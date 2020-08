Di Stefano: "El Gobierno bajará de 200 a 100 el límite para comprar dólares y aumentará el impuesto PAIS"

El influyente consultor afirma que ya hay retraso cambiario y no duda que vendrán medidas restrictivas a la importación y al atesoramiento de divisas

Salvador Di Stefano es analista económico y consultor. Realiza trabajos ligados al mercado de capitales, negocios e inversiones. Su consultora tiene base en Rosario y asesora a empresas del interior, en especial del sector agropecuario, aunque también se desempeña en relación con la construcción y la industria.

Esa doble condición de conocedor del mercado financiero y de la realidad del negocio agropecuario lo transformó en uno de los analistas más escuchados, sobre todo en las provincias agrícolas. A continuación, la charla mantenida con iProfesional sobre la actualidad cambiaria que tiene en vilo al mercado.

-¿Cómo cree que seguirá el tipo de cambio después de que se logró un acuerdo con los acreedores?

-La demanda de dólares continuará, porque básicamente hay muchas empresas que tienen que pagar deudas en dólares y porque la gente busca cubrirse en dólares. Pero el Gobierno no soltará el dólar oficial, no habrá una devaluación mayor del peso, porque eso dispara la inflación, y es lo último que quiere el Gobierno.

Desde ahora y hasta las elecciones del año que viene, el Gobierno llevará el tipo de cambio mucho más lento que la inflación. Primero, para evitar que una suba del Primero, para evitar que una suba del dólar se traslade a precios, pero también para que el precio del dólar no se dispare y eso sea visto como una mala señal de la economía, aunque nadie lo pueda comprar".

Te puede interesar Alerta: este es el precio más alto al que llegaría el dólar a fin de año, según bancos y economistas

Salvador Di Stefano, consultor influyente en la zona agrícola, ve con preocupación el deterioro del frente cambiario

-¿Porqué dice aunque nadie lo pueda comprar? ¿Está entre los que creen que el Gobierno eliminará por completo la posibilidad de comprar dólares a precio oficial?

Creo que primero van a bajar el cupo de 200 dólares por mes por persona a sólo 100 dólares por mes por persona , y además van a tratar de aumentar el impuesto PAIS , ese que hace que el dólar oficial se convierta en dólar solidario. Todo esto para desalentar la compra de dólares. La única preocupación del Gobierno ahora es cuidar los dólares. Ellos no quieren se vayan los dólares. Por eso ahora veremos un período de atraso cambiario".

Te puede interesar El dólar blue volvió a subir y continuó la devaluación por goteo del oficial convalidada por el Banco Central

-¿Hasta cuándo cree que el Gobierno podrá mantener este atraso cambiario?

-En principio necesita mantenerlo hasta las elecciones de medio tiempo de 2021, pero tal vez intente hacerlo por más tiempo. Lo cierto es que partir de ahora estamos claramente en un período de atraso cambiario .

Si medíamos algunas variables de julio de 2019 a julio de este año, podíamos ver que la inflación subió 42,4%, el dólar oficial 64,8% y el blue 198%. Pero si esa medición la hacemos de agosto de 2019 a agosto de 2020, vemos que la inflación subió 43%, pero el dólar oficial apenas aumentó 25,9% y el paralelo 126%. Esto es porque en agosto del año pasado, después de las PASO el dólar subió fuertemente y ahora está atrasado.

Según Di Stefano, la disminución del ingreso de dólares por exportaciones llevará a una restricción en las importaciones

Te puede interesar Argentinos agotan cupo de 200 dólares y ya hay expertos que recomiendan al Central bajarlo a cero

-¿Qué otras medidas cree que el Gobierno puede tomar para tratar de mantener a raya el dólar?

más restricciones, más controles con tal de no devaluar el peso. Ellos se fijan un plan y luego generan un conjunto de desincentivos. Podrían -El Gobierno se va a inclinar por imponermás controles con tal de no devaluar el peso. Ellos se fijan un plan y luego generan un conjunto de desincentivos. Podrían restringir las importaciones . Ya hay muchas complicaciones para importar y se han terminado las licencias automáticas en prácticamente todos los sectores. Tal vez elijan restringir lo más que puedan para evitar que los importadores demanden los dólares que necesitan para pagarlas.

-¿Cómo ve la negociación con el Fondo Monetario Internacional ahora que el canje de la deuda ya quedó atrás?

-A mi entender el Gobierno va a postergar la negociación con el Fondo para el primer trimestre del año que viene o tal vez lo deje para después de las elecciones de medio tiempo. Lo que está claro, es que no van a acordar con el Fondo ahora.

El Gobierno ahora no tiene un gran apuro porque los vencimientos del año que viene no son tan importantes como los que habrá en 2022 y 2023, y eso le permite jugar con el tiempo en las negociaciones con el FMI . Se van a toma todo el tiempo del mundo, porque ahora el problema no lo tiene el gobierno argentino, el problema es del Fondo Monetario.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ