En el cierre del mes, el dólar blue cotizó en alza: ¿qué pasó con el contado con solidario y el "contado con liqui"?

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró la última rueda de la semana a $72,32, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central

En la última rueda de julio, el dólar blue avanzó este viernes hasta los $136, y terminó así el mes con un aumento de $10, contra los $126 que finalizó junio.

Desde que comenzó la cuarentena a finales de marzo pasado, el blue acumuló un alza de $52.

Esto se dio en medio de las restricciones a la compra de los 200 dólares para ahorro que impuso el Banco Central.

Además, los inversores miraron de cerca las cotizaciones bursátiles intentan ser contenidas con las últimas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El dólar contado con liquidación se ofrece a $124,35 (suba de 2,4% en la jornada).

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubicó en torno a los $122,29 (+2,3%).

Como se señaló más arriba, el dólar blue cotizó a $136 en cuevas del microcentro porteño.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró la última rueda de la semana a $72,32, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operó a un promedio de $76,38 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar turista, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS, se vendió a $99,30.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, las cotizaciones de venta fueron las siguientes:

- Galicia: $76,40

- Nación: $76,25

- ICBC: $75,70

- Supervielle: $76

- Santander: $76,50

- HSBC: $76,05

- Itaú: $76,20

El dólar blue, que se ubicó en los $136, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

El cepo cambiario, medida instrumentada para controlar la cotización de la moneda y cuidar las reservas del Banco Central, reactivó la operaciones en el mercado paralelos, donde los usuarios buscan eludir el tope de 200 dólares mensuales para el ahorro.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubicó en los 2.266 puntos básicos.

El cepo al dólar y dudas empresarias según el CEO de AmCham

La visión de las compañías estadounidenses sobre la economía argentina no es nueva y tampoco difiere demasiado de la percepción del empresariado local. Así y todo, la mirada de las multinacionales (que motorizarán la inversión extranjera directa) siempre resulta clave. Y el cepo cambiario, claramente, resulta una política anti empresa ya que no pueden acceder al mercado de cambios ni pueden girar utilidades. Alejandro Díaz, CEO AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) afirmó que el "intervencionismo cambiario no existe más en el mundo".

El ejecutivo, que recibió hace unos días al ministro de Producción Matías Kulfas en un encuentro virtual para los socios de la cámara, destacó sin embargo que el Gobierno tiene la visión de que estas restricciones son coyunturales. "El intervencionismo en materia cambiaria no está más en el mundo, y eso surgió de la conversación con del ministro Kulfas en las que enfatizó que son cosas coyunturales, arrastradas del año pasado y ahora influidas con la pandemia. Eso es bueno escucharlo porque si las condiciones mejoran habrá más libertad", destacó Díaz en diálogo con el programa "Pablo y a la Bolsa" que se emite por FM Milenium.

La cámara que agrupa a multinacionales estadounidenses como IBM cree que hay vocación de quitar el cepo Medida coyuntural

Para el CEO de AmCham, esa misma idea de ir soltando las restricciones al dólar "lo notás cuando charlás con el Banco Central". "Ellos también entienden que no es la política de largo plazo que no es viable si el que va a recuperar la economía es el sector privado", remarcó.

Con respecto a cómo están transitando la crisis las compañías americanas en el país, el especialista dijo que en el corto plazo todas las están surfeando la caída de bienes e intentando vislumbrar cuál será la demanda de los productos hacia adelante.

"El problema de Argentina es cómo venía antes de la crisis. Estados Unidos entró con crecimiento sistémico, la velocidad de recuperación de la economía americana es impactante. La Argentina no va ser así. Acá se habla de que recién en 2023 se volverá a un escenario pre pandémico", advirtió Díaz en su charla con FM Milenium.

Para la AmCham el empresario extranjero duda del largo plazo de la Argentina Sin inversión no hay futuro

Y enfatizó que un elemento adicional no es solo cómo se volcarán los recurso del Estado para ayudar a que se recuperen las empresas, sino que la discusión es quién será el motor de la reactivación. En esa línea, las Pymes y las grandes empresas tienen que volver a invertir y ese es el rol que tiene que tener el sector privado, añadió. El problema, claramente, es la falta se señales que tiene las empresas para volver a invertir. Por ahora no hay un sendero económico que haga que las compañías confíen y vuelvan a darle una chance a la economía argentina.

Sobre eso, el CEO de AmCham (la cámara que tiene a compañías como IBM, Cisco, Visa, Exxon Mobil, Google y MIcrosoft entre los 580 socios) dijo que no importa si es un empresa local o multinacional, ya que si uno ve la historia argentina "cada vez está peor". " El extranjero duda del largo plazo de la Argentina", y si no se recuperan 10 puntos del PBI de inversión el país tiene pocas chances de desarrollarse.

