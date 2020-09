Tijeretazo al gasto y creatividad financiera: los planes de Rodríguez Larreta ante el agujero fiscal que le dejó Alberto

La Ciudad de Buenos Aires dejará de percibir hasta $15.000 millones de ahora a fin de año. Equivale a lo que gasta para recolección de residuos en el año

El DNU que se publicó este jueves con la poda de 1 punto de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires disparó luces de alarma en el ministerio de Hacienda porteño que conduce Martín Mura. Los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta están abocados, a partir de ahora, en dos canales: el judicial (con la Procuración ya trabajando en el tema) y el financiero (de dónde se recortarán recursos para suplir el bache).

Los números que se manejan en el entorno de Larreta hablan que de ahora a fin de año, la Ciudad dejará de recibir entre 13 y 15 mil millones de pesos por la pérdida de coparticipación. Para graficar lo que significa para las arcas, es el equivalente a lo que gasta la administración en la recolección de residuos durante todo un año.

Además, claramente el timing no podría ser peor. Si bien la Ciudad es un distrito de los más ricos del país, los efectos de la pandemia y la recesión la golpearon de igual manera que al resto. La recaudación cayó en los primeros 4 meses de confinamiento un 24%, lo que significó $25.000 millones menos de recursos para la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires recortará gastos no esenciales y evaluará como conseguir más recursos

Más impuestos, imposible

En ámbitos de la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires saben que no hay margen para subir la presión impositiva. "No podés salir a aumentarle impuestos a la gente, no es una opción, la presión impositiva es altísima. Ahora lo único que queda es recortar gastos no esenciales. Lamentablemente esto va a repercutir en obras y mantenimiento que se estaban haciendo en la Ciudad", comentó una fuente con acceso a lo que se está hablando puertas adentro del gobierno de Rodríguez Larreta. "Primero hay que recortar y después se evaluarán alternativas acerca de cómo financiar ese bache", confió.

Lo cierto es que CABA venía teniendo un manejo financiero casi "envidiable" en lo que va del año: colocó Letras en pesos por $30.000 millones y bono a proveedores por $18.000 millones. Esto último permitió asegurarse que estarán cubiertas las prestaciones básicas de la Ciudad.

De todas maneras, Letras en circulación ahora hay tan solo $9.000 millones. Vencieron varias de ellas y fueron reemplazadas por un bono a mediados de agosto. Además recibieron desembolsos del Banco Europeo de Inversiones por 18 millones de dólares para una obra que están haciendo para modernizar los subtes, lo cual al recibir ese fondeo también pudieron cancelar algunas de las letras.

Hacia adelante no se descarta nada. Una alternativa sería la de salir a tomar deuda en el mercado local, aprovechando que la Ciudad es la administración que tiene (al menos hasta ahora) un rating mucho mejor que otras provincias e incluso superior al Gobierno Nacional. El hecho de nunca haber defaulteado su deuda, ni siquiera en el fatídico 2001-2002, la colocó como un crédito mucho más confiable que el resto.

Una alternativa es volver a emitir bonos en el mercado local en pesos para captar ese financiamiento

Las últimas incursiones en el mercado

De hecho, en 2019 el stock de deuda de CABA totalizó $173.042,7 millones, con un crecimiento nominal de 64,6% respecto al 2018, explicado en parte por la depreciación de la moneda que afecta al 67,8% de la deuda denominada en moneda extranjera y por la apertura de títulos de deuda en el mercado local.

En el mercado creen que la Ciudad cuenta con un muy buen nivel de solvencia y bajo riesgo de refinanciación en el corto plazo frente a sus pares, según Fitch Ratings, una de las agencias que califica a CABA.

La última incursión de la Ciudad en el mercado fue a mediados de agosto. En ese momento reabrieron un bono en pesos con vencimiento en el año 2024 (BDC24). La subsecretaría de Finanzas porteña tenía un límite legal de $11.587 millones (equivalentes a u$s150 millones para financiar gastos de la pandemia), y en el libro hubo 14.257 millones (equivalentes a 185 millones de dólares) lo que permitió comprimir tasa y cortar a Badlar más 575 puntos básicos.

Hubo mucha participación de compañías de seguros, con más del 35%, fondos con el 30% y el resto entre bancos corporativos y minoristas. El dato de color es que con esa emisión el monto en circulación del BDC24 alcanza los 34 millones de pesos, transformándose en el bono en pesos más líquido del mercado local que no sea del Gobierno Federal.