Subió 230% en el último año: ¿cómo comprar acciones de Globant y subirte al "boom" de la empresa argentina?

La acción de Globant mantiene un buen comportamiento aún cuando no está ajena a las incertidumbres que genera el mundo actual. Las proyecciones

Hace dos semanas arañó los u$s200 pero el mundo también tiene sus cosas y esa barrera no logró ser superada, aunque nada dice que no ocurrirá en el futuro, sino todo lo contrario. La acción de Globant, que no para de crecer desde que se inició la pandemia primero, y compró Grupo Assa después, sigue siendo recomendada por los expertos para incluirla en un portafolio de inversión. Aunque habrá que prestar atención a los sobresaltos que el mundo continuará deparándole a la humanidad y al mercado financiero para prevenir sustos innecesarios.

Al cierre de este artículo, la acción de la empresa, uno de los cinco unicornios argentinos, rondaba los u$s179, el precio más bajo de la semana.

"Globant se benefició de impulso del Nasdaq y está haciendo bien las cosas. Nosotros hicimos una recomendación de compra cuando estaba en u$s171 con una proyección de u$s195. El escenario actual es muy volátil frente a las elecciones en Estados Unidos y también al contexto covid", dijo a iProfesional, Gustavo Neffa, socio de Research for Traders (RT).

La recomendación, de finales de septiembre, no sólo se cumplió sino que se anticipó. Esa proyección estaba prevista para que se concretara en un lapso de 12 meses. El 13 de octubre pasado el papel se movió en los u$s199,38.

"Elevamos nuestra recomendación a comprar la acción de GLOBANT (GLOB US), con un precio objetivo a 12 meses de u$s 195 (upside +14%) como escenario más probable, una cifra moderada debido a la relativamente elevada valuación por múltiplos de la empresa", indicaba un informe de RT del 25 de septiembre pasado.

El unicornio argentino figura entre las acciones recomendadas para invertir según Research and Traders

" La empresa se benefició de una mayor actividad empresarial que se trasladó al espacio digital y una mayor demanda de servicios de inteligencia artificial. La mayoría de los equipos gerenciales se dan cuenta que la tecnología está cambiando el mundo y que necesitan adaptarse si esperan prosperar, por lo que una respuesta cada vez más popular es contratar a Globant, una empresa especializada en consultoría tecnológica", agregó aquel reporte.

La acelerada transformación digital a la que se vieron obligadas las empresas implicó que los servicios de Globant fueron mucho más demandados para responder, justamente, a las nuevas exigencias que imponía la pandemia.

Elecciones, covid e innovación

Neffa sostuvo que las previsiones siguen siendo positivas respecto de la compañía, aunque a partir de ahora se estima que deberá hacer un mayor esfuerzo para mantenerse debido al escenario mundial. Un eventual triunfo de Biden, que tiene una mirada crítica respecto de las compañías digitales por su grado de concentración y de comportamientos monopólicos, podría generar un impacto en el mercado tecnológico en general, del que Globant forma parte.

El reporte de RT destacó la cartera de clientes de la compañía fundada por Martín Migoya, Guilbert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti. Su principal cliente es Disney, que es acompañado por Linkedin, Coca-Cola, American Express, BBVA y Walmart, entre otras. Todas estas compañías les permitieron incrementar sus ingresos en el segundo trimestre del año.

"En función del balance del 2ºT20, proyectamos que Globant finalizaría el año 2020 con una suba de 18,9% en sus ingresos medidos en dólares, en gran parte producto del fuerte crecimiento de las empresas del sector tecnológico a las que provee y su diversificación geográfica, así como los significativos diferenciadores que le han permitido tener un buen desempeño con sus clientes en un contexto de caída de la actividad económica global como consecuencia del COVID-19", agregó el reporte.

Sin embargo, también se incluyeron observaciones como la necesidad de continuar innovando en las soluciones que les ofrece a los clientes y también la incertidumbre que padece la Argentina. No obstante, se indicó que "tiene margen para un rally alcista en el largo plazo".

La acelerada transformación digital en pandemia fue uno de los aspectos que benefició a Globant

Entre las acciones que impulsa la empresa se destaca, en estos días, el Globant Awards que reconoce a las mujeres que son referentes dentro del mundo de las tecnologías. Los Globant Awards 2020: Women that Build Edition, reconoce a las mujeres líderes en tecnología. El premio tiene como objetivo destacar a aquellas profesionales que generan un impacto positivo en la industria y hay tiempo hasta el próximo 4 de noviembre para nominar a aquellas que están generando cambios positivos en su áreas de influencia.

Comprar la acción

Teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cómo se compran las acciones de Globant?

-Se debe abrir una cuenta de inversión en un banco o una sociedad de bolsa (ALyC).

-Se debe tener habilitada la alternativa para comprar acciones internacionales.

-De ser así, y nuevamente según cada caso, en el sector Operar del banco o de la sociedad de bolsa, se procede a realizar la compra en dólar MEP, cuya operatoria está explicada en este artículo. De este modo se podrá acceder a la acción de Globant que continúa siendo una buena alternativa de inversión.