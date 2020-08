¿Más confianza en los bancos o renovado miedo a los robos?: los argentinos ya no se llevan los dólares al colchón

¿Más confianza en los bancos o renovado miedo a los robos?: los argentinos ya no se llevan los dólares al colchón

Los bancos notan un mayor porcentaje de compradores de dólares que prefiere dejar los billetes en cajas de ahorro en vez de retirar. Y suben los depósitos

El furor por el dólar no para. Cada vez más gente compra los 200 dólares permitidos por mes por persona. Así lo confirman las cifras del propio Banco Central, que revelan que en junio 3,3 millones de personas compraron 629 millones para atesoramiento. Sin embargo, el dato más llamativo no es que la demanda de dólares siga subiendo, algo que cualquier analista podía pronosticar. Lo curioso es que ahora hay más ahorristas que eligen dejar sus dólares depositados en su cuenta bancaria en lugar de retirar el efectivo y llevarlo a su casa.

¿Aumentó el miedo a tener dinero en casa por la inseguridad o se incrementó la confianza en los bancos? Es difícil responder esta pregunta, pero lo cierto es que en junio y con los datos parciales de julio se puede concluir que hay menos urgencia por retirar los billetes de dólares de los bancos y guardarlos en otro lado.

"En julio observamos que se mantiene o sube un poco la demanda de dólares, pero los que son clientes habituales y tienen cuenta bimonetaria (en pesos y en dólares) los dejan depositados allí, los retienen en sus cajas de ahorro", dijeron voceros del Banco Nación.

Y señalaron que "creemos que esto tiene que ver con la liquidez de un sector que tiene capacidad de ahorro, y que tal vez al comienzo de la cuarentena eligió hacer otros gastos o inversiones, pero una vez que ya los hizo, elige comprar dólares y resguardarse ante la posibilidad de que siga subiendo de precio".

Desde la entidad que conduce Eduardo Hecker aclararon que "distinto es el caso de los jubilados que compran dólares, ellos por lo general los compran cuando tienen algún ingreso extra —como el aguinaldo— y los retiran para luego venderlos y con eso poder pagar los gastos cotidianos que tienen, en ese segmento no es tan común que los dejen depositados en las cuentas del banco".

La caja de seguridad, un clásico destino de tiempos turbulentos, cede protagonismo ante las cajas de ahorro en dólares

Te puede interesar Precio del dólar post canje: el valor que anticipan para fin de año 40 consultoras y bancos

Depósitos recuperan tendencia al alza

Está claro que quien deja dólares depositados en su caja de ahorro o cuenta corriente, no tiene urgencia por utilizarlos, ni para un gasto extra ni para conseguir en pesos una diferencia que le permita llegar a fin de mes. Y en las últimas semanas el volumen de los depósitos en dólares en cuentas a la vista viene aumentado, lento pero seguro.

En los últimos 30 días, según datos del propio Banco Central con fecha del 28 de julio pasado, los depósitos en dólares aumentaron un 175 millones, ya que pasaron de 19.105 millones a 19.280 millones de dólares, lo que representa un incremento del 0,9%.

Claro que si miramos el nivel de depósitos en dólares comparándolo con el que había un año atrás, veremos una brutal caída. Pero no hay que olvidar que en junio y julio del año pasado, aún no se habían realizado las PASO, tras las cual hubo una fuerte fuga de divisas del sistema financiero. Por eso al mirar los datos interanuales (julio 2020-julio 2019) vemos que los depósitos en dólares cayeron un 44,6%.

Sin embargo esa caída parece haberse frenado e incluso podría haber comenzado una suave y lenta curva ascendente. "Está claro que se frenó la caída en las últimas semanas e incluso ha habido un leve repunte de los depósitos en dólares", señaló Jorge Vasconcelos, economista del IERAL, el instituto de estudios económicos de la Fundación Mediterránea.

De todas maneras, Vasconcelos fue prudente y recordó que "debido a la incertidumbre, se siguen cancelando préstamos en argendólares, lo que complica el capital de trabajo de las empresas exportadoras".

Te puede interesar ¿Vas a comprar 200 dólares este mes?: claves para que no te bloqueen la cuenta bancaria

En la City le ponen números a este cambio de actitud de los ahorristas, aparentemente más confiados en la estabilidad del sistema.

"En julio, notamos que un 47% de los compradores eligió no retirar sus dólares después de adquirirlos, lo que es un porcentaje muy superior al que se venía dando desde el comienzo de cuarentena, cuando comenzó a aumentar la demanda de dólares y cada vez más ahorristas compraron sus 200 dólares por la home banking de nuestra entidad", señalaron en un importante banco con una amplia red de cobertura que prefirió dar sus datos en off the record.

Lo mismo dijeron en otra entidad financiera donde reconocieron que les llamó la atención "la cantidad de clientes que empezaron a dejar sus dólares depositados en el banco, aun cuando lo que paga una caja de ahorro por depósitos en moneda extranjera es muy poco".

En uno de los más grandes bancos del país, señalaron que del total de compras registradas en las últimas cuatro semanas de los 200 dólares por mes por persona, el 39% optó por dejarlos depositados en su cuenta, mientras que el 61% los retiró en algún momento, ya sea por ventanilla o a través de los cajeros que entregan dólares, que algunos bancos tienen disponibles.

Más miedo al robo violento que al corralito

Algunos economistas de la City se animaron a elaborar una teoría que prefirieron enunciar en voz baja.

Te puede interesar Alerta dólar: el día previo al acuerdo por la deuda hubo compras récord en los bancos

"Le tienen más miedo a los ladrones que a los bancos. Tal vez porque el aumento de las noticias sobre episodios de inseguridad fue fuerte en los últimos días, mientras que el recuerdo de un corralito o el temor a una confiscación de los depósitos parece algo mucho más lejano y remoto.

Independientemente de cuál sea el motivo que impulsa a los ahorristas a dejar sus dólares en sus cuentas del banco, lo que parece marcar tendencia es una leve curva ascendente cuando se observa la evolución de los depósitos en dólares en el sistema financiero. Y como la demanda de dólares viene aumentando mes a mes, se estima que también podría aumentar la cantidad de dólares que permanecerán depositados en las cuentas bancarias.

En junio, según el último Balance Cambiario del Banco Central, se compraron en total 778 millones de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), de los cuales 629 millones fueron para atesoramiento y el resto para pagar gastos con tarjetas de crédito realizados en el exterior o de servicios que se facturan en dólares. El dato contrasta fuertemente con los 438 millones que quienes usan su cupo de 200 dólares por mes habían adquirido en mayo.

El BCRA, preocupado por el acelerado incremento de compradores de dólares

Y hace suponer que en julio la cifra será aún más alta por efecto del aguinaldo, aunque los controles que agregó el Banco Central para combatir a los "coleros virtuales" podrían funcionar como un contrapeso al aumento de la demanda.

Otro dato que aportó el último Balance Cambiario de la entidad que lidera Miguel Pesce, es que durante la cuarentena se consolidó la compra de dólares por la vía virtual, es decir, casi exclusivamente a través del home banking.

Según el informe, las medidas de aislamiento y el cierre de las fronteras, hizo que casi en su totalidad las operaciones se hicieran a través de canales electrónicos. Al mismo tiempo, en junio operaron en cambios 86 entidades financieras y cambiarias, mientras que lo habitual es que sean más de 200. Esto obedece a que muchas casas de cambio que no implementaron una plataforma virtual para vender dólares hayan quedado fuera del negocio durante la cuarentena, fortaleciendo la presencia de los bancos en la venta de los 200 dólares por mes por persona que autoriza el "súper cepo".

"De esta manera, el volumen operado entre las entidades autorizadas y sus clientes evidenció una gran concentración" señala el informe del Banco Central. Y detalla que "de las 86 entidades citadas, las primeras diez centralizaron el 85% de las operaciones".

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ