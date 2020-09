El proyecto hegemónico de Cristina y la desconfianza extrema por el peso alertan a "veterano" de Wall Street

Piedrahita, que maneja un fondo en Nueva York, dice que las medidas cambiarias fueron nocivas y que la depresión económica es por una cuarentena irracional

Jorge Piedrahita es el CEO de Gear Capital Partners, una firma de asesoría macroeconómica, política y de reestructuración de deuda con sede en Nueva York. Cofundador de Torino Capital LLC, es un veterano de Wall Street con amplia experiencia en los mercados latinoamericanos. Piedrahita tiene más de 20 años de experiencia en servicios financieros en mercados emergentes, adquirida en distintos bancos como Citibank y compañías como Ford Motor Company. Además, es columnista y suele ser consultado por varios medios como CNN y la agencia Bloomberg.

El especialista dice que Cristina tiene un proyecto hegemónico con La Cámpora. "Sigue el libreto cubano en forma acelerada. El golpe institucional sobre el sistema judicial que está en desarrollo es parte de una estrategia de ir por todo", alerta. A continuación, el resumen de la charla que mantuvo con iProfesional desde Nueva York.

-Luego del canje de deuda se creía que los spreads de los bonos argentinos iban a comprimir e intentar ir por debajo del 10%, pero súbitamente el escenario cambió y la deuda rinde 15%. ¿Hay una sobrerreacción del mercado? ¿Por qué son tan pesimistas?

-Quienes esperaban/deseaban que mejoren los precios asumían decisiones de política económica por parte del gobierno de forma que hubiera una normalización económica que ponga al país en la ruta del crecimiento. Era lógico que luego de una reestructuración cuyo principal objetivo es volver a tener acceso a los mercados de crédito, el gobierno avanzara con acciones que mejoren la confianza de los inversores. Las recientes decisiones económicas, monetarias y políticas solo han generado desconfianza extrema.

Para los inversores, las políticas económicas del Gobierno generan mucha desconfianza

Controles cambiarios, fuente de corrupción

-El Banco Central finalmente no pudo revertir la caída de reservas e impuso controles muy fuertes. ¿Podrán frenar la caída de reservas o solo gana tiempo?

-El BCRA es solo una institución y aisladamente tiene límites a la influencia que puede ejercer sobre el ánimo o confianza del público y los inversores. El origen de la caída de reservas es la desconfianza en el peso del cual todos se quieren desprender. Históricamente los ahorros en pesos se evaporaron

-En el mercado y en el Gobierno se discute qué hacer con la situación cambiaria. Si desdoblar o devaluar en caso de que con los controles no alcance. ¿Cree que irán por ese camino o terminarán prohibiendo totalmente la compra de dólares para particulares y empresas y frenar importaciones?

-Los controles cambiarios solo generan más desconfianza. Los funcionarios de la administración de Fernández no pueden ordenar por decreto que el público confíe en el peso. De todas las soluciones posibles el gobierno eligió la más nociva. Además, los controles son una fuente de corrupción.

-La economía argentina este año caerá largamente en los dos dígitos, la pobreza y el desempleo crecen. Revertir esto necesitará que vuelva la confianza y las inversiones. ¿Es posible que un gobierno kirchnerista pueda seducir al mercado y al mundo empresario?

-La principal causa de la depresión económica en Argentina tiene su origen en la cuarentena irracional con la cual se sigue insistiendo. No se aprende de los errores. Para seducir al mercado y al mundo empresario se deben tomar una serie de decisiones contrarias a la ideología kirchnerista que no cree en los mercados, odia al capital extranjero, ve conspiraciones en todas las esquinas, etc.

El kirchnerismo tiene un historial de enfrentamiento constante con el mundo empresarial en general. Solo te beneficias si sos un empresario kirchnerista que forme parte del esquema de corrupción partidario.

Piedrahita dice que "Cristina tiene un plan hegemónico" y que fogonea un golpe institucional con la reforma judicial

El legado chavista, latente

-Algunos hacen la comparación de la Argentina con Venezuela, por los múltiples tipos de cambio, la falta de seguridad jurídica, las restricciones cambiarias y demás. ¿Se exagera esa comparación? ¿Puede Alberto Fernández despegarse de ese estigma?

-Para quienes hemos seguido de cerca la evolución de Venezuela en los últimos 20 años queda claro que Cristina Kirchner sigue el libreto cubano en forma acelerada. El golpe institucional sobre el sistema judicial que está en desarrollo es parte de una estrategia de ir por todo. Tenes un presidente que es un títere, un poder judicial que se busca subyugar y un poder legislativo obediente. Solo les falta implementar fraudes electorales para evolucionar hacia un autoritarismo competitivo o una tiranía. Cristina Kirchner tiene un claro proyecto hegemónico con La Cámpora ocupando un rol central. Los integrantes de La Cámpora han sido adoctrinados durante los últimos 15 años y forman un grupo disciplinado con claros objetivos de poder.

El proceso de desinstitucionalización que en Venezuela llevó mas de 10 años se está ejecutando en forma acelerada en Argentina –solo debemos seguir los cambios y ataques al poder judicial. El siguiente paso es realizar cambios en los procesos electorales (constitución de listas, determinación de distritos, asignaciones presupuestarias, etc.) de forma que las elecciones sean sesgadas a favor del kirchnerismo.

Se llegaría entonces a un autoritarismo competitivo que en algún momento se convertiría en una tiranía como la que vive Venezuela hoy. El autoritarismo es competitivo mientras tiene suficiente caudal electoral para ganar elecciones pero en el momento que ese caudal baja se comienzan a implementar los controles de una tiranía. Argentina parece avanzar en esta dirección en forma acelerada y mientras que esta sea la percepción es imposible que se genere confianza en la comunidad inversora y empresarial.