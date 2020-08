Invertir más allá del dólar: estas acciones de empresas líderes suben hasta 20% en agosto

En agosto, un grupo de acciones líderes supera varias veces en ganancias a lo esperado de inflación para el mes. Cuáles son las empresas más rendidoras

Un puñado de acciones líderes, que son aquellas que representan a las empresas que conforman el Panel del Merval, muestran en agosto subas superiores a las proyecciones de inflación para todo el mes, y despiertan el interés de algunos inversores que buscan alternativas con rentabilidad positiva.

Incluso, un papel llegó a acumular en 21 días una ganancia superior al 18%, cifra que supera varias veces al 3% que los economistas estiman que habrá en suba de los precios de la economía para todo el mes.

La acción que por ahora es la "estrella" en las escaladas de agosto, entre aquellos papeles que movilizan un volumen relevante de operaciones y que son más estables en las alzas y bajas de sus precios, es Transportadora de Gas del Norte (TGN).

Se trata de una empresa que, desde diciembre de 1992, se dedica al transporte de gas natural por los gasoductos de alta presión en el centro y norte de la Argentina.

También es operadora de la red nacional de transporte de energía eléctrica de extra alta tensión, que abarca tendidos de alrededor de 8.800 kilómetros.

La importante alza que tiene el precio de TGN en todo el mes, que supera por lejos al resto de las subas registradas en el Panel Líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se sustenta en los buenos números del balance de la empresa y también en que su cotización venía retrasada.

De hecho, en todo el 2020 acumula un alza del 12%, mientras que la otra transportadora nacional (Transportadora de Gas del Sur (TGS)) pierde 7% en el mes, pero en el año suma una ganancia cercana al 21%.

Es decir, "recién ahora TGN arrastra una suba parecida a la que tiene TGS en los primeros ocho meses, está todo muy parejo y arbitrado en el mercado", asegura a iProfesional Rubén Pasquali, analista de mercados de Fernández Laya.

Un grupo de acciones líderes subió hasta 18 por ciento.

Subas en acciones

En el resumen general, varias acciones de las empresas que tienen el mayor volumen de negocios en la Bolsa le están ganando a la inflación estimada para agosto (3%), y también a la renta que ofrece un plazo fijo, que es de 2,75% mensual (33% anual).Como se mencionó, la principal alza es la de TGN, con un 18%.

Le siguen en los primeros 21 días del mes, Comercial del Plata (12,5%), Pampa Energía (casi con 9%) y Aluar, con una suba cercana al 8%.

Un dato a tener en cuenta es que el ahorrista que se vuelca a comprar acciones tiene una lógica que implica apostar por estos papeles por un lapso bastante más amplio, que el de un mes de plazo. Por lo que para medir realmente su renta se toma como balance un período de evolución en los precios que puede implicar meses o, incluso, años, debido a las alzas y bajas que afrontan en ciertos períodos. Igualmente, se puede "entrar y salir" en uno de estos papeles en pesos de un día para otro.

"Las empresas no tienen porqué ajustar por inflación en el corto, mediano o largo plazo. Distinto es si son empresas de servicios, ahí si se ven favorecidas por esta variable, pero el vínculo no es directo. Más en Argentina, donde las compañías de servicios pagan en dólares pero recaudan en pesos, que no indexan ni a canasta básica ni a salario", resume a iProfesional Mauro Mazza, portfolio manager de la Sociedad de Bolsa Bull Market.

En cuanto al buen desempeño de las acciones de TGN en todo agosto, además de deberse por el atraso que arrastraba en su valor, los expertos consultados destacan otros "fundamentals" de la compañía energética.

"TGN mostró un buen balance al segundo trimestre con mejoras operativas y además venía muy castigada su valuación en lo que va del año", dice Erik Schachter, analista de Equity de Consultatio.

En ello coincide Mazza: "En el caso de TGN, ayuda a su suba el balance. Es una maquinita de hacer caja. No tuvo un impacto directo de la cuarentena aunque sí aclaran en el informe que bajó el volumen transportado de gas en un 30%, pero sigue generando beneficios".

Y completa que hoy, para TGN, el principal driver que tiene para crecer es lo que pueda cerrar TGS para transportar, en un futuro lejano, gas desde Vaca Muerta al sur de Brasil.

"En tanto, en el futuro inmediato lo afectará las tarifas, debido a que la negociación con el FMI deberá asegurar alguna clase de ajuste tarifario en toda la cadena gasífera. Si eso no ocurre, el sector estará muerto", alerta Mazza.

Al respecto, coincide Schachter: "Hacia adelante, la evolución de TGN dependerá de la política tarifaría que decida el Gobierno, si bien tiene descontado en su valuación un escenario bastante negativo".

Los rendimientos de algunas acciones que estaban atrasadas en precio muestran buenos números en agosto

Alzas en la lupa

Bastante más retrasados respecto al fuerte incremento que tiene el precio de las acciones de Transportadora de Gas del Norte, durante agosto se registran aumentos en otros papeles de empresas, que superan a la inflación proyectada para este mes.

En cuanto a estas principales alzas de la Bolsa de Comercio, Ezequiel Fernández, responsable de research de equity y de crédito corporativo de Balanz indica: "Diría que las diferencias de retornos son bastante acotadas en general, y lo usual es que respondan más a temas de flujo que algo relativo a fundamentales".

Puntualmente, además de TGN, se destaca la suba de las acciones de Comercial del Plata (12,5%) durante este mes. Las causas esgrimidas en este caso son, fundamentalmente, que el 18 de agosto la empresa confirmó que pagará a fin de este mes los dividendos acordados en Asamblea a mediados de mayo pasado. Por lo que a partir de esa fecha su acción comenzó a aumentar de precio con notoriedad.

Así, abonará la suma de $600,4 millones mediante la emisión de una cantidad igual de acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 por acción y un voto cada una.

Por el lado de Pampa Energía, que suma cerca de 9% en el mes, Fernández afirma que el anuncio de Plan Gas "puede que la haya ayudado, aunque el subsidio adicional previsto en ese plan puede complicarle el tema tarifa a sus otras unidades de negocio".

Otra acción con buen desempeño en los primeros 21 días del mes es Aluar (8%).

"En este caso tuvo que ver por la suba del dólar en la Bolsa, más allá de los datos propios de la empresa, porque el mercado la asocia con las exportaciones y también con el precio del aluminio, que mejora en el mundo como varios de las commodities", resume Pasquali.

Asimismo, otro de los puntos clave que impulsan su valor, a su entender, tiene que ver con el impulso de la obra pública por parte del Gobierno.

En ello coincide Mazza, en especial por las mejoras en el precio del aluminio internacional que impulsa al papel de Aluar. "Todo con mucho cuidado, porque la empresa tuvo un freno muy grande estas semanas por un evento climático que afecto la producción, y llevará unas semanas volver al ritmo de producción anterior", aclara.

Y, finalmente, alerta: "Aluar es una empresa muy endeudada en dólares, si bien es la gran exportadora de la Argentina industrial, pero hoy eso no asegura nada. No es buen partido para comprar".

Al respecto, Schachter acota que Aluar es de las acciones "más defensivas del Merval, ya que exporta el 80% de su producción estando menos afectada que otras empresas respecto del impacto del mercado local".

Es decir, en momentos de mayor incertidumbre, los inversores locales buscan este papel como refugio de valor o cobertura, ya que puede beneficiarse de la "depreciación del tipo de cambio oficial. Sin embargo, muestra ratios de valuación bastantes elevados, por lo cual, no le vemos mucho atractivo en el corto plazo", concluye.

En todo el año la suba acumulada por las acciones de las empresas líderes fue dispar.

Recomendaciones otras acciones

En resumen, muchas acciones venían muy castigadas en el año y recuperaron posiciones durante agosto, como ocurre con TGN o Pampa Energía, que acumulan en todo el 2020 menos de 18%.

En los otros casos, como Aluar y Comercial del Plata, las alzas son mayores en todo el año (superan el 50%), debido a que acompañan a devaluación porque son exportadoras o cotizan a precio internacional, o por ajustan por inflación, o bien, pertenecen a sectores con buena actividad.

Ahora bien, a la hora de recomendar cuáles son las acciones líderes mejor vistas por el mercado, las preferencias son limitadas por la incertidumbre que conlleva la pandemia, la economía argentina y el movimiento del dólar.

Desde la opinión de Mazza, Mirgor está teniendo "un desempeño excelente gracias al boom de ventas que se está viendo de productos de electrónica. Todo el mundo huye del peso, algunos comprando dólares y otros adquiriendo bienes como celulares, computadoras o autos. Esto durante julio y agosto se consolidó".

Por lo tanto, estima que, "probablemente, sigamos en esta sintonía hasta la devaluación del oficial".

En la misma tónica, Schachter, considera que Mirgor es una empresa que se está reconvirtiendo, "enfocándose en nuevos proyectos donde hay mucho potencial, pero en el corto plazo está afectada por la situación macroeconómica, donde la recesión y la dificultad en la producción por la pandemia impactan en la compañía".

Pero, a su vez, "muestra una sólida posición financiera quedando en un muy buen lugar a la espera de la recuperación de la economía".

A ello Pasquali suma que esta firma tiene nuevos negocios, y que ahora se metió de lleno al sector de fabricar respiradores, donde empezó a exportar.

"Eso hizo que la acción se haya recuperado muchísimo: capital comprimido, nuevos negocios y además es un grupo muy dinámico, algo que lo lleva para adelante", completa.

A la hora de listar sus acciones preferidas, Schachter elige a Macro "dentro del sector bancario, ya que por la baja de precio que sufrió en los últimos días quedó como el banco más subvaluado con ratios muy atractivos, entre los que destacamos precio/valor libro y precio/ganancias".

También selecciona BYMA, ya que dice que mostró un sólido balance al segundo trimestre, mejorando en varios segmentos los ingresos por mayores volúmenes operados, "como el caso de los Cedears y se espera que continúe evidenciando buenos números junto con la normalización del mercado local".

Fernández, en general, dice: "Preferimos exposición a petróleo y gas (YPF, Vista), antes que electricidad e infraestructura energética".

Finalmente, por el lado del Panel General, la gran elegida es Loma Negra, porque los analistas consideran que al tener una posición dominante en la construcción puede captar la recuperación de la economía.

"Con las expectativas positivas que trajo la caída en el costo de construcción en dólares y el importante rol que tiene el sector para motorizar la economía, es una acción atractiva de mediano plazo ya que además muestra mejoras operativas significativas", resume Schachter.

A ello se suma Pasquali: "Loma negra también ha recuperado mucho porque esta cementera se vincula con los anuncios del Gobierno de recuperar la obra pública y del plan Procrear, y tiene que ver con el efecto multiplicador del cemento que trae el impulso a la construcción".