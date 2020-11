Clave para el precio del dólar en diciembre: el Gobierno se esperanza con este escenario

La contención del tipo de cambio paralelo podría facilitar la venta de divisas así como una mayor liquidación de productores agrícolas, afirman en la City

Cada vez se ve más cerca el fin de año y, aunque parezca una ironía, el Gobierno espera esa época del año con ansiedad. Es cierto que, por un lado, suele ser un momento de conflictos sociales, pero además en las últimas semanas suele producirse un fenómeno estacional que, este año en particular, puede ser de vital importancia: aumenta la demanda de pesos en la economía.

Ocurre que las empresas necesitan más pesos en su poder para poder pagar salarios y aguinaldos, y también para comprar más insumos y producir más, ya que es la época del año en la que más venden. Y el Gobierno pone sus fichas en que, a mayor demanda de pesos, disminuya la presión sobre el dólar para poder terminar el año sin sobresaltos en el mercado cambiario.

No es ningún secreto: muchas empresas tienen dólares guardados. Y cuando llega fin de año y necesitan hacerse de pesos, los venden. Sobre todo, si continúan las señales monetarias contractivas que implique que resulta caro tomar crédito en moneda nacional. Así, se podría producir un cambio de tendencia en el que la oferta y la demanda se equilibran y el dólar tiende a bajar -dependiendo si la oferta es muy grande- o al menos a mantenerse estable. Pero, lo más importante, el Banco Central no se ve tan presionado como ahora para abastecer la demanda de divisas, lo que garantiza que estará en mejores condiciones de defender las reservas, que no dejan de caer.

"La tranquilidad cambiaria incentiva a las empresas y a los particulares a que, si tienen que vender dólares, los vendan. La escasa oferta de dólares se da cuando hay mucha volatilidad, porque nadie vende cuando no se sabe si seguirá subiendo", señaló el analista financiero Christian Buteler. Y pronosticó que "si el dólar sigue tranquilo y se acomoda entre $150 y $ 160 se incentivar a quienes tengan que liquidar que lo vendan, porque significará que paró de subir y se estabilizó".

Lograr que esta calma llegue hasta fin de año dependerá del éxito de las medidas que, desde hace unos días, implementó el equipo que lidera el ministro Martín Guzmán, ahora a cargo no sólo de Economía sino también virtualmente de la política monetaria.

"Super Guzmán" o "Guzmán reforzado" como le llaman en la city porteña, no sólo relajó algunas de las restricciones para acceder al mercado de contado con liquidación, sino que fundamentalmente decidió no financiar más el déficit con emisión monetaria, sino endeudándose. Además, comenzó a enviar algunas señales de que será conservador en materia de gasto público: ajuste en el IFE y en los ATPs, y devolución de adelantos al propio Central. Con este combo de medidas, calmó al mercado en la primera semana y espera mantener esta estabilidad hasta fin de año.

El giro estratégico de Guzmán, que está bajando la dependencia de la emisión monetaria y dando señales de ajuste fiscal, favorecen la calma cambiaria

"Esta nueva gestión Guzmán -ahora sí, con el poder concentrado- se está esforzando en mandar señales fiscales, de manera que si logran mantener esta suerte de calma, diciembre no debería ser problemático porque es un mes donde habitualmente aumenta mucho la demanda de pesos", evaluó Leonardo Chialva, analista de Delphos Investment. Y agregó: "Diciembre es un mes en el que la situación del tipo de cambio se puede pilotear por la fuerte demanda de pesos y por eso el dólar debería mantenerse en calma".

Sin embargo, Chilva advirtió que "el Gobierno deberá concentrase en diseñar la estrategia que aplicará después, cuando a partir del 5 o 10 de enero todo vuelva a la normalidad y allí es cuando deberá salir a aspirar pesos".

Ocurre que habitualmente en enero otra vez cae la demanda de pesos y vuelve a crecer la demanda de dólares, no sólo de parte de las empresas sino también por parte de quienes deciden ir de vacaciones al exterior. Claro que el contexto de la pandemia puede determinar que el comienzo del 2021 podría ser totalmente atípico, sin esa típica demanda de divisas del turismo.

¿Se venderán los dólares privados?

"Cuando llegue el 6 de enero ya no habrá la misma demanda de pesos que en noviembre y diciembre, y ahí empiezan a sobrar los pesos, cuya demanda puede caer a cero. Sumado a esto, podría volver a haber demanda de dólares, y eso podría hacer subir el precio", advirtió el economista y consultor Salvador Di Stéfano. Sin embargo, aclaró que "este será un verano muy particular, porque ya se sabe que no se podrá ir a Uruguay (uno de los destinos preferidos de los argentinos) y no se sabe aún cómo podría ser la demanda de dólares en enero".

Sin embargo, Di Stéfano aseguró que no está preocupado por la volatilidad del mercado. "El Gobierno dejó de emitir al ritmo al que venía. Entre enero y septiembre emitió 1,7 billón de pesos. Pero en octubre, Guzmán cambió la estrategia y decidió financiarse emitiendo deuda. Y eso, sumado a un aumento en la tasa de de descuento de los cheques, que pasó del 20% al 40%, hizo que muchos empresarios salgan a vender sus dólares o que muchos productores comenzaran a liquidar su soja para conseguir pesos".

Y concluyó: "Todo esto ayuda a que el dólar se calme". Claro que sólo hay garantía hasta el 6 de enero, según sus pronósticos.

Pero la advertencia del mercado es que con el respiro que otorga la estacionalidad monetaria no alcanza. Desde la perspectiva de algunos analistas, es fundamental que el Gobierno dé señales que ayuden a reducir la volatilidad para que los privados salgan a desprenderse de sus dólares.

"Cuando hace algunos días el Gobierno empezó a intervenir con las colocaciones de deuda dólar linked, muchos salieron a vender sus dólares y lo hicieron para aprovechar antes de que se siguiera desplomando. Por eso es importante que el gobierno salga a bajarlo porque incentiva a los privados a vender", sostuvo Buteler. Y consideró que "si el Gobierno sigue tomando deuda en vez de emitir pesos, el camino a la baja del dólar puede continuar".

¿Hay espacio para que el precio del dólar continúe bajando? El consenso que se va imponiendo en el mercado es que si el Gobierno sigue dando señales como las de los últimos días, podría ocurrir que esta semana veamos que tanto el MEP como el CCL y eventualmente el blue sigan bajando de precio. Claro que eso dependerá de cuántos dólares vendan quienes necesiten sus pesos para hacer frente a sus obligaciones de fin de año, una cifra imposible de calcular. Pero lo que sea, aliviará al Banco Central de tener que ser la única fuente que provee dólares al mercado.

La emisión de bonos para facilitar la salida de fondos de inversión podrán restar presión en el mercado paralelo

Además, con el endurecimiento al cepo que la gestión de Pesce aplicó allá por el 15 de septiembre, habrá muy poca demanda para atesoramiento, y la única vía por la cual puede continuar la demanda de dólares "ahorro" es a través del consumo con tarjetas de crédito que muchos podrían hacer si viajan al exterior. Pero eso aún aparece como un panorama incierto por la pandemia y el impacto del Covid-19 en el mundo entero.

"El Central y Economía deberían aprovechar esta tendencia que hay ahora a la baja en el precio del dólar para bajarlo fuertemente. Deberían sacarle el impuesto para bajarle el piso, porque el dólar ahorro tiene 65% de impuestos", propuso Buteler. Y sugirió "al menos sacar uno de los dos impuestos" refiriéndose al impuesto PAIS o al recargo de 35% en concepto de adelanto por el impuesto a las Ganancias.

Pero aunque ha dado marcha atrás con otras medidas, de momento el Gobierno no parece dispuesto a introducir un cambio semejante. Sin embargo, tiene aún una carta bajo la manga: la colocación de títulos en dólares que se realizará entre el 9 y el 10 de noviembre próximos. Esos títulos son para facilitar la salida de fondos de inversión que ingresaron sus dólares al país durante la gestión de Mauricio Macri (como Pimco o Templeton) y que ahora querían volver a salir, pero si lo hacían a través del mercado de contado con liquidación podían disparar el precio de ese dólar bursátil. Así que el Gobierno resolvió ofrecerles este bono para evitar que su salida impactará en valor del CCL.

"Esos son vencimientos en pesos que se pagan con dólares, así que de nuevo son pesos que el Gobierno se ahorra de pagar, al menos por ahora", señaló Chialva. Por ahora, y hasta fin de año, el panorama parece empezar a despejarse en el frente cambiario. Claro que habrá que ver qué estrategia tiene pensada el Gobierno para después del Día de Reyes de 2021.