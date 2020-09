Volvió a subir el dólar blue: ¿qué pasó con el "ahorro" y el contado con liqui?

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró este lunes a $75,59, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central

El dólar blue subió este lunes dos pesos y cotizó a $141 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño, luego de una semana tumultuosa en la que llegó a tocar los $150 en el mercado marginal tras las nuevas restricciones aplicadas por el Gobierno argentino.

Desde la semana pasada nuevos controles a la compra de divisa extranjera y se agregó una retención de impuesto a las ganancias del orden de 35% para dólar ahorro y pagos con tarjetas al exterior.

En ese contexto, los inversores miraron de cerca las cotizaciones bursátiles, que intentan ser contenidas con las últimas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El dólar contado con liquidación protagonizó una disparada y se ofreció a $139,84 (suba de 1,8% en la jornada).

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $130,98.

Como se señaló más arriba, el dólar blue cotizó a $141 en cuevas del microcentro porteño.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró a $75,59, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operó a un promedio de $79,71 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar turista, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se calcula alrededor de los $131,52.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas fueron las cotizaciones de venta del último día:

- Galicia: $80

- Nación: $79,50

- ICBC: $79,70

- Supervielle: 79,50

- Santander: $79,50

- Macro: $80

- HSBC: $79,75

El dólar blue, que se ubicó en los $141, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 1.342 puntos básicos.

Tras el súper cepo, ¿explota la fiebre por el "dólar bolsa"?

Las nuevas limitaciones que dispuso el Gobierno para acceder a la posibilidad de comprar 200 dólares por mes por persona, ya desinflaron las expectativas y la realidad de muchos argentinos que tenían previsto adquirir en los próximos días su cuota de ahorro en la divisa norteamericana. ¿Qué harán esos ahorristas con sus pesos? ¿Invertirán en plazos fijos dólar linked? ¿Podrán sus ahorros en un activo que se ajusta por inflación?

Al parecer, nada de eso. Entre los analistas del mercado existe un consenso: quienes no puedan comprar dólares en el mercado oficial irán definitivamente al blue o al dólar Bolsa, dos diferentes tipos de cambio que a partir de esta semana estarán mucho más demandados.

Los analistas coinciden en señalar que la gran mayoría de los ahorristas seguirá buscando la manera de hacerse de dólares, y descartan que en forma masiva vayan a cambiar de comportamiento y se orienten a inversiones vinculadas al peso como desea el Gobierno, que viene promoviendo activos en pesos atados a la inflación o que siguen el comportamiento del dólar oficial (dólar linked) pero están nominados en pesos.

"Yo no lo dudaría ni un segundo y le pondría el siguiente título: todos los caminos conducen al blue", afirmó Salvador Di Stefano, economista y consultor. Y recordó que "hay activos que ajustan al dólar oficial, hay herramientas para cubrirse de la evolución del dólar oficial y también de la inflación, pero el inversor argentino es desconfiado, quiere tangilibizar lo que ahorra, así que me parece que las mayoría elegirá el blue, incluso más que el dólar Bolsa".

Aunque difieran en si irán más al dólar Bolsa o MEP o al blue, todos los analistas de la city porteña coinciden en señalar que quien no pueda comprar dólares en el Mercado Único y Libre y de Cambios (MULC) lo hará por vías alternativas.

"Cuanto más trabas pone el Gobierno, más quiere la gente comprar dólares, porque siente que ese es un bien escaso y entonces aumenta su demanda", dijo un experimentado operador del mercado. Y aseguró que "mucha gente irá al blue, porque se quedó fuera de la posibilidad de comprar dólar MEP porque compró hace poco dólares a precio oficial, y eso les impide ingresar al mercado del dólar Bolsa o MEP por 90 días, así que irán al blue".

Las nuevas medidas restrictivas provocaron una suba del blue, lo que aumentó el atractivo del dólar MEP

A más restricciones, más apetito

No quedan dudas que en Argentina el dólar es considerado como un bien de lujo, de esos que cuando su valor sube, aumenta la demanda. Y cuando el precio baja, son pocos los interesados en comprarlo. "En el caso del dólar es clásico que cuando pega un salto, todo el mundo sale desesperado a comprar dólares, no importa su precio", señaló otro operador del mercado.

"Hoy el principal negocio de las ALyCs es el dólar MEP o contado con liqui, es para lo único que llaman los clientes en estos días", aseguró Augusto Darget, socio de SilverCloud. Y advirtió que "a pesar de las restricciones nuevas para comprar dólares en el MULC, quienes optan por el dólar MEP lo seguirán haciendo, no habrá ninguna diferencia".

Claro que en este concepto hay que tener en cuenta que quienes venían comprando dólares oficiales (en el MULC) no pueden comprar dólar MEP hasta que pasen 90 días desde su última compra de dólar oficial. Ese es un universo de ahorristas que quedará fuera de la posibilidad de comprar dólares financieros en la Bolsa y, muy probablemente, opte por irse al blue hasta cumplir con los plazos necesarios para operar en el mercado del dólar MEP.

Esta semana, el valor del dólar MEP cerró en $ 129,72 mientras que el "contado con liqui" estuvo en $ 137,30. Mientras tanto, el dólar "turista" como lo llaman algunos (el dólar oficial + 30% de impuesto PAIS+ 35% Ganancias) cerró la semana en $ 131,32, y el "blue" se ubicó en $ 140. Esto pone al dolar MEP como la opción más económica, aunque hay que tener en cuenta que se debe abrir una cuenta comitente con un agente de Bolsa y no se debe haber adquirido el dólar "turista" desde hace 90 días para comenzar a operarlo.

En el mercado financiero hay expectativa por la reacción del mercado tras el anuncio del "súper cepo"

La masificacion del dólar MEP

"El dólar MEP se socializó, porque mucha gente empezó a tenerlo como alternativa. Hace dos años atrás poca gente lo conocía, y hoy mucha gente que está alejada del mundo de las finanzas lo conoce y lo usa", sostuvo un operador de una importante sociedad de Bolsa que prefirió hacer sus declaraciones off the récord, ya que el tema del dólar es "muy sensible". Y añadió: "Hemos tenido una gran cantidad de aperturas de cuentas nuevas para adquirir este tipo de activos".

En otra ALyCs (Agente de Liquidación y Compensación) reconocieron que "si bien muchos de nuestros clientes ya tenían cuenta y operaban con dólar MEP y CCL desde hace tiempo, se sumaron muchos en los últimos meses, en especial cuando vieron que ya no les servía el cupo de 200 dólares por mes para conseguir los dólares que pensaban ahorrar".

"Los que no pueden ahorrar tanto, con comprar los 200 dólares por mes se arreglaban, pero aquellos que tienen más capacidad de ahorro se dieron cuenta que necesitaban otras herramientas para ahorrar y decidieron abrir una cuenta comitente para operar dólar MEP y dólar CCL", señaló un operador de una histórica sociedad de Bolsa. Y reconoció que "hemos tenido apertura de cuentas que hacía mucho tiempo que no registrábamos".

Ahora muchos de los que se sentían satisfechos con comprar 200 dólares por mes en el MULC no podrán hacerlo, por las nuevas restricciones del Banco Central. Así que muchos de ellos podrían optar por ir al blue y, tal vez, mientras tanto, abrirán una cuenta comitente para comprar más adelante dólares MEP en el mercado bursátil. Queda claro que, mientras más trabas se pongan desde el Gobierno a la posibilidad de comprar dólares, más demanda habrá. Sea en el mercado que sea. Porque nadie quiere el peso. Y todos quieren dólares.