Cuál es la aclaración que hizo el Banco Central sobre las autorizaciones para la compra de dólares sin el 30%

El vicepresidente segundo de la entidad, Jorge Carrera, dio los detalles obviados en la comunicación, y así se despejaron las dudas

El Banco Central (BCRA) aclaró este lunes los alcances de la medida para la compra de dólares sin el 30% que causó confusión en cuanto a su alcance y generó revuelo y repudios en redes sociales.

Se trata de la comunicación "A" 7052 del BCRA, emitida el jueves, a partir de la cual la autoridad monetaria habilitó el acceso al mercado de cambios para el pago de insumos críticos e importaciones que no superen el millón de dólares, una medida largamente reclamada por sectores empresarios.

Al final del comunicado, se agregaba breve artículo que autoriza a los beneficiados por reparaciones a la violación de derechos humanos durante la dictadura militar a comprar divisas al precio oficial para girarlas a sus lugares de residencia en el extranjero, sin pagar el impuesto del 30%.

El Banco Central no aclaró en la disposición del jueves un gran detalle: que la compra de dólares autorizada es sólo para residentes inscriptos en el exterior, exclusivamente por el monto de la reparación económica y que la medida no es retroactiva, por lo que únicamente podrían efectivizarla los pocos casos que todavía están pendientes de cobro.

Este descuido sirvió para que se publicaran en distintos medios y redes sociales la primera interpretación, se entendió que los beneficiarios por reparaciones por violación a los derechos humanos podían transferir dólares sin límite a una cuenta en el exterior, al tipo de cambio oficial.

Es decir, sin pagar el 30% más que se paga para las compras de moneda extranjera y consumos en el exterior. Especificamente, este impuesto denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Solidaria), se puso en vigencia el 23 de diciembre de 2019 y se calcula sobre el importe en pesos utilizado en el momento de la adquisición de la moneda extranjera.

El revuelo en redes sociales llegó a las páginas de diarios porteños, que obligaron a las aclaraciones del Banco Central. A través de un tuit del vicepresidente segundo, Jorge Carrera, se dieron los detalles obviados en la comunicación, y así se despejaron las dudas.

Pero el funcionario remarcó: "la norma estuvo vigente hasta 2015, luego fue abstracta y cuando Macri puso el cepo en 2019, excluyó estos casos".

La entidad monetaria habilitó la compra de dólares sin límite a beneficiarios de determinadas leyes

Qué dice el texto de la resolución

Al analizar el texto "Exterior y Cambios" encontramos que el punto 3.12 hace referencia a todas las excepciones que escapan de las restricciones impuestas por el Banco Central para la compra de divisas, donde a partir de este jueves se sumaron los ex presos políticos.

"El acceso al mercado de cambios por parte de clientes no residentes para la compra de moneda extranjera requerirá la conformidad previa del BCRA, excepto por las siguientes operaciones", explica el punto 3.12 al que ahora sumaron a los pensionados por ser ex presos políticos.

En la mencionada comunicación "Exterior y Cambios" se detallan otras personas exceptuadas de las restricciones vigentes para la compra de dólares, y en todos esos casos impone límites claros a la cantidad de dólares que pueden comprar. Sin embargo, en la reciente comunicación que habilita a comprar y girar dólares al exterior a los ex presos políticos que reciben pensiones del Estado en cuentas en Argentina, el BCRA no pone límites claros, lo que da vía libre para la compra irrestricta.

En el Banco Central salieron a aclarar que no se trata de una apertura del mercado cambiario generalizada para estas personas

Ejemplo

En el punto 3.12.5, el BCRA explica que estarán habilitados a acceder al mercado de capitales a precio oficial los no residentes que realizan turismo en el país, a los que les impone un límite de compra de 100 dólares: "Compra de billetes en moneda extranjera de personas humanas no residentes en concepto de turismo y viajes por hasta un monto máximo equivalente a US$ 100 (dólares estadounidenses cien) en el conjunto de las entidades".

En el nuevo punto 3.12.6 que suma a la excepción a los ex presos políticos no especifica ningún tipo de límite: "Transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las Leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordantes".

En el Banco Central salieron a aclarar que no se trata de una apertura del mercado cambiario generalizada para estas personas. "Son unos casos puntuales, uno o dos, que habían quedado pendientes."

Y explicaron que "Los argentinos que viven en el exterior y percibieron indemnización la cobran en su lugar de residencia. Es el mismo caso de los argentinos jubilados que viven en el exterior y que cobran en su lugar de residencia".

En este caso, si una persona reside en el exterior y percibe en la Argentina una jubilación de, por ejemplo, $70.000, puede transformar esa cifra a dólares al cambio oficial sin el recargo del 30%, y girarla a una cuenta en su país de residencia. En el Banco Central señalan que se trata de casos puntuales que iniciaron los trámites porque están a punto de cobrar dicho beneficio y tienen residencia fija en el exterior.

Jorge Carrera, vicepresidente segundo de la entidad, a través de su cuenta personal de Ttwitter, indicó que "los pesos que podían cambiarse por dólares al cambio oficial y sin recargo son sólo por el monto de la indemnización".

"Se amplía ese tratamiento (que hoy alcanza a jubilados argentinos residentes en el exterior) a las eventuales indemnizaciones de no residentes, al igual que los jubilados no residentes o embajadores se limita al monto de lo que demuestre que cobró", enfatiza.