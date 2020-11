Expertos anticipan dónde estarán las oportunidades para los inversores argentinos con una victoria de Biden en EE.UU.

El candidato demócrata toma la delantera en el escrutinio provisorio y algunos sectores se beneficiarán en caso de que Biden llegue a la Presidencia

El mercado sigue expectante por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Si bien el candidato demócrata Joe Biden mantiene una ventaja sobre el actual presidente, Donald Trump, todavía restan contar votos en varios estados clave.

En muchos casos, las demoras tienen que ver con los votos enviados por correo, sobre los que Trump ya levantó sospechas de fraude. En la madrugada del miércoles, el mandatario advirtió que irá a la Corte Suprema si es necesario.

Aún con incertidumbre, los precios del mercado norteamericano no reaccionaron con bajas sino con subas desde el premarket. "En este contexto, los mercados no se muestran sorprendidos, pero siguen accionando con cautela. A comparación del 2016, donde los futuros llegaron a caer más de un 5% -para luego recortar las pérdidas al inicio de la rueda-, hoy la falta de resultados claros, mantienen a los futuros de Wall Street en terreno mixto", dijo Portfolio Personal Inversiones (PPI) en su reporte matutino.

Los resultados finales de los comicios podrían demorarse hasta el viernes

En la misma línea se manifestó el asesor financiero Mauro Cognetta. "Durante la madrugada de hoy, los futuros llegaron a estar 0,8% abajo pero cuando Trump salió a decir que iba a ir contra la Corte Suprema porque él daba la elección por ganada, el mercado se fue acercando a 0%", dijo.

Con respecto a los escenarios posibles, y sobre la base de los números de hoy, Cognetta sostuvo que el mercado "tomaría con más alegría un triunfo de Trump, aunque en el corto plazo, puede haber algo de volatilidad".

Si bien Biden tiene, a priori, el programa menos amigable para el mercado, en la visión de los expertos, a largo plazo, el mercado se acomoda.

"El S&P500 a un año de las elecciones siempre rindió -en promedio- un 8% más. No obstante, hasta no finalizar los conteos (potencialmente entre jueves/viernes), no esperamos ver tanta volatilidad. Aunque habrá que estar atentos al accionar de Trump, y sus anuncios" resaltó PPI.

Por su parte, Cognetta afirmó: "En el largo plazo, incluso si ganase Biden, el mercado americano no dejará de ser alcista por toda la inyección de liquidez que se pretende hacer y por cómo le va a la economía".

¿Qué impacto tiene en Argentina?

A media rueda del miércoles, los índices del mercado estadounidense mostraban alzas importantes, arriba del 2%. Se destacaba particularmente el Nasdaq, con una suba mayor al 4%.

"Creemos que Biden va a ser el próximo presidente. El mercado no lo tomó mal, hasta ahora está pricendo un rally. Y eso no se justifica por sus ideas hacia las empresas ya que, por ejemplo, en salud plantea más regulación o incluso habló de revertir algunas de las reformas impositivas que hizo Trump", afirmó Gustavo Neffa, de Research for Traders.

Y completó: "El mercado está alcista porque cree que se va a incentivar la economía a través de medidas fiscales y monetarias. Me parece que se está priceando el accionar de la Fed y el papel preponderante de la cantidad de dinero. Biden es proclive a emitir y a tomar deuda, es una tradición demócrata ser flexibles en materia cuantitativa".

A contramano de los índices norteamericanos, la Bolsa porteña retrocede este miércoles

Los analistas coinciden en que la victoria de uno u otro candidato tendrá un efecto más o menos neutro en el mercado local. A dos horas del cierre, el S&P Merval iba en contra de Wall Street y retrocedía casi 2%. Es que, si bien existe cierta correlación entre los mercados externos y el doméstico, Argentina tiene problemas propios que exceden a la dinámica internacional.

Por el lado de las señales, una presidencia de Biden podría ser más favorable a los mercados emergentes y, quizá, impulsar una visión un poco más benévola en el FMI hacia Argentina.

"Se supone que, por una visión política, quizá Biden tendría una mejor relación. De todos modos, no se espera un apoyo tan contundente a Alberto como aquel abrazo de Trump a Macri", señaló José Bano, gerente de research de InvertirOnline.

¿Qué inversiones se benefician con cada candidato?

A la espera todavía de los resultados definitivos, lo que se puede analizar por el momento son los sectores e inversiones que se verían beneficiados a partir de la victoria de cada candidato.

Allí, la primera distinción que hay que hacer es si el inversor opera directamente en Estados Unidos o desde Argentina, a partir de cedears. En el primer caso, el inversor tiene más opciones que quien lo hace desde el mercado local.

"En Argentina hay muchos cedears, pero sólo unos 80 operan con buen volumen. Eso se compara con las 6.000 empresas que cotizan en Estados Unidos, más los ETF", indicó Bano en referencia a los fondos cotizados que siguen un índice o sector específico

Y agregó: "Quien opere solo desde Argentina, debería preferir una victoria de Trump porque los sectores que saldrían beneficiados en caso de reelección están mejor representados en los cedears disponibles".

Sin embargo, según los resultados parciales, Biden estaría tomando la delantera en las urnas. "Históricamente, la visión sobre el candidato demócrata es que es menos pro mercado y está un poco a la izquierda de Trump. Apuesta a un poco más de intervención y piensa en algunas políticas redistributivas que podrían llevar a una suba gradual de impuestos. Esto, más allá de la necesidad social, impacta negativamente en el resultado contable de las empresas", explicó Bano.

Las empresas ligadas a las energías renovables se beneficiarán con una victoria de Biden

"En ese sentido, y por las declaraciones que ha realizado en su campaña, el sector de energías renovables sería el más beneficiado en una eventual presidencia de Biden, quien habló de crear 10 millones de nuevos empleos en ese sector", agregó el experto.

"En el sector de renovables, desde Argentina sólo tenemos el cedear de Tesla, que aporta ruido porque no deja de ser una automotriz y tiene también otros negocios. En cambio, desde Estados Unidos se puede acceder a ETF dedicados al sector e, incluso, a ETF más focalizados como FAN y TAN. El primero, especializado en energía eólica y el segundo, en solar", comentó Bano.

El especialista también indicó que se descuenta que Biden tendrá una relación más cordial con China, por lo que las empresas de ese país podrían beneficiarse. "En cedears, se puede invertir en AliBaba, que me encanta. Por supuesto, desde Estados Unidos se puede acceder a ETF específicos de empresas chinas o diversificar con más acciones", sostuvo Bano.

Desde Invertir Online se puede acceder directamente a comprar y vender activos en Wall Street, entre ellos, acciones y ETF. A partir de esta semana, además, la plataforma redujo a un tercio las comisiones para invertir en Estados Unidos. Así, los costos pasaron de u$s15 a u$s5 y el monto mínimo desde el que se puede acceder a activos de Wall Street es de u$s1.000.

El sector financiero será uno de los ganadores si Trump logra la reelección

Si, por el contrario, se diera un triunfo de Trump, Bano indicó que se esperaría menor intervención en servicios financieros y también en aseguradoras, mayor gasto en defensa y una mejor performance del sector petrolero y las energías tradicionales.

En ese marco, Bano mencionó cedears como JP Morgan, Citi, Wells Fargo y Visa entre los del sector financiero, a los que agregó Boeing por su papel en la provisión de aviones de guerra y demás. No obstante, recordó que desde Estados Unidos se puede acceder a más bancos y empresas, como así también a los ETF que siguen al sector financiero (como el XLF).

Por su parte, Neffa sostuvo que, hasta tanto no se haya despejado la incertidumbre electoral -que puede mantenerse si la votación se judicializa- y se estabilicen los contagios de la segunda ola de Covid, la recomendación es mantenerse cauteloso.

"Preferimos las acciones ligadas al oro a través de los cedears de Barrick Gold (GOLD), Yamana Gold (AUY) y Newmont (NEM) también son alternativas", afirmó.

Una vez superado este obstáculo, Neffa sigue apostando por las tecnológicas, como Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla y Mercado Libre. "A ellas sumo a Wall Mart que hizo mucha inversión en ecommerce y, además, se asoció con Oracle para comprar TikTok", cerró el experto.