $35.869 millones pero "debido a que esta línea prevé que la acreditación de los fondos se haga en tres meses, recién se acreditaron $11.620 millones".

Se emitieron cerca de 80.000 nuevos plásticos para monotributistas y autónomos que solicitaron el préstamo a tasa 0%

En mayo se emitieron 79.845 nuevas tarjetas para la acreditación de estos fondos, por lo que hacia adelante podría verse algún efecto sobre este financiamiento. En esa línea, LCG apuntó que el paquete de financiamiento anunciado fue de $130.000 millones, lo que significaría un aumento de 24% del stock de créditos con tarjetas.

Los préstamos personales, que completan el menú de financiamiento al consumo, también anotaron un retroceso en mayo. El saldo promedio bajó $5.182 millones y anotó una caída de 0,9%.

"En esta línea en particular, se observa que las familias están muy cautelosas a la hora de solicitar nuevas financiaciones. Las dudas que presenta la situación del empleo post pandemia retraen a la demanda, la cual se esfuerza con continuar con las cancelaciones de los vencimientos", analizó Guillermo Barbero.

Desde el bcra también reconocieron que la retracción en el financiamiento al consumo "estaría asociado a la fuerte contracción del ingreso y del consumo de los hogares, en el contexto del aislamiento".