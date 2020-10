Liquidación "mínima" y otro parche más: pocas ilusiones de los banqueros por las medidas que anunciará el Gobierno

El comienzo del mes de octubre será clave para el Gobierno ya que deberá detener la caída de reservas o devaluar fuertemente el peso en el mercado oficial. Esa es la consigna que se escucha en los bancos por estas horas. "O revierten al menos circunstancialmente la tendencia o van a tener que tomar decisiones drásticas. No hay más tiempo", reseñó, preocupado, un banquero en diálogo con iProfesional.

De hecho, están en dudas la afectividad de las medidas que ahora están danza, como la baja (mínima) de retenciones por algunos meses e incentivos para que haya más exportaciones. "Van a liquidar lo justo y necesario, si piensan que va a haber un aluvión están equivocados. Quizás con un poco más de liquidación llegan, pero no va a solucionar nada. Son todos parches y no veo a las cerealeras entusiasmadas con esto. No creo que funcione", arremetió el ejecutivo de una entidad privada, con fuertes lazos con el sector sojero.

En los bancos privados creen que Pesce no podrá detener la caída de reservas

Brecha mata acuerdo

En el mercado no creen que las medidas vayan a funcionar porque la baja de retenciones no compensará la enorme brecha cambiaria. El dólar que recibe el sojero está en torno a 60 pesos por dólar mientras que los tipos de cambio alternativos están por las nubes. El contado con liquidación en $145 y el blue $146. "Con esta brecha nunca habrá incentivo a liquidar. No va a existir nunca. Y todo lo que sea será para forzar a que algunos vendan lo mínimo. Pero lejos estará de ser una solución", decían en otra entidad, calificando todas las medidas oficiales como "para aguantar".

Lo cierto es que el Banco Central no tiene mucho margen de acción. La situación es crítica y revertir la desconfianza parece algo inalcanzable. Como mucho, tratarán de estabilizar el barco.

Sucede que Miguel Angel Pesce no ha logrado frenar la pérdida de reservas internacionales. Aun con el endurecimiento del cepo que aplicó hace 15 días, la dinámica de los últimos meses se mantuvo con la constante presencia del Central en el mercado. La autoridad monetaria acumuló en el mes ventas cercanas a los u$s1.560 millones en el segmento contado -de las cuales se estima que unos u$s500 millones fueron posteriores a las nuevas medidas-.

Tan sólo ayer, Pesce habría vendido u$s100 millones ante la fuerte demanda de billetes en un mercado virtualmente cautivo. Los exportadores, de todas formas, liquidaron más de u$s80 millones (una cifra razonable).

El goteo de depósitos en dólares en los bancos hace que las reservas siguen cayendo

Sin shock de confianza

"En este marco, el BCRA fue sosteniendo el ritmo de devaluación diaria del mayorista en torno a los 6/7 centavos diarios y alcanzando subas de hasta 20/21 centavos los lunes de cada semana. Así, el dólar cerró este miércoles en torno a los $76.18 acumulando una suba del 2.60% en el mes de septiembre", dice Portfolio Personal.

La inquietud es qué pasará si se demora el parche que intenta colocar el Gobierno con los exportadores para que liquiden. La presunción es que por eso el Central cerró virtualmente el grifo del dólar ahorro. Con las nuevas condiciones ya cada vez son menos las personas que pueden acceder al dólar ahorro, y poco a poco, parece ir desapareciendo la operatoria a medida que van sumando nuevas restricciones.

Esta dinámica "perversa" hace que continúe la fuga de depósitos en dólares del sector privado. Siguen cayendo día a día, y el último informado oficialmente (el viernes 25 de septiembre) fue de 178 millones. De esta forma, ya se van acumulando retiros por un total de u$s800 millones desde el anuncio del nuevo mega-cepo del 15/09.

"Si no hay un shock de confianza, todo lo que hagan dura poco. Y cada vez el efecto de las nuevas medidas duran menos. Hasta que haya un punto en donde te juegan completamente en contra. Y este Gobierno está llegando a eso", resumió un importante ejecutivo de una entidad extranjera.