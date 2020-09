El Gobierno identificó a la sociedad de Bolsa que habría llevado el contado con liquidación a $150

Tras un seminario en el cual se criticó duramente la política monetaria y a funcionarios clave del Gobierno, el dólar bursátil sufrió una disparada

Cuando arrancaba la semana pasada, Emmanuel Álvarez Agis lanzó el primer "fuego amigo" (si aún se lo considera así dentro del Gobierno) contra el cepo cambiario. "En dos meses vamos a tener los mismos problemas, no van a funcionar las medidas del Banco Central. Puede que hayan controles más duros y prohíban directamente la compra de dólares", apuntó en un seminario virtual organizado por el agente de liquidación y compensación (ALYC, el nombre de las viejas sociedades de Bolsa) Max Valores.

Fue el martes pasado, en nombre de su consultora PxQ. El día anterior, el contado con liquidación (CCL) había cerrado a $139,84. Después de su exposición, el miércoles, llegó a $148,65. Bajó los días siguientes para terminar el viernes en $143,54. En el medio de todo ello, algunos jugadores tuvieron una fabulosa ganancia comprando lunes y martes, para luego vender el miércoles.

La evolución del CCL durante la semana anterior fue la siguiente:

Lunes 21: $ 139,84

Martes 22: $ 147,52

Miércoles 23: $ 148,65

Jueves 24: $ 140,98

Viernes 25: $ 143,54

Qué sociedad operó el contado con liqui

La versión que sonó en el mercado, y coincidentemente en el Ministerio de Economía, es que Max Valores fue la ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) que motorizó los valores máximos del CCL entre el miércoles y jueves de la semana pasada, según señala Noticias Argentinas.

"No se puede afirmar si Álvarez Agis lo hizo a propósito, pero sembró el caos en el mercado y luego aparecieron notas candidateándolo a ministro de Economía", apuntaron a NA desde el Gobierno.

Álvares Agis, durísimo con el gabinete económico de Alberto Fernández.

Las declaraciones de Álvarez Agis, que sonó para ocupar algún cargo antes que Alberto Fernández asumiera la Presidencia, fueron duras no sólo contra el BCRA, sino contra todo el equipo económico.

"No hay atraso cambiario, pero sí un serio problema financiero con la brecha (entre el dólar oficial, el CCL y el Blue), este gap hay que bajarlo", señaló. "En el mejor escenario -agregó- Alberto termina su mandato con el mismo PBI que tenía antes del COVID".

También opinó que "la dinámica de las reservas es parte de no tener credibilidad. El problema es el tiempo. No podés esperar 6 meses a que vuelva la credibilidad porque no vas a tener reservas en 6 meses".

Alarma por el nivel de reservas

En el seminario organizado por Max Valores, el otro expositor fue Marcos Buscaglia, socio de Alberdi Partners, ex Bank of América y Citibank. "Las reservas netas líquidas, o sea las que el Banco Central podría utilizar de inmediato para intervenir en el mercado, están en u$s1.853 millones", disparó Buscaglia. Y agregó: "El número surge de tomar las "netas" de u$s8.500 millones y restarle el oro y las Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI".

El cálculo de Buscaglia tiene una dosis de discrecionalidad. Porque el BCRA rápidamente puede transforma el oro y los DEG en dólares, de la misma forma que los yuanes (la moneda china) disponibles. Hasta tiene una acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos (la FED) para transformar bonos del Tesoro de ese país automáticamente en dólares. Una tenencia que ronda otros u$s 1.800 millones disponibles Banco Central argentino.

La debilidad de las reservas argentinas, preocupación de los analistas.

Casualidad o causalidad, los hechos están comprobados. Max Valores organizó un seminario, las opiniones de lo que supuestamente serían un moderado y un "talibán" fueron ambas catastróficas, y el CCL llegó a su récord para luego bajar. Además, en un contexto donde el mercado codicia las tenencia de CCL que tiene el Banco Central tras el canje de deuda, y que por ahora la entidad monetaria se resiste a venderlas baratas para bajar su precio.

"Haríamos lo mismo que Sturzenegger o Caputo con los dólares físicos, vender barato para que algunos hagan su negocio, y luego quizás subiría de todas formas", señaló un funcionario en contacto diario con el directorio y la mesa de dinero del Banco Central.

Lo evidente de la movida de Max Valores puede haberle restado puntos a Álvarez Agis dentro del Gobierno.

En la misma jugada apuntó contra Martín Guzmán, que cuenta con el visto bueno no sólo del presidente sino también de la vicepresidenta; y contra Miguel Angel Pesce, que fuera de los momentos de cimbronazo internacional, manejó con prudencia la política monetaria.

A esta altura del año casi nadie se acuerdo, pero el 2020 arrancó con el Banco Central acumulando reservas y el dólar Blue debajo del dólar ahorro, pues la afluencia de extranjeros le aportaba oferta al mercado. Después vino la pandemia y todo fue distinto.