Carlos Melconian: "Al Banco Central no le daban bola y ahora está tocando fondo"

Para el expresidente del Banco Nación, en la Argentina hay un "nivel de confianza cero" y las políticas "no le dan tiempo de recupero a la credibilidad"

Después de que el Banco Central (BCRA) anunciara el martes un nuevo ajuste al cepo cambiario y a quienes ahorran o compran en moneda extranjera, el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, Carlos Melconian, opinó sobre los últimos cambios y sobre la gestión que viene realizando el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El martes le tocó al titular del BCRA, Miguel Pesce, anunciar en conferencia de prensa que la AFIP establecerá una retención de impuesto a las Ganancias del orden de 35% para dólar ahorro y pagos con tarjetas al exterior.

"Al Banco Central no le daban bola y ahora está tocando fondo", dijo al respecto Melconian por LN+ "No saben qué hacer y están dilatando. La credibilidad es irremontable de esta manera", sostuvo.

"Creo que siguen subestimando el problema macroeconómico. El cepo kirchnerista es un callejón sin salida", consideró.

Si bien optó por no hacer predicciones de ningún tipo acerca del impacto que tendrá la nueva reglamentación en la cotización del dólar a partir de ahora, se animó a decir: "Si vos restringís la demanda, suben los precios. A lo sumo podemos hablar de un mes o dos. Estas medidas cambiarias de hoy van en contra del progreso y la aspiración".

Melconian reparó en el contexto político y responsabilizó al Gobierno por "el nivel de confianza cero" en el país.

"Creo en el diagnóstico y en el instrumental, pero la arena política no le da tiempo de recupero a la credibilidad", sentenció el expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri y apuntó también contra el accionar del ministro de Economía por haber exhibido una postura cambiante a lo largo de la negociación de la deuda.

"No sé si Guzmán cree en las cosas que termina diciendo", se preguntó.

Por otro lado, también se mostró escéptico en relación a la cantidad de reservas declaradas en el Banco Central y, en esa misma línea, cuestionó: "¿Semejante bagaje de restricciones se van tomar con un país que tenga 42.000 millones de dólares?".

En cambio, para el economista la reciente reglamentación responde a una situación crítica del ente autárquico, el cual, según indicó, estaría "tocando fondo".

Al ser consultado por la lista de compañías internacionales que decidieron abandonar el país durante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, a la cual en las últimas horas se sumó la multinacional chilena Falabella, Melconian alertó no solo por la falta de inversión extranjera, sino también por el futuro de la industria nacional. Y, sobre ello, disparó: "La realidad de la economía hoy es la destrucción de la inversión".

"La tasa de crecimiento de la Argentina es nula", resaltó el economista, y lo citó como uno de los principales factores por el cual muchas empresas optaron por dejar de operar en la Argentina.

"No me río de una inversión de cinco millones, pero el Gobierno debe ir en búsqueda de una de mil millones, porque de lo contrario me doy cuenta de que el progresismo termina en un cuestión berreta de chamuyo y no se transforma en progreso", disparó.