Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el jueves 10 de septiembre de 2020

En el mercado paralelo la divisa se ofrece a $131. Mirá cuál es el precio del dólar blue hoy y cómo cotizan el dólar Bolsa y el contado con liquidación

El dólar blue hoy jueves 10 de septiembre cotiza a $121 para la compra y $131para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño.

En ese contexto, los inversores miran de cerca las cotizaciones bursátiles, que intentan ser contenidas con las últimas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El dólar contado con liquidación se ofrece a $120,19.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $121,76.

Como se señaló más arriba, el dólar blue cotiza $131 en cuevas del microcentro porteño.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $74,77, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $79,04 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar turista, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS, se vende alrededor de los $102,75 (en varios bancos, por encima de esa marca).

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, las cotizaciones de venta son las siguientes:

- Galicia: $79,25

- Nación: $78,75

- ICBC: $78,20

- Supervielle: 79

- Santander: $79

. Patagonia: $79

- Macro: $79,50

- Itaú: $79,10

El dólar blue, que se ubica en los $131, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

El cepo cambiario, medida instrumentada para controlar la cotización de la moneda y cuidar las reservas del Banco Central, reactivó la operaciones en el mercado paralelos, donde los usuarios buscan eludir el tope de 200 dólares mensuales para el ahorro.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 2.147 puntos básicos.

Respira el Gobierno: cae el precio del dólar futuro y crece el interés por activos en pesos

En las últimas semanas viene ocurriendo algo que, poco tiempo atrás, parecía imposible: el mercado parece haberse convencido de que el Gobierno no soltará el dólar oficial y, por lo tanto, no habrá una devaluación del peso los próximos meses. Al menos no una que vaya más rápido que la inflación.

Al menos, eso es lo que se interpreta por un síntoma sugestivo: comenzó a caer el precio del dólar en los mercados de futuros, coincidentemente con que los inversores comenzaron a mostrar cada vez más interés en activos en pesos que se ajustan por inflación, como las Letras que licitó el miércoles el Ministerio de Economía y por las cuales obtuvo $ 84.558 millones.

Lo que ocurre en el mercado parece simple cuando se observan los números y las proyecciones económicas para los próximos meses. El pasado miércoles 2 de septiembre, el dólar futuro para agosto de 2021 valía $114. En cambio, ayer cerró en $110,10.

Lo mismo ocurre con el dólar futuro para julio: hace una semana valía $110,50 y ahora cerró en $106,60. Esto significa que la tasa implícita del dólar futuro era del 56% hace una semana, pero hoy bajó a 48,5%.

El Banco Central dio señales fuertes en el sentido de que no dará un salto devaluatorio

Esta caída de los precios del dólar futuro obedece a que cada día que pasa los inversores y el mercado parecen convencerse de que el Gobierno no pondrá en marcha una devaluación del peso, como muchos proponían.

Por el contrario, según el propio Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que las consultoras realizan para el Banco Central, lo que prevén es que en los próximos 12 meses la tasa de inflación sea del 51,2% mientras que la tasa de devaluación sería del 45,7%, y prevén que en agosto del 2021 el dólar tenga un valor de $108. En síntesis, lo que el mercado espera que es en los próximos 12 meses los precios de los bienes y servicios suban más de lo que subirá el dólar.

"El Gobierno quiere atrasar el tipo de cambio, y ha decidido que el tipo de cambio no subirá más que la inflación", aseguró el economista y consultor Salvador Di Stefano. Y añadió: "Y eso impulsa las colocaciones de bonos en pesos ajustados por inflación, porque desde el Gobierno se invita a los inversores institucionales a que inviertan en estos bonos, mientras les aseguran que el dólar no va a subir más que la inflación".

¿Cambio de humor en el mercado?

Para el analista financiero Christian Buteler "el Banco Central había vendido mucho dólar a futuro, había sido muy demandado, y eso cambió en las últimas semanas, se notó que hubo un cambio".

Sin embargo, no coincidió con Di Stefano en que el Gobierno quiera atrasar el tipo de cambio. "El Gobierno viene mostrando que mueve el dólar al ritmo de la inflación. En 2020 no lo está dejando atrasado. Pero puede ocurrir que, en 2021 que es un año electoral tal vez veamos que la inflación crecerá mucho más que el dólar, que podría estar atrasado porque es algo muy común en años electorales".

Si de nuevo volvemos a mirar las proyecciones de las 50 consultoras que participan del REM que cada mes publica el Banco Central observamos que para el año que viene se estima que la inflación será del 57% mientras que la tasa de devaluación será del 50%, y el valor del dólar nominal se ubica en $111,3.

En el mercado financiero hubo buena recepción para las Letras de Tesorería con las que se busca hacer frente a vencimientos en pesos

"Obviamente el problema de la inflación existe, y por eso muchos se están cubriendo contra la inflación", señaló Buteler. Las proyecciones sobre una inflación del 57% contra una estimada en torno al 40% para este año, se basan en que se prevé que el año que viene la economía se recuperará y, el hecho de que la actividad vuelva a mostrar signos vitales, podría impulsar los precios de la mayoría de los bienes y servicios.

Por eso, muchos inversores ya comenzaron a mostrar interés en los activos en pesos que se ajustan al ritmo de la inflación, como las Letras que colocó Economía, y que le servirán para hacer frente al vencimiento de casi $ 70.000 millones de una Letra de Descuento (Lede) que vence este viernes.

"El hecho de que el Gobierno haya necesitado menos pesos el mes pasado, y que haya tomado más plata en el mercado voluntario de deuda y menos del Banco Central, también me parece una señal importante que el mercado está notando", subrayó Buteler.