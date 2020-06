Exportadores reaccionaron con alarma ante el proyecto para "congelar" el dólar agropecuario

Los productores advierten que el proyecto, que un sector del kirchnerismo le acercó a Alberto Fernández, podría generar el resultado opuesto al buscado

iProfesional acerca de que el Gobierno La noticia publicada enacerca de que el Gobierno evalúa un plan de congelar el dólar para las exportaciones a partir del próximo 30 de septiembre, causó una gran sorpresa en el mercado financiero, entre los empresarios del sector agroexportador e incluso en algunos ámbitos del propio Gobierno, donde desconocían la existencia de este proyecto y lo consideran prácticamente inviable.

Siempre en voz baja y con mucho sigilo, pero sorprendidos por la noticia, algunos analistas del mercado consideraron que se trata de un proyecto "alocado e irrealizable", como señaló un economista en estricto off the record.

"La noticia causó una gran sorpresa, porque es un proyecto que a simple vista es totalmente inviable. Además, es prácticamente imposible que sea aprobado por el Banco Central, y debería contar con el aval del Directorio para que sea posible implementarlo", señaló este economista.

iProfesional y admitió -también en estricto off the record- que nada sabían de este borrador que elaboró un sector del Gobierno y que busca presionar al campo para que venda sus granos y a los exportadores para que liquiden luego los dólares que consiguen al venderlos. Pero un importante funcionario habló cony admitió -también en estricto off the record- que nada sabían de estey que buscapara que venda sus granos y a los exportadores para que liquiden luego los dólares que consiguen al venderlos. En el Banco Central se mantuvieron oficialmente en el más absoluto silencio.

"Es imposible, va en contra de todo lo que estamos implementando", dijo el funcionario. Y aseguró que "es imposible que se realice un proyecto así, porque sería como fijar un dólar diferenciado para un tipo de actividad comercial, en este caso las exportaciones, y eso no está ni previsto ni permitido. Definitivamente una medida así no sería aprobada en el seno del BCRA".

"Si los exportadores no venden dólares, quién va a hacerlo? Cómo se movería el mercado si ellos decidieran no liquidar debido a la implementación de una medida como esta?", se preguntó el funcionario, absolutamente sorprendido por la noticia.

Por su parte, los exportadores también se mostraron sorprendidos. Un importante empresario del sector señaló que "la sola noticia de que el Gobierno evalúa tomar este tipo de medidas lo único que hace es generar incertidumbre justo cuando los productores tienen que decidir sobre la inversión que realizarán para la cosecha 2020-2021, y muchos pueden asustarse y sembrar menos por una medida como esta".

La posibilidad de que se fije un tipo de cambio diferencial para el agro podría tener un efecto opuesto al buscado, advierten exportadores

Y añadió: "Si los productores siembran menos, tendrán menos granos para vender y nosotros menos dólares para liquidar. Así todo se restringe".

Además, sostuvo que sería muy malo para las reglas del mercado que haya una fecha establecida como límite para la venta de dólares al precio del dólar oficial antes del congelamiento.

"¿Quién va a vender sus dólares el 15 de agosto si puede esperar al 30 de septiembre y sabe que para esa fecha el dólar estará más caro y, por lo tanto, conseguirá más pesos cuando los traiga para venderlos? Que pasaría entonces desde que la medida salga y hasta el día 30 de septiembre? Y después?", se preguntó intranquilo el empresario.

Por último, aseguró que "podríamos estar frente a un aumento de las retenciones aplicado por una vía muy complicada de implementar y que tendría más contras que pros, pero tal vez lo que están intentando es eso, aumentar las retenciones sin tener que hacerlo".

En la City lo ven verosímil

En el mercado financiero, en cambio, la sorpresa no fue tan grande. "Tiene una lógica, si se aplica la lógica de un sector del Gobierno", dijo un experimentado analista. Y añadió: "Lo que pasa es que puede ser algo que están ensayando pero que tal vez, conociendo las marchas y contramarchas de este Gobierno, nunca se lleve a cabo. Si fuera algo firme y se fuera a llevar a cabo, realmente me parece algo inviable".

Otro experimentado economista lo resumió de esta manera: "Lo único que hacen este tipo de medidas restrictivas es retraer la oferta de dólares. Así, el Gobierno lejos de lograr el objetivo que persigue -que es conseguir que ingresen más dólares al mercado para poder sumarlos a las reservas- lo que hace es paralizar ese mercado, porque la oferta se verá congelada, porque nadie querrá vender sus dólares en diciembre a precio del 30 de septiembre".

Y agregó: "Los productores seguirán sentados sobre sus granos y no venderán, y los exportadores no podrán exportar y no tendrán dólares para liquidar. Y, aunque los tuvieran, no los liquidarán porque esperarán que el Gobierno cambie esto o de marcha atrás con la medida".

cuyo borrador un sector del kirchnernismo ya le acercó a Alberto Fernández -quien lo tiene en su escritorio para estudiarlo- podría ser contraproducente y, además, generar un conflicto profundo con el De esta manera, dejó en claro que el proyecto-quien lo tiene en su escritorio para estudiarlo- podría ser contraproducente y, además, generar un conflicto profundo con el campo , un sector con el que el Gobierno ya tiene un grado de enfrentamiento histórico, que se suma a las tensiones de los últimos días producto del debate desatado por la intención del Gobierno de avanzar con la expropiación de la cerealera Vicentín. considerará prudente avanzar con este proyecto. Resta saber si el Presidentecon este proyecto.

En el Central buscan acelerar la liquidación de exportaciones, pero no comparten la idea de congelar el tipo de cambio

¿Moneda de cambio por Vicentin?

En el Gobierno no descartan que esta idea de congelar el dólar y crear así una suerte de "dólar exportador" con fecha al 30 de septiembre, sea utilizada como un as en la manga a la hora de negociar los votos en el Congreso para la aprobación de la estatización de Vicentin.

Sin embargo, en el mercado los comentarios no eran muy alentadores: "La combinación de una idea como esta junto con la estatización de Vicentin podría levantar al campo", señaló un experto operador del mercado cambiario. Y agregó: "La cosa con el campo ya viene bastante pesada como para que le agreguen aún más presión".

Pero en el Gobierno evalúan usarlo como un elemento de presión sobre el campo que podría resonar también en lo político: lo usarían así como elemento de presión hacia los dos gobernadores a los que una caída en la producción agropecuaria más podría golpear: Córdoba y Santa Fe.

Justamente se trata de las dos provincias donde más se siente la situación de Vicentin, y donde sus gobernadores -Juan Schiaretti y Omar Perotti- no están necesariamente alineados con el gobierno nacional ni totalmente de acuerdo con la decisión de estatizar la cerealera.

De todas maneras, antes de avanzar con esta idea de un dólar congelado para las exportaciones y de definir una fecha para eso, en el equipo económico quieren cerrar primero el canje de la deuda. Un canje en el cual, le ofrecerán a los bonistas un cupón atado a las exportaciones, un "cupón exportador", por lo que el crecimiento de las exportaciones resulta indispensable para el Gobierno.