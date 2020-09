Dólares para nadie: tras "devaluar" 111% desde que asumió y sin reservas, el Gobierno tira más combustible a la brecha

El Central poda a los empleados que cobraron su sueldo con los ATP y tan sólo podrán comprar el 25% de los que lo hacían antes. Dólares paralelos al alza

El mercado del dólar sigue mostrando que el Gobierno anda sin brújula y la virtual prohibición para comprar divisas (después de la peculiar interpretación del Banco Central que deja afuera a 2 millones de personas que cobran parte de su sueldo con ATP), sólo ampliará la brecha cambiaria. Ya se vio este martes: el blue (el único que escapa del "manotazo" del Estado) subió a $146 para la venta; mientras que el "contado con liquidación" quedó a pasos de los $150 (cerró en $148,50).

Así, la "brecha" cambiaria llega al 95% en el caso del "contado" y de 92% observando cuánta es la distancia entre el oficial y el que se comercializa en la plaza informal y cuevas.

En la plaza creen que la aclaración del BCRA acerca de la imposibilidad de comprar dólares para aquellos empleados que reciben parte de su sueldo por los ATP aumentará el dólar paralelo. Es de manual: el Central elimina de un plumazo a casi todos los compradores de dólares en el antes conocido como "mercado único y libre de cambios". Se cree que cuando reactive el cupo de octubre, y luego de todas las restricciones, tan sólo un cuarto de los que antes compraban billetes podrán hacerlo a partir de ahora.

En el mercado creen que la brecha podría subir luego de las nuevas restricciones cambiarias

Atrincherados en el banco

La estrategia oficial es "empujar" la demanda al mercado paralelo a costa de que el ahorrista (atrapado en la cuasi moneda llamada "peso argentino") pague cada vez más caro. Curiosidades de la Argentina que comentó el analista financiero Christian Buteler: cuando asumió Alberto Fernández se necesitaba $62,50 para comprar 1 dólar en el mercado oficial. "Menos de 10 meses después, y si podés comprar, necesitás $132. Acceder al dólar te sale 111% más caro", dice el especialista.

De ahí que resulta cuestionable la defensa oficial a no devaluar formalmente el tipo de cambio "cueste lo que cueste". Se ve aumento de precios de productos importados y remarcaciones a granel por el costo de reposición. En las últimas semanas se frenaron varias publicaciones en portales de venta online como MercadoLibre porque los vendedores están replanteando los precios al dólar libre. Así, con muchos insumos industriales que replican la suba de la brecha. Entre más brecha haya más presiones inflacionarias habrá, más allá de que el Gobierno intente congelar el dólar oficial para que la suba de los precios no sea aún mayor.

Los depósitos en dólares ya caen u$s975 millones desde que se colocaron las nuevas restricciones

El goteo incesante de reservas

Habrá que ver si la medida prohibitiva del Central hace que deje de perder reservas o, por el contrario, se transforma en un círculo vicioso (tal como viene sucediendo). Por lo pronto, el martes la entidad siguió "quemando" dólares. En el mercado cambiario, vendió u$s30 millones porque sigue sin aparecer la oferta. Con delay, porque los datos son al viernes 25, los depósitos en dólares siguieron cayendo y ya se fueron u$s927 millones desde las medidas. Así, las reservas internacionales del BCRA continuaron cayendo u$s121 millones el martes para quedar en u$s41.751 millones.

El panorama cambiario impregna a los bonos de la deuda. Siguen a los tumbos y parece que aún no encuentran piso aunque los precios que se están manejando son muy bajos para un país que acaba de reestructurar su deuda.

Por eso Bank of America-Merrill Lynch sacó una recomendación de comprar títulos argentinos. No porque esté clara la situación económica; de hecho, no son optimistas con la economía, pero a estos precios creen que gran parte de las malas noticias ya están incorporadas.

Habrá que ver si el precio de remate tienta a algún inversor o, por el contrario, siguen espantados de la Argentina. El riesgo país sigue inalterado en torno a los 1.350 puntos básicos.