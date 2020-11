¿La devaluación es inminente? A este valor se iría el dólar según los especialistas

El "fantasma" de la devaluación está cada vez más presente en la cabeza de los argentinos. Expertos comparten cuál sería el nuevo valor del billete verde

La cotización del dólar continúa siendo un tema que tiene en vilo a todos los argentinos. Si bien los valores del paralelo acumulan jornadas a la baja, factor que aportó tranquilidad a un mercado nervioso, nadie puede saber a ciencia cierta si estamos en el ojo de la tormenta y se aproxima una nueva tempestad.

Lo cierto es que desde el Gobierno se están implementando diferentes medidas para quitar pesos de la plaza con el objetivo de sacarle presión a la divisa norteamericana, tal como ocurrió con los nuevos bonos que se ajustan por la evolución que tiene el precio del billete verde oficial y que despertaron interés en los ahorristas. Estos papeles que pagarán el 30 de mayo de 2021 y el 30 de noviembre de 2021 la tasa del 0,1% (TNA) de cupón sobre el capital actualizado, en base a dicho tipo de cambio, lograron seducir a muchos inversores.

Pero pese a esto, la idea de que el valor del billete verde puede subir está latente, aunque puede chocar contra la confusión de quienes compraron blue cuando llegó al récord de $195 y no saben si hicieron negocio o perdieron pesos.

¿El dólar seguirá el ritmo de la inflación?

Según Pertierra, el tipo de cambio podría moverse en torno al 2,5 a 3% mensual

En declaraciones a iProfesional, Nicolas Pertierra, economista del CESO, analizó que el tipo de cambio oficial se moverá en línea con la inflación, "es decir 2.5 a 3% mensual, en ese rango".

En cuanto a los otros tipos de dólares, el contado con liqui y el MEP, Pertierra manifestó que se espera que su cotización hacia fin de año se ubique alrededor de $140. "Se mantendrá una brecha entorno al 65%, sin necesidad de ir siguiendo al tipo de cambio oficial, es un mercado más chico", agregó.

"El blue tiene más volatilidad, pero existe la ventaja de que no va a tener la presión de las Fiestas ni las vacaciones, que son una fuente de demanda importante. Al no existir este factor no debería recalentarse mucho, pero es cierto que diciembre es un mes donde hay un poco más de plata en la calle y esto puede generar que el excedente se vuelque al dólar paralelo, que tiene este comportamiento impredecible", completó.

Dólar oficial: ¿se mira, pero no se toca?

Morales estima que el Gobierno podría llegar a fin de año sin devaluar

Por su parte, Walter Morales, presidente de Wise, consultora en economía, finanzas y estrategia, vaticinó, en diálogo con este medio, que "si el Gobierno logra cerrar el año sin devaluar, el dólar oficial, ese que se mira, pero no se toca, va a terminar 2020 en torno a $82".

Además el especialista espera que el blue se encuentre para las Fiestas entre $160 y $170,valor similar a la cotización promedio de estos días luego de que el mercado se tranquilizará tras varias jornadas en las cuales no paraba de romper su propia marca en cuevas del microcentro porteño, con una brecha cambiaria respecto del oficial que rondó el 150 por ciento.

En cuanto a los otros dólares, Morales espera valores inferiores para el contado con liquidación y el MEP en comparación con el paralelo porque "con una economía que comienza a engranar, la demanda de divisas en el mercado paralelo blanco va a disminuir".

"Ahora para no devaluar, el Gobierno tiene que encontrarle la vuelta a la recomposición de reservas", advirtió.

El economista Iván Carrino, consultado por iProfesional, manifestó que no hay mucha discusión: el valor que más representa el tipo de cambio es el que se cotiza en el mercado blue y puso la mira en el cepo, como otro factor que podría provocar variaciones considerables en la cotización del oficial.

¿Dólar subvaluado?

Monteverde considera que el dólar está subvaluado

Asimismo, el doctor en economía Agustín Monteverde planteó que será muy complicado que la cotización del tipo de cambio oficial, a la que califica como una "fantasía", se pueda mantener en las cifras actuales.

"Para contener el tipo de cambio donde está, tenemos que mirar las reservas netas del Banco Central, que hoy están bajo cero. Es decir el BCRA está usando dólares que no son de la institución. Por lo tanto la situación es híper delicada", detalló.

"El dólar está totalmente subvaluado", agregó y se diferenció de quienes consideran que su valor no se encuentra atrasado: "Yo digo que esos colegas están equivocados".

Además calificó como "monstruosa" la diferencia entre los dos dólares que se ubican a los extremos, y explicó que esa situación "genera más desestabilización. Pero se requieren medidas del Gobierno para que eso se solucione. Estamos muy, pero muy lejos de que se haya acabado el proceso de disparada del tipo de cambio".

Por último, el experto aplicó lo que él denominó como "El tercer teorema de Monteverde" para graficar la situación: "Si existe brecha cambiaria eso significa que hay atraso cambiario".

Al ser consultado por el proceso que atraviesa la Argentina y la merma en la cotización de la moneda local, el economista Aldo Abram explicó que "para finales de año creo que el Gobierno hará todo lo posible para llegar a un valor que no supere los $85".

Para el caso de tipo de cambio paralelo, el especialista cree que para fin de año se ubicará "entre $175 y $180, siempre y cuando las señales que siga dando el Gobierno sean razonables".

"Cambió el sentido de los dólares paralelos. El Gobierno asumió que era una cuestión para preocuparse y se financió muchísimo menos con emisión y le devolvió plata al Banco Central, con lo que quitó buena parte de los pesos que sobraban", agregó.

"Pero si vuelven a las andadas, el peso se va a volver a depreciar y podemos volver a tener una escalada de los dólares paralelos. Hoy parece que el Gobierno entendió la lección, pero nunca se puede descartar que hagan alguna cosa que pueda volver a asustar a los argentinos", concluyó.