Moody's lleva tranquilidad a los ahorristas: "Elevada liquidez mitiga riesgo" de 'corralito'

La oficina local de la calificadora de riesgo, no obstante, mencionó "un riesgo potencial sobre la dinámica de retiro de depósitos del sistema"

Moody's, calificadora de riesgo crediticio, buscó llevar tranquilidad a los ahorristas en dólares. Según la oficina local, la "elevada liquidez del sistema financiero" cercana al 90% "mitiga riesgo" regulatorio sobre los depósitos en dólares.

La agencia incluyó en su último reporte un apartado ante los rumores sobre la posibilidad de que se pueda imponer en la Argentina un nuevo "corralito" por la debilidad de las reservas del Banco Central y el discurso gubernamental contra el ahorro en esa moneda extranjera.

La Comunicación "A" 7106 mediante la cual el BCRA impuso las nuevas restricciones al mercado de divisas "no tiene impacto en las calificaciones emitidas ya que consideramos que los depósitos en moneda extranjera se encuentran respaldados por la elevada liquidez existente en el sistema financiero local", dice el documento.

Según el último informe monetario del Banco Central, la liquidez del sistema era de un 87,6%, la cual se encuentra colocada tanto en depósitos de las propias entidades como en efectivo en el Banco Central.

Los depósitos en moneda extranjera del sistema ascienden a los u$s20.000 millones y han caído un 9,8% en los últimos 6 meses debido a la ampliación de la brecha cambiarla en línea con la fuerte devaluación del peso en el mercado no oficial. También ese brusco descenso se debe al incremento en las restricciones al acceso al Mercad Único Libre de Cambios (MULC), tanto para el público general como para las empresas no financieras, añade el documento.

En dicho período, el sistema financiero ha mostrado un incremento de la liquidez debido principalmente a una caída de los préstamos en moneda extranjera con lo que la cobertura de los depósitos en dicha moneda ha mejorado en los últimos seis meses, señala Moody's.

No obstante, la firma consideró que la "débil posición de reservas netas del Banco Central y el elevado déficit fiscal constituyen un riesgo potencial sobre la dinámica de retiro de depósitos del sistema y continuará monitoreando su evolución de corto plazo en los próximos meses".

Rumores

El "súper cepo" al dólar que se anunció la semana pasada frenó momentáneamente la venta de dólares en los bancos. Y esta parálisis, en una suerte de efecto dominó, disparó el temor de los ahorristas por restricciones más extremas. De hecho, los rumores en redes sociales y WhatsApp comenzaron en las últimas horas a alertar sobre un posible "corralito". Es decir, a la imposibilidad de que los clientes de los bancos retirasen sus depósitos en dólares.

De hecho, en Twitter, el hashtag #Corralito fue tendencia durante la tarde del martes, impulsado por mensajes opositores que mostraban el "helicóptero de De la Rúa" y culpaban al Gobierno actual por la escasez de dólares.

Sin embargo, en los posts publicados en las redes no se mencionaron restricciones al retiro de dólares de los bancos. Situación que, por cierto, no ocurre.

"No existe la posibilidad de un corralito o corralón, no tiene ningún sentido cuando el gobierno no gana absolutamente nada con esta medida, al contrario, perdería credibilidad y potenciaría la suba del dólar blue y la brecha cambiaria", evaluó el economista y consultor Salvador Di Stéfano.

Y agregó: "No tiene sentido alguno hacer una confiscación de los depósitos cuando Argentina viene de reestructurar la deuda pública y tiene por delante 8 años de escasos pagos de intereses de la deuda, y en los próximos 4 años nulos pagos de amortización de deuda".

Para Di Stéfano, un consultor muy escuchado en el sector empresario agrícola de la Argentina, "llevar adelante un corralito es una locura cuando estamos en las puertas de un acuerdo con el FMI, que buscará medidas tendientes a dinamizar la economía para poder cobrar los u$s43.600 millones que nos prestaron".

La parálisis del dólar ahorro hizo proliferar rumores sobre más restricciones.

Las diferencias con respecto a 2001

Desde la perspectiva de Di Stéfano, las condiciones del sistema financiero actual difieren mucho de la situación imperante a principios de la década pasada, cuando llego el famoso "corralito".

"El corralito que se implementó en el año 2001 se llevó adelante porque el Banco Central no contaba con las regulaciones prudenciales necesarias para tener un sistema bimonetario. En la actualidad la Argentina no tiene un sistema bimonetario formal. Los bancos toman depósitos en dólares, y solo pueden prestarlo en dólares, no pueden convertir esos dólares en pesos. Esto le da fortaleza y liquidez", explicó el consultor.

"Si todos los depositantes que suman u$s19.580 millones van a buscar sus ahorros, se demoraría la devolución de solo u$s6.350 millones que están prestados a terceros. Por ende, todos los que vayan a buscar sus ahorros verán satisfecha la entrega del dinero físico, los últimos con cierta demora porque están prestados", señaló.

Y subrayó que "un sistema financiero que tiene líquido u$s13.230 millones sobre un total de depósitos de u$s19.580 millones, implica que es un sistema muy líquido y solvente".

Además, Di Stéfano, señala que los depósitos en dólares a plazo fijo suman u$s5.104 millones, equivalen a una cifra menor a los préstamos.