Test para el "veranito financiero": por la inflación y dólar, le piden al Central "mano dura" con las tasas de interés

Lo que pagan a los ahorristas pierde contra los precios y el billete en el mercado oficial. La emisión hará que desde enero sea clave un aumento de tasas

El "veranito financiero" que está transitando el Gobierno con los dólares financieros cayendo entre 20% y 30% desde picos de mediados de octubre continuaría este diciembre. Este mes, estacionalmente de mucha demanda de pesos (por ende, poca de dólares) servirá para que el Banco Central vaya delineando una suba de tasas de interés a partir de enero.

En el mercado creen que de no hacerlo, en los primeros meses del año próximo se despertarán los tipos de cambio paralelos y la inflación. ¿Le queda otra alternativa al BCRA? No. Lo que se desconoce es si el ritmo de suba de tasas alcanzará o, por lo contrario, se quedará corto y el Gobierno tendrá que volver a endurecer aún más el cepo y operar más agresivamente con el dólar en la Bolsa para amortiguar la brecha.

Por un lado, la tasa de interés (que el equipo de Miguel Pesce estuvo subiendo pero en forma muy gradual) tendrá su test a partir de enero. La tasa Badlar actual es de 2,83% y la minorista de 3,1%, ambas claramente por debajo del 3,8% de inflación de octubre y del casi 4% que se cree fue en noviembre.

La inflación y el dólar ya la ganan a la tasa de interés que induce el Banco Central

Tasas, lo último que se "descongela"

Además, las tasas no sólo están quedándose cortas contra la inflación, sino también versus la suba del dólar en el mercado oficial. En los últimos 30 días el ritmo de devaluación llegó al 3,6% mensual (53% anualizado), valor muy cercano al ritmo inflacionario del último mes. En este caso el BCRA logra mantenerse alineado en su objetivo de no perder competitividad cambiaria pero sigue pagando muy poco a los que están atrapados con los pesos. De ahí que se entiende el tercer mes consecutivo de caída de plazos fijos privados en pesos en los bancos.

"Mientras una suba en la tasa de interés le genera un aumento en el costo de fondeo a las PyMes y encarece el costo de esterilización, afectando el resultado cuasifiscal, la aceleración del ritmo de devaluación sirve para no perder competitividad", explica Quinquela Asset Management.

¿Cuánto tiempo logra el BCRA mantener ritmos de devaluación que estén claramente por encima de la tasa de interés?, se pregunta esta sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. "Porque los incentivos hoy parecen desalineados. La inflación es mayor al ritmo de devaluación y ambos superan por amplio margen a la tasa de interés en pesos. Ese ordenamiento no es compatible con el crecimiento sostenido de una economía, es decir que requiere de alguna rápida corrección", advierten.

El director de FMyA, Fernando Marull, afirma que el mes de diciembre va a haber un déficit fiscal altísimo que se cubre con emisión monetaria. "El impacto monetario puede estar contenido en diciembre, porque es un mes donde históricamente sube la demanda de pesos, pero esto se revierte a partir de enero. Esto lo sabe el BCRA y todo el mercado, por lo que deberían seguir subiendo las tasas de interés", remarca el especialista.

Además, Marull dice que el BCRA seguirá presionado vendiendo reservas. La demanda mensual de dólares del verano (turismo, ahorro, pagos de deuda) no bajará de u$s1.000 millones mensuales, las exportaciones del agro aportarán (entra el trigo) pero aun así no alcanzan y el BCRA seguirá "calibrando" día a día la demanda de importaciones para no vender más de u$s800 millones mensuales.

En el mercado dicen que si en enero y febrero no hay suba de tasas impactará en los dólares paralelos

El ajuste lo hace Pesce o el mercado (pero se hace)

"En conclusión, el BCRA seguirá endureciendo los cepos para no vender más de u$s40 millones diarios y tendrá que subir la tasa de interés. Si no lo hace, en enero-febrero (o antes, el mercado se adelanta) venderá más reservas y la brecha cambiaria subirá", asevera Marull.

La tarea por delante para Pesce no es algo nuevo para un banquero central. Desde los últimos economistas que ocuparon el mismo sillón (por caso Federico Sturzenegger), se sabe que luego de las fiestas hay que volver a remontar el barrilete de los pesos. En su momento el ex "mimado" del macrismo exageró con las baja de tasas y eso produjo después un salto del tipo de cambio. Si bien ahora con el mega cepo es menos probable una suba inducida por el mercado del dólar oficial, los precios alternativos podría despertarse si Pesce no aplica la misma receta.

Además, en términos de precios, los incentivos son altísimos. El blue en torno a $150 está a precio de compra. Vale casi lo mismo que el que se opera en la Bolsa (porque al valor del implícito hay que restarle comisiones y otras cosas) y no quedan registros de los compradores. Para las empresas, además, tiene sentido porque muchas de ellas están imposibilitadas de comprar el MEP por tener algún subsidio del Estado. Por ende, parte de los pesos los vuelcan al canal marginal.

"Van a tener que subir las tasas si quieren mantener este veranito de las cotizaciones paralelas. Porque sino la marea de pesos irá a buscar algún refugio y no todos van a querer irse a un bono con CER o dólar link, que al final del día es algo en pesos. Sin embargo creo que este BCRA se volverá a quedar corto con el alza. Van a seguir con el plan aguantar hasta que lleguen los dólares de la soja y haya acuerdo con el FMI", resumió un banquero privado.