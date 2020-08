Banco Galicia y American Express: siguen los beneficios para clientes por los 20 años de alianza

Desde el año 2000, ambas marcas ofrecen con una diversa gama de productos y servicios de crédito, enfocados en brindar la mejor experiencia

Banco Galicia y American Express continúan celebrando el 20º aniversario de su alianza. Y lo hacen premiando a sus clientes con una oferta limitada a través del prestigioso programa Puntos Quiero!

Durante este mes de agosto, los clientes son invitados a inscribirse para duplicar sus puntos desde septiembre hasta diciembre 2020 en todas las compras realizadas con la tarjeta American Express de Banco Galicia.

Además, con cada compra que realicen en el mes de agosto, suman chances para un sorteo especial de 50 paquetes por 25.000 Puntos Quiero!

El sitio de Puntos Quiero!, con gran variedad de ofertas y oportunidades.

Germán Gishoni, Gerente de Banca Minorista de Banco Galicia, expresó: "Desde el inicio de nuestra relación comercial, con American Express construimos una alianza cuyo foco principal es la creación de valor para nuestros clientes".

Y añadió: "Estamos orgullosos de cumplir 20 años junto a una compañía que, al igual que Galicia, busca brindar la mejor experiencia a sus clientes y los pone en el centro de todas sus decisiones".

Amplia gama de beneficios

Te puede interesar Más de 4.500 personas no podrán comprar dólares: el listado de DNI bloqueados por el Banco Central

Las tarjetas American Express de Banco Galicia ofrecen el reconocimiento y los privilegios de la red de aceptación global de American Express, así como una amplia gama de beneficios, que incluyen:

- Acceso a salones de aeropuertos de Argentina y el mundo con tratamiento VIP.

- Acceso al programa Amex For Foodies con los chefs más prestigiosos y dentro de los Latin American 50 Best Restaurants. Ahora también los Clientes disfrutan de The Foodies Store donde además de acceder a experiencias online podrán comprar distintos productos gourmet con beneficios y cuotas.

- Plataforma global con beneficios en hoteles, alquiler de autos y membresías.

- Acceso a beneficios y descuentos a través del programa Amex Experiences, entre otros.

"Estamos muy felices de celebrar estos 20 años de alianza con un banco tan prestigioso como lo es Banco Galicia, y queremos potenciar nuestro compromiso con el fin de seguir creciendo juntos a través de una propuesta de valor focalizada en el cliente y construida a medida para cada segmento"; comentó Alejo Quiroga, Director Regional de American Express.

Por su parte, Diego Furno, Gerente de Medios de Pagos de Banco Galicia, agregó: "Entre Banco Galicia y American Express hemos desarrollado una alianza que nos ha permitido complementar las fortalezas globales y servicios de una marca mundial con los beneficios locales, para brindar productos de valor superior".