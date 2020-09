La inversión imbatible: podés comprar al dólar oficial y encima ahorrar 35% de impuestos

El experto en finanzas Mariano Otálora revela cuál es la inversión que permite dolarizarse al tipo de cambio oficial y pagar menos tributos

Como decía Benjamín Franklin "en este mundo sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos".

Gambetear el cepo para comprar dólares baratos y evitar el pago de impuestos, son dos de los objetivos que tiene cualquier inversor argentino a la hora decidir qué hacer con los ahorros.

Analicemos la inversión que permite cumplir este sueño que pareciera imposible:

Invertir en Dólares a tipo de cambio oficial (sin impuesto país).

Beneficios impositivos de hasta el 35% de impuesto a las ganancias.

Exento en Bienes personales.

Obtener un rendimiento interesante sobre la inversión, tanto en pesos como en dólares.

Y un secreto que pocos conocen (al final de la nota).

La inversión y producto que van a conocer, gracias a los beneficios impositivos vigentes (que muy pocas personas conocen) y a la posibilidad de invertir desde pequeñas sumas de dinero, la transforman en una de las mejores opciones del mercado.

El cepo al dólar genera que los ahorristas busquen nuevas alternativas de inversión

¿Cuál es la inversión?

Estamos hablando de los Seguros de Retiro, Seguros de Vida con capitalización y seguros de vida tradicionales.

¿Por qué decís que se puede comprar dólares a valor oficial y sin impuesto solidario?

A través de los Seguros de Retiro y Vida, pueden hacerse aportes en pesos y ahorrar en dólares al tipo de cambio oficial. Cada aporte mensual que se realiza, se considera a un dólar de $79,5 (valor del dólar oficial Banco Nación al momento de realizar la nota).

Por ejemplo si uno paga un plan de u$s100 por mes, le debitarán de la tarjeta el valor en pesos equivalentes al tipo de cambio oficial: u$s100 = $7950. Esos pesos-dólares se acumularán en una cuenta individual.

¿Estos productos ofrecen algún rendimiento?

Además de comprar dólares baratos, el sistema va capitalizando los aportes a través del rendimiento que ofrece el producto.

A través de los Seguros de Retiro y Vida, se pueden realizar aportes en pesos y consolidar ahorros en dólares. Si bien el contrato se suscribe en dólares estadounidenses, y todas las obligaciones de la póliza se expresan en dólares estadounidenses, la salvedad es que para el ingreso de los aportes (y para el pago de rescates) se utiliza el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Minorista.

A su vez, los aportes, en pesos o dólares, obtienen una rentabilidad mínima garantizada, y se benefician con una rentabilidad adicional que cada compañía genera con la administración de sus inversiones.

¿Cuál es el beneficio impositivo?

Esta es la parte más interesante y que la mayoría de los argentinos desconoce.

El beneficio impositivo es tan importante que hacen que esta inversión tenga un atractivo diferencial.

En el año 2019, se actualizaron los montos deducibles de la base imponible del impuesto a las ganancias para las coberturas de seguros de vida y retiro.

El monto de deducción que venía congelado desde hace más de 10 años era de $996,23 y para el año 2019 pasó a ser de $12.000. En 2020, $18.000 y en 2021 será de $24.000.

Y a partir de 2022 habrá un mecanismo de actualización por UVT (Unidad de Valor Tributario) que permitirá evitar una nueva distorsión del valor, ya que se modificará según la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios.

Perdón, pero no entiendo el beneficio impositivo, ¿lo explicás mejor?: Las personas que pagan el impuesto a las ganancias, tienen una alícuota que va desde el 5 al 35%.

Si contratan un seguro de Retiro o vida y pagan por mes un monto de $1.500 mensuales ($18.000 al año), pueden deducir de ganancias la totalidad de este valor, recuperando impositivamente entre el 5 y 35% del aporte generado.

En números: invierto $18.000 al año. Si mi alícuota es del 35%, me ahorraré de impuestos $6.300.

Acá es dónde empieza el negocio tan atractivo:

Si pago ganancias, y me ahorro el 35%, es lo mismo que decir: "Invertí $18.000 y me ahorré $6.300 de ese aporte vía impuestos" o "invertí $18.000 y gracias al beneficio impositivo, me generó un rendimiento del 35% sobre la inversión".

Ambas lecturas son válidas e impresionantes.

Pongamos el ejemplo que el seguro de retiro o vida generan al año un rendimiento anual similar al de un plazo fijo (30%) ¿cuál sería el rendimiento que genera la inversión, considerando el beneficio impositivo? (Atención que los beneficios continúan, leé hasta el final y en breve explico el secreto que poco conocen).

En el cuadro se muestra cómo una persona que invirtió $1.500 mensuales, generó un rendimiento de entre el 35% y 65% (rendimiento del producto: 30% + recupero de impuestos: entre 5 y 35%).

Aquí, el video con la explicación:

El secreto que pocos conocen

Contrato un seguro (vida o retiro), los aportes mensuales los haces en pesos a tipo de cambio oficial, sin impuesto solidario, el dinero invertido recibe un interés y contás con el beneficio de poder deducir un monto del Impuesto a las Ganancias que te corresponde pagar, además está exento de bienes personales.

Explico un secreto que pocos conocen: pongamos un ejemplo de una persona que contrato un seguro de vida con capitalización por u$s60 mensuales y que paga el 35% de alícuota de ganancias.

Los 60 dólares en pesos a tipo de cambio oficial equivalen a $4.770 mensuales, aproximadamente ($57.240 anuales).

Esta persona podrá deducir de impuestos hasta $18.000 este año. Por lo tanto, recuperará de impuestos el 35% de ese valor ($18.000) ya que está topeado y no por el total de la inversión ($57.240).

Lo que muchos no saben es que la deducción del impuesto es por cada seguro (vida puro – Retiro o Vida con capitalización).

Si esta persona en lugar de pagar u$s60 mensuales en un solo seguro, diversifica y hace 3 seguros independientes:

u$s20 a un Seguro de retiro.

u$s20 a un seguro de vida con capitalización.

u$s20 a un seguro de vida puro.

En este caso, podrá deducir $18.000 por cada producto. Y mejorar el ¡beneficio impositivo!

La clave entonces está en distribuir el aporte en tres pólizas, por ejemplo: Seguro de Retiro –Vida con capitalización y Seguro de vida; en lugar de tener todo en una.

Por diversificar, podrá pasar de recuperar de ganancias de $6.300 a $18.900 al año.

Para los que no conocen bien los productos:

Seguros de Retiro

El Seguro de Retiro es un producto basado en el ahorro a mediano o largo plazo, mediante aportes periódicos que se efectúan durante la etapa de aporte, denominada etapa activa. Estos aportes se acreditan en la póliza individual del asegurado desde el momento de la contratación del producto hasta la edad de retiro fijada libremente por el mismo.

En el mercado el tradicional seguro de retiro se ofrece con variantes, que permiten el acceso de todo tipo de inversor. Una de las modalidades, llamada de Ahorro, posibilita empezar desde montos bajos aproximadamente desde $500, sin condición sobre la edad y destino del dinero.

También está el producto inversor que requiere un aporte inicial mayor, de aproximadamente desde diez mil pesos y luego un aporte se puede sumar un aporte periódico o no.

De esta manera, el asegurado acumula hasta la edad de retiro un fondo tal que le permitirá adquirir una renta vitalicia complementaria al haber jubilatorio que compensará, en cierta medida, la diferencia existente entre el salario que percibía en actividad y el importe de su jubilación.

Cabe aclarar que el asegurado cuenta con la posibilidad de retirar la totalidad de los fondos acumulados en cualquier momento de la vida de la póliza como así también incrementar, disminuir o suspender los aportes efectuados, no generando deuda alguna con la Compañía por dicha decisión. El seguro de retiro puede ser con o sin Seguro de Vida.

Los seguros de Retiro, seguros de vida con capitalización y seguros de vida tradicionales, una excelente alternativa

Seguros de Vida con capitalización

Para simplificarlo, es un mix entre seguro de vida clásico y un seguro de retiro en dónde la parte que no va al pago del seguro de vida, se capitaliza y genera un ahorro en la cuenta individual. Tiene un enfoque más pensando primero en la cobertura de vida y en un segundo plano en el ahorro. De todas maneras, muchas compañías tienen planes de inversor y se terminan pareciendo mucho los productos en donde las diferencias puntuales entre Seguros de retiro con vida y Vida con capitalización son depende de cada compañía.

Conclusión

Es una excelente alternativa de comprar dólares baratos sin impuestos y obtener beneficios impositivos, más un rendimiento del producto. Una aclaración, estos productos están pensados para un largo plazo. No se recomienda invertir por 6 meses o un año, sino contratarlos por un plazo no menor a los 10 años y ojalá lo continúen mucho más.

Las compañías ofrecen planes en pesos o nominados en dólares (no hace falta que aclare en qué moneda conviene invertir a largo plazo en la Argentina!). Y por último un dato no menor, comparar cuáles son las quitas por rescate, para el caso que por algún motivo tengamos que suspender o dar de baja el seguro.

Mariano Otálora es experto en Finanzas