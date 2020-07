La Súper Moratoria 2020 viene con cepo reforzado: habrá límites para la compra de dólares

La "moratoria para todos" impulsada por el Gobierno como medida de reactivación pone limitaciones importantes a la operatoria financiera de empresas

El Gobierno envía este martes el proyecto definitivo de la "súper moratoria 2020" al Congreso nacional. Como parte de las novedades de los anuncios realizados este martes, se destaca un fortalecimiento del cepo cambiario para las empresas que ingresen en los nuevos planes de pago de AFIP.

En concreto, tal como detalló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habrá límites estrictos para la compra de dólares y para la operación con los títulos bursátiles que se utilizan para obtener el dólar "contado con liquidación".

Las grandes empresas que ingresen a la ampliación de la moratoria impositiva no podrán podrán distribuir dividendos por un plazo de 24 meses, ni realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas, según el proyecto de ley que el Gobierno envía este martes al Congreso.

El proyecto de ampliación de moratoria impulsado por el Gobierno permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio último y estará vigente hasta el 31 de octubre próximo.

Entre las principales características, amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

La primera cuota vencerá el 16 de noviembre próximo y "dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 ó 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras".

"Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social", agrega la iniciativa.

Los deudores podrán acceder a la condonación parcial de intereses y total de multas y la tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa).

Se permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

El anuncio fue realizado por ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

Moratoria 2020: alerta por restricciones al dólar

Pero para las empresas grandes y pymes sin certificado que sean sociedades, o sea no para los monotributistas y autónomos que hayan ingresado a la Moratoria en las mismas condiciones que las compañías de mayor tamaño, hay dos restricciones que critican los expertos:

1. Por la distribución de dividendos o utilidades a sus accionistas o socios, desde el momento en el cual se adhirió a la Moratoria hasta la finalización de dicho ejercicio fiscal y por 2 años más. O sea, indicó Bertazza, que hasta 2023 las SRL que existen sólo porque sus socios pueden repartir las ganancias tendrán que vivir sin hacerlo.

2. Cuando se compren dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para realizar pagos al exterior a sujetos vinculados por:

-Prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría.

-Prestaciones derivadas en cesión de derechos o licencias para la explotación de patentes de invención y demás objetos no contemplados en el punto anterior.

-Créditos, préstamos o colocaciones de fondos de cualquier origen o naturaleza.

"Ya cometieron el error con el Programa ATP de ir y venir con cambios y limitaciones, sobre todo para las grandes empresas, y ahora lo vuelven a cometer limitando la permanencia en la Moratoria al cumplimiento de requisitos que van contra la naturaleza de las operaciones normales de una compañía, así como contra la posibilidad de entregar a sus accionistas de la renta por arriesgar su capital en una actividad comercial", criticó Gabriel Hermida, socio de Impuestos de Auren Argentina,.

Humberto Bertazza, del estudio Bertazza, Nicolini, Corti & Asoc., por su parte, dijo que estas restricciones son "absolutamente discriminatorias" y "una arbitrariedad".

"Es de suma gravedad que no se permita distribuir dividendos porque esto no sólo se prohíbe a las grandes sociedades anónimas sino a pequeñas SRL que dependen para su subsistencia de la remuneración de los socios a través del reparto de utilidades", explicó Bertazza.

Moratoria AFIP 2020

La moratoria permitirá incluir deudas impositivas, previsionales y aduaneras con vencimiento hasta el 30 de junio 2020. El universo de posibles beneficiarios contiene desde los monotributistas A y B hasta los autónomos de las categorías más altas, pasando por pequeñas y grandes empresas, cooperativas y clubes de barrio.

Si el proyecto del Gobierno es aprobado sin cambios, los contribuyentes podrán refinanciar sus deudas, aunque estén inscriptos en moratorias anteriores.

El Congreso había aprobado una moratoria para pymes en febrero, antes de la irrupción del coronavirus.

Las causas penales abiertas contra contribuyentes caerán si estos cancelan sus obligaciones. Todos los beneficiarios podrán adherirse hasta el 31 de octubre, cuando vence la primera cuota que debería empezar a pagarse en noviembre.

Las grandes empresas que adeuden cargas sociales, podrán saldarlas en 4 años y en en 48 cuotas.

El resto de los empleadores morosos tendrá doce meses más. Las demás obligaciones adeudadas podrán cancelarse hasta en un plan de 8 años para los grandes contribuyentes y de 10 años para el resto.

La tasa de interés hasta enero de 2021 será del 2 por ciento anual. Luego de esa fecha, se aplicará la tasa Badlar en pesos de los bancos privados.

El proyecto del oficialismo agrega, además, restricciones similares a las que el Gobierno está poniendo para dar la ayuda oficial para el pago de salarios.

Moratoria 2020: las claves

Quedarían afuera aquellas compañías que hubieran girado dividendos o utilidades a sus accionistas durante el lapso de la moratoria.

También, las empresas que hubiesen accedido al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para realizar pagos de beneficios netos a sociedades o beneficiarios vinculados del exterior por servicios de consultoría, asistencia técnica, ingeniería, cesión de derechos o licencias y por intereses o retribuciones pagados por créditos o colocaciones de fondos.

Moratoria 2020

A continuación, el texto completo del borrador del proyecto de la nueva moratoria:

La voz de los expertos

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados señaló que "el anuncio de una nueva moratoria que abarque a todos los contribuyentes y que se extienda a deudas al 31 de mayo, es una buena medida teniendo en consideración la crisis profundas económica que estan pasando todas la empresas en cuarentena".

"Como todo régimen de condonación y perdones, se debe determinar en forma simbólica un premio al cumplidor. Una reducción de anticipos o un descuento en el saldo de declaracion jurada, por ejemplo. Una palmadita al contribuyente que siempre cumple", enfatizó el reconocido tributarista.

En tanto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados señaló que "la moratoria en estos momentos me parece inoportuna. Lo peor de esta recesión no pasó y se van a dejar afuera a los peores meses, en los que las empresas ya han agotado todas sus fuentes de financiamiento, la verdad es que no parece para nada razonable".

"Asimismo se deberían estar debatiendo bajas en los impuestos como se está haciendo en todo el mundo, y no estos parches de moratorias y condonaciones permanentes cuando en realidad el problema es el peso de todos los impuestos juntos en las espaldas de muy pocos", destacó Sasovsky.

Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ señaló que "es una medida que se esperaba mucho en el mercado y que es muy necesaria en función de la crisis sin precedentes que enfrenta el país. El problema que advierto es que permite ingresar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, pero la crisis y el confinamiento todavía siguen bien vigentes y aún no tenemos certeza de cuándo va a culminar".

"Por lo tanto, debería permitírsele al Poder Ejecutivo extender dicha fecha de corte hasta inclusive algunos meses luego de que termine el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Los coletazos de este parate seguirán haciendo estragos y es necesario dar las mejores facilidades al sector productivo para revertir esta situación", agregó Fraga.

Los principales puntos que darán forma a la nueva moratoria son:

Incluirá deudas impositivas, previsionales y aduaneras.

Podrán adherirse Pymes, grandes empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas y clubes de barrio.

Para deudas hasta el 30 de junio de 2020.

Habrá tiempo para sumarse hasta el 31 de octubre.

Las cuotas se empezarán a pagar en noviembre.

Habrá planes de pago de hasta 120 cuotas.

Pensando en el escenario post pandemia

De acuerdo a los últimos registros oficiales, entre febrero y abril, alrededor de 15.000 empresas (el 2,8% del total) dejaron de presentar las declaraciones juradas de la seguridad social ante la AFIP. El dato figura en el informe "Panorama Productivo" de junio elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El mapa de la crisis también contempla a 193.000 empresas que este mes recibirán el auxilio del Estado para pagar hasta el 50% de los salarios, bajo el programa ATP. En total se abonarán 2.040.000 salarios, con un costo fiscal de $42.000 millones.

A los que deben añadirse los 2,3 millones de salarios abonados el mes anterior, medida que benefició a casi 250.000 empresas.

Moratoria 2020: límite a la compra de dólares

El derrape económico quedó en evidencia en distintos índices oficiales, pero se hizo particularmente notorio en la recaudación impositiva. En mayo, la caída resultó del 22,4% en términos reales (descontada la inflación). Y en el IVA, la reducción superó el 28 por ciento. Algo nunca visto, aun a través de las severas crisis por la que atravesó la Argentina en la historia reciente.

En el Gobierno creen que, dentro de un panorama negro para la economía, este sería un momento propicio para avanzar con la moratoria de impuestos.