Por qué un acuerdo con el FMI no bastará para calmar la crisis del dólar, según especialista de la City

Cree que no se puede convivir tanto tiempo con brechas cambiarias tan altas y, por ende, podría haber nuevas medidas. Dónde invertir en este contexto

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI), dialógo con iProfesional acerca de cómo cree que seguirá la película cambiaria en la Argentina, donde el Banco Central sigue perdiendo reservas a pesar del mega cepo y la brecha cambiaria se mantiene en niveles muy nocivos para la economía.

La especialista dice que un acuerdo con el FMI podría darle algo de aire a la Argentina pero que, esa condición necesaria pero no suficiente, mantendrá las dudas en los inversores.

A continuación, los puntos más destacados de la charla que mantuvo este medio con la economista de Portfolio Personal:

-Las reservas del Banco Central, a pesar del cepo, siguen cayendo este mes. ¿Cree que el gobierno puede endurecer aún más el cepo para detener la caída o terminarán acelerando la suba del dólar oficial?

-Es una realidad que aún con algunos pasos hacia la ortodoxia en las últimas semanas, no se ha logrado frenar el goteo de las reservas. Las intervenciones en el mercado cambiario se llevan en el mes más de u$s200 millones, sin claramente lograr compra de dólares contra pesos; en un marco en el que determinados niveles de brecha, la presión vuelve a ser alcista. Los desafíos por delante se mantienen, y en consecuencia la vulnerabilidad de la coyuntura financiera-cambiaria.

El FMI fue claro en este punto ante el comunicado reciente que apunta a la necesidad de seguir calibrando las políticas, que entendemos razonable en una coyuntura en el que aún no logra analizarse que ataquen de fondo el problema estructural del país –más bien, son medidas que van en la línea de "ganar tiempo", pero limitadas desde varios otros sentidos-.

De hecho, sigue vendiendo reservas básicamente porque el exceso de pesos se mantiene –dada la política de emisión que fue centro a lo largo de este año, para financiar al Tesoro-, y en una coyuntura con poca credibilidad, no encuentra un freno. En consecuencia, creo que hay algo de prueba y error en la política a implementarse, buscando mientras tanto reconstruir la confianza y ganar primero estabilidad. No podemos, por ende, descartar nuevas decisiones en un marco en donde se sabe que no se puede convivir mucho tiempo con una brecha en estos niveles.

Para Corujo, no habría que descartar nuevas medida si la brecha cambiaria se mantiene en estos niveles.

El dólar y el impacto en los ahorristas

-¿Cómo afecta la brecha a los inversores? ¿Siguen pensando en activos que protegen ante una devaluación?

-A pesar de la búsqueda de reconstruir la confianza en el peso, es difícil en el actual escenario alejar a los inversores de que piensen y midan la rentabilidad de sus ahorros en función al comportamiento del dólar financiero. En consecuencia, la volatilidad como la tendencia del mismo afecta las decisiones. Las posiciones de cobertura, por ende, son las que ganan espacio en las carteras.

Tanto el boom de Cedear, como de las estrategias Dólar Linked, apuntan a este objetivo, y se explican en base a la búsqueda de protección de una devaluación en un marco de fuertes restricciones –ambos se operan en pesos-.

Otra opción son los activos indexados por CER, en una coyuntura en donde la aceleración de la inflación es un dato y las expectativas lo marcan a futuro; y en el que además las tímidas acciones del BCRA mantienen en términos reales negativos las tasas de interés. La combinación hoy de una cartera con una estrategia DL y CER, entendemos, que es una buena sugerencia para perfiles de inversores conservadores/moderados.

-Los bonos argentinos rinden cerca de 15% en dólares y se amplía el gap con los rendimientos de los países comparables. ¿Hay margen para comprimir? ¿Un acuerdo con el FMI podría ser la clave?

-Creo que un acuerdo con el FMI es una condición necesaria, pero no suficiente –lo mismo que sabíamos del canje-. No obstante, son todos pasos en la dirección correcta, que el mercado entiende así y permitirá rearmar expectativas positivas. Igual hay cuestiones más de fondo, que tienen relación con las políticas a implementar, y que entendemos estarán ligadas a también poder cerrar un acuerdo con el Fondo.

Si uno cree que se logrará encaminar el 2021 por la senda correcta hacia una política fiscal equilibrada, y una política monetaria que busque solucionar los excesos actuales, podría llegar a existir una compresión de spread hacia niveles de 10/12% a mediano plazo, y esto permitir ver cierto atractivo hoy en los bonos que operan entre 15/16%.

No obstante, es importante remarcar que los bajos cupones de los nuevos bonos, no los hace interesantes si realmente esto no sucede; y el camino hoy está claro no es despejado, lo que encierra riesgos no menores esta posición.

Una opción son los Cederas que permite comprar acciones de Wall Street desde Buenos Aires.

Esquivar el riesgo local, la premisa

-Para los ahorristas, ¿en que clases de activos están recomendando estar posicionados?

-Como apuntamos antes, dependiendo el perfil de inversor con el que cada uno se identifique apunto a varias diferentes opciones. El ajuste por CER apuntando a la curva de bonos soberanos, o bien FCI con esta estrategia –en especial, para minoristas- creemos que son una buena alternativa. Es importante igual entender que según la posición que uno adopte, por ejemplo, dentro de la curva será la volatilidad que asuma.

La parte corta es la recomendada para seguir el devengamiento de la inflación, aunque la compresión acá de los actuales retornos es más limitada. También entendemos que las opciones DL son una recomendación de cobertura, apuntando a un FCI con un mix entre emisiones DL y sintéticos –buscando limitar el riesgo de la volatilidad a la que se puede quedar encerrado, y que lo vimos el mes pasado-. También con otro tipo de instrumento, creemos que los Cedear, y para los más agresivos las acciones locales, pueden ser una buena opción en un mercado donde las cotizaciones son mínimas y con un descuento realmente importante.