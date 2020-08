El dólar contado con liquidación, ¿puede bajar?: qué dicen los especialistas

Su precio no solo depende de la situación nacional sino también de lo que ocurre en otros países de la región. Cuáles son las expectativas

El contado con liquidación (CCL) volvió a marcar un nuevo récord al cerrar en $132,94, lo que deja una brecha de 80,8% con el mayorista, que se situó en $73,53.

"Una parte de la suba que viene teniendo el CCL tiene que ver con la compra de bonos en dólares (AY24 y AO20) para luego canjear por bonos en pesos, y otra parte con el contexto internacional y el dólar disparándose en Brasil. Latinoamérica está muy salido de flujos y eso se tiene que revertir cuando empiecen a aparecer datos positivos en relación al Coronavirus", indicó Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment.

Hay un excedente de precios en el mecado que, por el cepo cambiario, se dolariza vía bonos

¿Cuál es el precio?

Federico Furiase, director de EcoGo, recordó que "el tipo de cambio real implícito en el dólar CCL está por arriba del tipo de cambio real de overshooting que tuvimos en los primeros meses de 2002. Hoy no hay flujo hacia los bonos en dólares y tenés un excedente de pesos que se dolariza vía bonos, presionando sobre la brecha, en un contexto de caída en las reservas netas".

Por su parte, el analista de Clave Bursátil Martín Eduardo Genero también relacionó lo que está pasando con el CCL a la caída del real, aunque no fue optimista respecto de una baja. "Las tendencias del CCL están fuertemente alcistas en los tres niveles posibles (corto, mediano y largo plazo). Desde lo técnico, no veo ningún elemento que sugiera una corrección. La devaluación en Brasil ejerce presión al alza. Y, teniendo en cuenta que el dólar en Brasil estaba 4 reales en enero de este año, podemos pensar en cierto atraso del dólar oficial en Argentina, que ha subido mucho menos de lo que ha subido la moneda brasileña. Con este contexto regional, sumado al frente local, con exceso de pesos en la plaza y rumores de desarme de posiciones por parte de fondos, no hay respiro a la expectativas del CCL".

Ante la depreciación del peso, los ahorristas buscan refugios dolarizados

Una moneda sin respaldo

Sea como fuere, las medidas prohibitivas generan precisamente esto: que el precio no caiga pero sí el volumen. Se busca que sean mercados "poco representativos", típico discurso para "ningunear" los valores que allí se operan. Pero el Gobierno tiene una tarea importante hacia adelante para reconstruir el valor de la moneda, completamente despreciada por los argentinos. El peso es sólo una moneda transaccional y no de ahorro.

El festejo por el aumento de los depósitos en pesos que hace el BCRA se explica por el mega cepo y las pocas alternativas de inversión, no porque haya una fiebre por las colocaciones en pesos. Las colocaciones en pesos subsisten sólo porque el dólar "oficial" no sube más rápido y, al menos hasta ahora, la tasa en pesos le gana a la inflación e intenta competirle al tipo de cambio ultra regulado por Pesce.

Los que operan en el mercado "blanco" tienen dólares y pesos en los bancos. A los segundo los ponen a tasa y eso hace que crezcan los depósitos artificialmente en medio de un cepo feroz que no permite hacer mucho más. Pero gran parte de la economía en "negro" sigue moviéndose con los dólares informales y los pesos fuera del sistema van hacia esos carriles. Sin intentos por reconstruir una moneda, que se genera por confianza y expectativa, no habrá baja de la brecha. El antecedente de Mauricio Macri es elocuente: logró unificar por la expectativa que generaba su gobierno convalidando un salto de la inflación. Algo que Alberto Fernández no estaría en condiciones de hacer, menos con menos de u$s10.000 millones de reservas líquidas en el BCRA.