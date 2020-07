Experto propone "trabajar de ahorrar" y cuenta cómo ganar con inversiones desde menos de u$s1

Detalla desde micro inversiones equivalentes a u$s1 con una rentabilidad de más del 100% anual hasta otras más sofisticadas en el exterior desde u$s5.000

"Cómo invertir ya desde menos de u$s 1 y ganar 100% anual" es el título del nuevo libro de Mariano Gorodisch, quien se define a sí mismo como "el hombre que se excita ahorrando".

El "Economan" (tal como la bautizó Beto Casella) o el Lito de Lázzari (como le puso Jorge Lanata) enseña en el libro los mejores trucos del ahorro para que el lector se convierta en el Warren Buffett de las inversiones.

El hombre que confesó en la mesa de Mirtha Legrand que se excita ahorrando explica por qué el ahorro y la inversión van de la mano y no puede existir el uno sin el otro.

"Este no es un libro teórico, sino uno totalmente práctico, para que salgas ya mismo a ganar plata y a hacer rendir tus ahorros, que tanto te costaron ganarte. Es momento de que la plata empiece a trabajar para vos. Porque si no hacés nada, la plata se te devalúa y vale cada vez menos. Empezá hoy, no esperes hasta mañana", invita el autor de este libro que se encuentra en https://mobilebook.com.ar/p/como-invertir-ya

Cuenta desde micro inversiones por el equivalente a u$s1 con una rentabilidad de más del 100% anual hasta otras más sofisticadas en el exterior desde u$s5.000.

El libro digital se puede leer en celular o computadora.

Además, se trata de un libro interactivo, porque se lee a través del celular o en una compu, con links a sus videos en su canal de YouTube y de su Instagram en @mariano.gorodisch, donde invita a convertirse en ahorrador serial.

"Por otra parte, mucha gente cree erróneamente que está invirtiendo porque compra dólares, pero si los deja en el Colchón Bank se les devalúan, porque también hay inflación en dólares en los Estados Unidos. Entonces, vos creés que estás invirtiendo re bien, pero en realidad, estás perdiendo valor adquisitivo de tus ahorros. Por eso, primero tenés que empezar a Trabajar de ahorrar. Y quiero tentarte a ver si te pasa lo mismo que a mí, que me excito ahorrando. Que cuando compro un helado a la mitad de precio o en un dos por uno me parece mucho más rico, porque estás tomando Freddo a precio de Griddo", invita.

"Te confieso cuál es mi inversión favorita: el stockeo en el supermercado. Pero no cualquier tipo de stockeo, ni ir cualquier día al supermercado para hacer las compras, sino que yo digo que mi segundo laburo es trabajar de ahorrar. Y te invito que vos también puedas hacerlo y verás cómo de a poquito se va agrandando tu billetera", alienta.