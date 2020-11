¿Quién fue el verdadero "Chacal de Wall Street" y cuanto dinero ganó este supervillano de los mercados?

A lo largo de varias décadas y a través de diferentes compañías que el mismo creaba, estafó a miles de inversores estadounidenses apelando a su confianza

Antes de Bernie Madoff y de Charles Ponzi, tuvo su momento de esplendor George Graham Rice, uno de los supervillanos más conocidos de Wall Street, conocido como el "Chacal de Wall Street".

Una denominación que le fue atribuida en su época debido al hecho que perfeccionó el arte de la estafa en la bolsa y que no tuvo reparos en escribir un libro mientras estuvo en prisión llamado "Mis aventuras con tu dinero".

Lo notable del caso es que más allá de sus problemas con la justicia, como producto de sus aventuras con el dinero ajeno llegó a amasar una fortuna de u$s100 millones en 1925, algo así como u$s1.400 millones de hoy.

¿Cómo lo hizo? especulando con las acciones de compañías mineras en Wall Street, que promovía a través de brokers fraudulentos, aunque sabía que apenas tenían oro, y se aprovechaba de la fiebre por el dorado metal que se había desatado en aquel entocnes para vender la mayor cantidad posible.

Tampoco tuvo reparos en ponerse "corto", es decir en apostar por la caída de las acciones cuando se descubría que las diversas empresas que promocionaba no valían nada.

No dejaba nada librado al azar en sus puestas en escena, pues llegó a contratar trabajadores para sus minas ficticias, alquilaba maquinaria y fingía trabajos en terrenos que nunca serían minas, todo con el objetivo de llamar la atención posibles inversores.

Hacia 1930 sus andanzas llegaron a su fin, pero su legado fue impresionante pues se crearon más de 2.000 empresas en las que se invirtieron unos 200 millones de dólares que se perdieron prácticamente en su totalidad, lo cual quedó reflejado en sus memorias cuando escribió "Se extrajo mucho más oro de los bolsillos de los especuladores que de Nevada".

Para algunos, Rice fue el padre de los denominados "penny stocks", esas acciones que cotizan por debajo de un dólar y que habitualmente son altamente especulativos y sujetos a una gran volatilidad.

Una vida plagada de estafas y de condenas

Ya en 1890 y con apenas 20 años, Herzig fue condenado por robar en el negocio de su propio padre para financiar sus hábitos de juego, por lo que debió pasar dos años en el Reformatorio de Elmira.

Al poco tiempo de quedar en libertad, en 1895, Herzig fue condenado nuevamente, esta vez por falsificación y debió purgar una pena de cuatro años en Sing Sing.

Al salir de prisión cambió su nombre por el de George Graham Rice, que copió de otro preso y se mudó a New Orleans, donde comenzó a trabajar como periodista en el Times-Democrat.

Al cabo de unos meses regresó a Manhattan y fundó Maxim & Gay Co., en la que publicaba una hoja de consejos para apostadores de caballos de carreras, pero al poco tiempo fue clausurada por el Departamento de Correos.

Decidido a probar fortuna nuevamente, en 1904, Rice se mudó a Goldfield, Nevada, donde fundó Nevada Mining News Bureau, una agencia de publicidad en la que no hacía otra cosa que promover acciones de una compañía minera en la que casualmente tenía participación.

Como parte de su estrategia comercial y aprovechando el giro positivo de su negocio, en 1906, Rice patrocinó con su socio Tex Rickard un combate de boxeo en esa ciudad entre Joe Gans y Battling Nelson , que terminó siendo el más largo de la historia, pues de extendió a lo largo de 42 rounds.

En su afán de ganar un lugar en el mundo de la bolsa, se asoció con Larry Sullivan y fundó LM Sullivan Trust Company. El propósito declarado de la sociedad era la compra venta de acciones, pero lo que no decía era que estas eran de minas sin valor, no obstante lo cual extendió su negocio incluso a algunas ciudades y pueblos de California.

La sociedad fracasó estrepitosamente en 1907, por lo que se trasladó a Reno, Nevada , donde publicó Nevada Mining News, un boletín especializado en acciones del sector minero. Pero esta era solo una pantalla y no el fin último de su negocio, pues la utilizó para manipular el precio de las acciones de la Ely Central Copper Company.

Una vez que se descubrieron sus maniobras, otra vez debió sentarse en el banquillo de los acusados y se vio obligado a declararse culpable de fraude postal en 1911 por lo que debió pasar otro año a la sombra. Pero en su corta estadía tras las rejas aprovechó el tiempo y escribió su autobiografía, que publicó por entregas en la revista Adventure , y más tarde como libro con el título de "Mis aventuras con tu dinero" ya en 1913.

Lo llamativo del caso es que en la actualidad este libro se puede ubicar y leer en español y en inglés en Google.

Ya en libertad, retomó sus viejos hábitos pues se dedicó a la publicación de los boletines Industrial and Mining Age, Mining Financial News, Wall Street Iconoclast y Financial Watchtower para promover sus acciones mineras y petroleras.

Pero volvió a tener problemas con la justicia, pues en 1920 fue condenado por hurto mayor y en 1928, Rice fue sentenciado a cuatro años en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Atlanta, por defraudar a los inversores en una mina de cobre falsa, la Idaho Copper Company. Fue entonces cuando puso fin a su carrera, compartiendo su celda con otro célebre personaje: Al Capone.

Una vez puesto en libertad, se perdió su rastro y falleció en el anonimato en 1943, sin saber que hizo de la extraordinaria fortuna que logró amasar.

En definitiva, Rice pasó a la historia como uno de los estafadores más carismáticos de la historia, lo que le valió que lo llamaran Chacal de Wall Street. Más allá de lo despectivo del término, supo explotar las debilidades de un mercado de valores de rápido crecimiento en el que valía todo, y que, curiosamente, comenzó a ser regulado en 1933 con la creación de la SEC, a partir del análisis de su forma de operar.