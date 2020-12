El inesperado aliado del Banco Central que hace que la gente no compre dólar solidario: de quién se trata y ¿podría aflojar el cepo?

Hay un inesperado aliado para el Banco Central en su lucha contra el dólar. La caída del billete en la Bolsa (conocido como dólar MEP) que ayer quedó por debajo del "solidario" ($142 el oficial más los impuestos versus $139 el que se opera en el mercado), hace que varios de los compradores vía homebanking se estén pasando a adquirir billetes vía la Bolsa. Se cumple el viejo anhelo del BCRA y del Ministerio de Economía: que los dólares los pongan los privados y no el Central.

Sucede que al hacerse dólar MEP no hay caída de reservas. Los que venden dólares contra pesos con los bonos son inversores privados. Los dólares que existen, entonces, cambian de mano pero no hay caída de las arcas oficiales (que se desinflan más de u$s6.000 millones este año). Además, hacerse de billetes en el mercado no tiene el cupo de u$s200.