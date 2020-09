Prevén disparada del dólar "blue" y en las cuevas dicen que el precio "no tiene techo" en el corto plazo

En el mercado informal hablan de un valor para el billete de entre $150 y $180 luego de que el Gobierno aplicará las nuevas restricciones al dólar ahorro

Las nuevas medidas del Gobierno, pulverizando el dólar ahorro y sumando restricciones que ni siquiera Cristina Kirchner y Guillermo Moreno se animaron a colocar en su momento, harán que el único dólar libre en la Argentina tenga una reacción explosiva. El "blue", que terminó la rueda del martes en torno a $131, se podría ir a $150 o $160 en el corto plazo.

Los cálculos son manejados por "cueveros" que advierten que "el blue no tiene techo" luego de las restricciones que sumó el BCRA, la AFIP y la CNV en una conferencia de prensa improvisada que no se transmitió ni por televisión ni por canales institucionales.

De esta manera, el dólar "ahorro" (oficial más el 30% del impuesto País) que cerró en torno a $102 se irá a $137 luego de sumarle el 35% de Ganancias que aplicará el Gobierno ahora. De esta manera, el "dólar ahorro" arrancará siendo más caro que el blue. Por eso, en las "cuevas" creen que el valor del billete en la calle irá subiendo para compensar ese incremento. Si el mercado paralelo tuviera que equilibrarse subiendo en la misma magnitud (el 35% de Ganancias), el precio de equilibrio del "blue" sería $176.

Pesce, el titular del BCRA, dijo que los compran dólares en el blue son "delincuentes"

Ataque verbal al mercado libre

En el Gobierno, aunque no lo digan, saben que estas medidas que rozan la prohibición total de acceder a los dólares, sólo disparará los precios en los mercados paralelos. Miguel Angel Pesce, en la conferencia de prensa que la entidad decidió no transmitir al público (sólo hubo periodistas invitados), fue más allá y -a lo Alejandro Vanoli cuando estuvo en el BCRA y pedía que no hablará del "blue" porque era como hablar de precio de la cocaína- trató de "delincuentes" a los compradores de dólares. "En el blue, que es ilegal y donde acuden toda clase de delincuentes, no sabemos qué puede pasar", dijo Pesce durante la conferencia "fantasma" que realizó.

La dinámica del billete en el único circuito donde se puede comprar y vender sin la "mano del Estado" presente, dependerá de la oferta y la demanda. Muchos de los que compraban sus u$s200 mensuales los vendían en el blue para que los pesos les rindieran más. Ahora, con el precio más caro y los controles (el BCRA dijo que investigará junto a la AFIP a las cuentas) se resentirá la oferta. Esto, a pesar de que no haya mucha demanda, hará que el precio salte por los aires.

El Central saldrá a vender bonos para bajar el contado con liquidación

Garrote para bajar el contado y MEP

"Puede que haya precios al $180 el billete a partir del miércoles pero que nadie los compre. Porque nadie va a pagar eso. Pero ahora el costo de reposición es muy alto y es probable que algunos vayan a pedir mucho para soltar un bien cada vez más escaso", explicó un "cuevero" a iProfesional.

En ese sentido, "el precio se puede disparar pero luego tenderá a acomodarse a un valor que haya mercado". Léase, a uno que el público lo compre. Otra cosa será lo que sucede en el mercado del contado con liquidación y el MEP, donde el poder de fuego del BCRA vendiendo los bonos que recibió por el canje de deuda, podría darle municiones suficientes para tranquilizar la estampida que habría.

El tema es que en algún momento, el mercado tiene que "arbitrar". Esto es, la distancia entre el "blue" y el financiero no puede ser tanta. Por eso el Gobierno apuesta a contener el liqui y el MEP para que el "blue" eventualmente encuentre un techo. Se verá. Lo único que se sabe es que habrá una primera reacción al alza en medio de una batería de restricciones al dólar, más parecidas a las que hace Gobierno que busca tan solo "aguantar" a 9 meses de haber asumido.