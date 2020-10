Reservas en zona negativa: economista alerta sobre "complicaciones" para los depósitos en dólares

El economista Gabriel Rubinstein advirtió que las reservas en dólares de la autoridad monetaria bajaron a un nivel preocupante y eso tendría consecuencias

Las reservas del Banco Central "entraron en una zona negativa" por alrededor de u$s1.300 millones y eso puede "complicar" el sistema de depósitos en dólares, advirtió el economista Gabriel Rubinstein.

"Las reservas netas del BCRA entraron en una zona negativa en más de 1.000 millones de dólares, serían alrededor u$s 1.300 millones, pero hay que esperar el próximo informe oficial para conocer la cifra exacta", agregó el economista.

Rubinstein planteó que "eso es complicado porque puede generar complicaciones en el sistema financiero de depósitos en dólares que es el único sistema que funciona bien".

"Cuando uno haga las cuentas de que parte de esos dólares que están respaldados por Leliq y encajes, bueno algunos se pueden poner nerviosos, porque se están yendo más de cien millones por días de esos depósitos", advirtió en declaraciones radiales.

El economista consideró que se está "en una situación mala que no necesariamente tiene que estallar en una devaluación desordenada y eso el Gobierno puede controlarlo con un acuerdo con el FMI que puede aportar tranquilidad".

Señaló que el sistema de depósitos en dólares "no tiene problemas, pero se puede generar una salida adicional, porque la gente se puede asustar".

El principal problema de la economía argentina

Rubinstein estimó que se tardará "dos o tres años" en volver al nivel de actividad económica previo a la pandemia y consideró que el principal problema para resolver la crisis es la "desconfianza política" en el Gobierno.

"Algunos dicen que el presidente Alberto Fernández está desdibujado, el mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, está devaluado, es un asesor económico y no un ministro fuerte como solíamos tener en Argentina, e incluso tendría que haber una mejora en el gabinete", señaló.

Dijo que "hace falta un verdadero ministro de Economía, con más potencia, dentro de un gobierno fortalecido y más recostado en los gobernadores y menos en el Instituto Patria".

Rubinstein opinó que "como se está abriendo la actividad, la economía va a seguir recuperándose, pero volver a estar como antes de la pandemia nos puede llevar dos o tres años".

"Es inevitable cierto grado de recuperación pero el problema es que cuando este gobierno termine su mandato, estaremos en los niveles similares o apenas superiores con los que comenzó, y van a ser trece años de estancamiento crónico", añadió.

Advirtió que la inversión privada "está llegando a niveles mínimos por la desconfianza que está generando el Gobierno, con ciertas medidas, amenazas y creando fantasmas, entonces la inversión no se va a recuperar o lo hará lentamente".

El rol del Estado

El economista señaló que el Estado "no puede ser el motor de la economía, puede acompañar y ayudar en momentos de depresión y no lo es si no tiene una moneda fuerte, saliendo de un default y con alta inflación".

"La Argentina no está en condiciones de que el Estado sea el motor de la recuperación porque el motor es la inversión privada, y si eso no lo entiende la clase dirigente política vamos a seguir a los tumbos", señaló.

En declaraciones radiales, criticó al Gobierno porque no tiene un plan económico y sostuvo que "la incertidumbre que no da el gobierno puede ser que la dé el acuerdo con el FMI".

Señaló que para superar la crisis, "debe haber un horizonte, saber qué medidas se van a tomar para crecer, un patrón de mejora fiscal, regularización cambiaria, que la emisión monetaria sea menor para que no haya riesgo inflacionario".

"El Gobierno se va a tener que comprometer en ir en esa dirección y quizás surjan las certezas que hoy no tenemos", añadió el economista.

Reiteró que el Gobierno "no es confiable, tiene iniciativas medio alocadas que desalientan la inversión, incluso de aquellos que tienen ahorros en la Argentina y están pensando en irse a Uruguay".

¿Hay riesgo de un corralito?: la respuesta de un experto

"No existe la posibilidad de un corralito o corralón, no tiene ningún sentido cuando el gobierno no gana absolutamente nada con esta medida, al contrario, perdería credibilidad y potenciaría la suba del dólar blue y la brecha cambiaria", evaluó recientemente el economista y consultor Salvador Di Stéfano.

Y agregó: "No tiene sentido alguno hacer una confiscación de los depósitos cuando Argentina viene de reestructurar la deuda pública y tiene por delante 8 años de escasos pagos de intereses de la deuda, y en los próximos 4 años nulos pagos de amortización de deuda".

Para Di Stéfano, un consultor muy escuchado en el sector empresario agrícola de la Argentina, "llevar adelante un corralito es una locura cuando estamos en las puertas de un acuerdo con el FMI, que buscará medidas tendientes a dinamizar la economía para poder cobrar los u$s43.600 millones que nos prestaron".

Desde la perspectiva de Di Stéfano, las condiciones del sistema financiero actual difieren mucho de la situación imperante a principios de la década pasada, cuando llego el famoso "corralito".

"El corralito que se implementó en el año 2001 se llevó adelante porque el Banco Central no contaba con las regulaciones prudenciales necesarias para tener un sistema bimonetario. En la actualidad la Argentina no tiene un sistema bimonetario formal. Los bancos toman depósitos en dólares, y solo pueden prestarlo en dólares, no pueden convertir esos dólares en pesos. Esto le da fortaleza y liquidez", explicó el consultor.

Di Stéfano, no obstante, advierte que el Gobierno tiene hoy un problema serio debido a que enfrenta una crisis de credibilidad y eso hace que las versiones catastróficas proliferen.

"Cuando lo que dice un WhatsApp o un tweet es más creíble que lo dicho por el Estado, bancos o la media de los analistas de mercado, implica que el gobierno tiene poca credibilidad, y que cualquier persona que diga algo negativo será tomado como creíble", afirma.

Y recomienda: "El gobierno debería revisar su comunicación, pero mucho más su programa económico que le deja una grieta enorme para que un influencer le modifique el clima financiero y lo haga explicar, lo que no necesita explicación".

Para el reputado economista, los bancos están sólidos, pueden devolver todo el dólar que le pidan, no hay dinero físico en todas las sucursales de la Argentina. "Con el pedido anticipado y la espera de algunos días el que desea sacar dinero lo tendrá", aclara.

"No tenemos un problema económico, ni financiero, hay un mal diagnóstico de la realidad, necesitamos un plan económico, y un gobierno que genere más confianza en los agentes económicos", concluye Di Stéfano.