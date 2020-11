Melconian: "La Argentina no está preparada para lo que vendrá más adelante"

El economista y extitular del Banco Nación señaló que falta liderazgo político en el Gobierno y que la Argentina vive un proceso de mucha irresponsabilidad

El economista Carlos Melconian señaló que el momento que se vive es de "gran irresponsabilidad" al hacer referencia a que la Argentina no está preparada para el mundo que viene porque no cuenta con financiamiento para encarar los próximos años.

"Angel Merkel viene preparando para un 2021 bravo, viene un mundo complicado, pero lo que hay que entender para ubicarse, dejarse de joder y anclarse en algún lado, es que el problema central de lo que pasa en el mundo se llama plata y financiamiento. Y en la Argentina en particular, en este momento se está subestimando la consecuencia de no tener plata", señaló en una entrevista con radio Mitre.

"La incertidumbre mundial es muy grande y Argentina sufre el mayor problema que tiene esta situación que es conseguir plata, financiamiento genuino", agregó.

A partir de esto hizo referencia al modelo que uso el país respecto de la emisión al señalar que "no tenes remedio y se apela a emitir para apagar el incendio; termina siendo una cosa rara porque es agua que viene mezclada con kerosene, todavía no se blanqueó bien las consecuencias de más de dos billones y medio de pesos que hubo que poner arriba de la mesa y que en términos netos fue menos porque se volvió a un viejo instrumento ortodoxo que ensucia y genera consecuencias en el tiempo que es absorber parte de lo que se emitió".

"La incertidumbre mundial es muy grande y Argentina sufre el mayor problema que tiene esta situación que es conseguir plata"

Falta de confianza

Acostumbado a poner el rol de la política y de los tecnócratas como algo que van junto pero que no son lo mismo, Melconian hizo referencia a que "hay que entender que grieta social y desorden social con plata es una cosa, lo estamos viendo con los americanos. Hay que pensar que hay plata porque los programas fiscales y monetarios que se están aplicando en el mundo nunca se vieron. Y los pronósticos son que esos impulsos fiscales van a continuar. Además hay una visión que los mercados emergentes respondieron bien porque hay poca probabilidad de default porque aprovecharon y acumularon la década del 2000 y los commodities para forrarse. El mundo anda en eso".

A partir de este momento fue donde señaló a la política. En la entrevista, Melconian hizo referencia a que la política "carece de confianza de gobierno, de crédito" y que esto es consecuencia que "tengamos que discutir la carta de los senadores, las jubilaciones, la brecha cambiaria. Cuando le sucede esto a la oposición, ahora le pasa a esta oposición y antes a la otra, es un problema menor, pero cuando la carencia de liderazgo es en un país, el Gobierno tiene casi asegurado ‘berretolandia’ por delante".

"El tema central es carencia de liderazgo de la política, peleas internas, tasa de inversión derrumbada y y una expulsión de 4 millones de trabajadores formales que aunque mejore no se va a recuperar, garantiza para adelante que vamos a tener que discutirlo dentro de esta mediocridad", agregó.

El segundo elemento al que hizo referencia el especialista es que entiende que toda esta situación de carencia "llegó muy temprano" en lo que se refiere a los posibles cambios instituciones. "Falta un año para las elecciones de medio término y 3 años para las elecciones presidenciales. Es imposible discutir el tema cotidiano en este contexto".

El extitular del Banco Nación volvió a apuntar a la falta de liderazgo político

Sin liderazgo

Y, a partir de esto, volvió a apuntar a la falta de liderazgo político. "Hay desunión, derrumbe de la tasa de inversión y del empleo, y lo que uno ve por delante en término de decisión es peor porque qué excitación va a tener la inversión en la Argentina en este escenario, que los funcionarios digan lo que quieran, a la realidad le importa tres pepinos. La carta de los senadores al FMI hay que discutirle ahí".

Con respecto a la negociación con el FMI en donde asegura que la Argentina se tiene que anclar y no esperar siete meses, Melconian dijo que la carta de los senadores del oficialismo "más allá de la apreciación semi legal, agresiva, es lo que debe querer el gobierno, que es no pagar. El gobierno quiere no pagar el capital que vence en el segundo semestre de 2021, ya limpió a los bonistas y ahora quiere limpiar esto. Llama plata fresca, aunque después va a pedir más, a la renovación o a la capitalización de los intereses, entonces quiere no pagar. Por eso, más allá del tono, creo que el Gobierno y el ministro -Martín Guzmán- quieren eso ¿que van a salir a decir ahora? ¿que querían otra cosa pero que la carta los inhibe? somos grandes, somos muy pelotudos para eso".

A partir de esto, dijo que el acuerdo "puede dilatarse, está clarisimo. No sé que estará pensando el FMI, pero vienen por un acuerdo por resignación. El mayor dilema que tiene la Argentina que es la tasa de inversión en un acuerdo por resignación no se corrige".

Luego se refirió a las reservas del Banco Central y, frente a la pregunta sobre el significado de que hoy sean negativas, el economista dijo que el BCRA "está presentando un número que en una cifra redonda tiene de reservas netas de 39.000 millones de dólares. Ahí están los encajes en dólares del sector privado, que son unos u$s11.000 millones y que deberían ser intocables y deberían estar en otro lugar porque no se puede poner el zorro a cuidar a las gallinas; luego tienen un préstamo del Banco de Basilea que tampoco se toca, de unos u$s3.000 millones y luego tiene el ‘bluff’ chino de u$s20.000 millones que todos amenazan con su poder de fuego y que no es más que un fósforo. Entonces, neteas (un proceso de compensación interno de deudas y crédito) y te queda que las reservas disponibles son algo menor a u$s4.000 millones, pero u$s3.700 millones es oro, y hay un puchito de papel del FMI. Acá, lo que ocurre es que cuando el Central dice que vendió dólares, y casi la totalidad es oro, la pregunta es de dónde lo sacó, y puede ser que sea en los intocables porque esto ya pasó en 2015".

Por último, Melconian repitió que "todos los modelos económicos del mundo dependen de la inversión y el empleo, si no revitalizas eso podemos estar dos años boludeando con la carta y el Fondo que no va a salir. Es muy importante que la política sepa lo que quiere. Es muy importante que la sociedad entienda que los políticos tienen que ser estadistas. De nuevo, grieta hay en todos lados, pero cuando hay plata eso se tapa".