Dólar: Domingo Cavallo propone un mercado libre de cambios con una excepción

"Ya que el mercado cambiario está desdoblado, desdóblenlo bien", remarcó el ex ministro en una entrevista en el programa Qué Hacemos con los Pesos (A24)

Las últimas semanas nos vienen mostrando cierta calma cambiaria, reducción de brecha (aunque aún es alta) y un Banco Central que tuvo posibilidad de adquirir divisas. Pero en la foto hacia fin de año aparece más presión sobre todos los dólares libres y los niveles de incertidumbre no cesan.

Por otra parte, la dinámica inflacionaria se está acelerando. Y la economía no crece hace más de diez años. Nuestro país vive una clara situación de estanflación. Sobre todos estos puntos, en el programa Qué Hacemos con los Pesos (A24) el ex ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo realizó un análisis.

En primer punto y en relación al primer año de gobierno de Alberto Fernández, el ex ministro considera que "no podían hacer cosas muy diferentes frente a los problemas que creó la pandemia y obviamente no avanzaron en la solución de ninguno de los problemas que tenía la economía argentina. No han definido un rumbo adecuado para la economía. El año próximo va a continuar con una estanflación muy fuerte. A lo mejor hay algo de recuperación de la actividad económica pero va a ser tenue y lo que sí va a haber es una inflación más alta que la de este año".

"Con respecto a lo que alguna gente predice que puede haber una escapada total del dólar y una aceleración inflacionaria aguda, creo que el Gobierno todavía tiene la posibilidad de controlar la situación. Por supuesto que será en base a medidas que van a ser van a seguir siendo muy distorsivas como los controles de cambio, de precios y los atrasos tarifarios".

Respecto del tipo de cambio, advirtió que considerando que "la inflación va a ser del orden del 50 por ciento como mínimo el año próximo, también el ajuste del tipo de cambio será del orden del 50 por ciento. De esta forma no se va a llegar a fin de año con un dólar de 102 como decía él presupuesto, sino de 120 o 130 pesos".

Asimismo considera que en el corto plazo no va a haber un salto devaluatorio. "Si producen un salto devaluatorio al mismo tiempo tendría que producir un salto aún mayor de las tarifas de servicios públicos, porque si no agravan la situación fiscal. Y ahí sería un descontrol del tipo Rodrigazo, que es lo que van a evitar a toda costa", resaltó Cavallo.

Por otra parte, en relación a la determinación del Gobierno de no devaluar a costa de restringir totalmente las importaciones, el economista indicó que "lamentablemente este tipo de estrategias en el pasado se pudo mantener por bastante tiempo y yo creo que van a ocasionar un gran perjuicio. Va a ser que la reactivación económica enfrente un montón de cuellos de botella", indicó.

La solución para la brecha cambiaria

En pos de los objetivos que persigue el Gobierno de reducir la brecha cambiaria remarcó que una solución sería desregular casi por completo el mercado de cambios.

"Lo mejor que podrían hacer y creo que ayudaría a bajar la brecha cambiaria, además de que habría un solo tipo de cambio en el mercado, es dejar que funcione un mercado libre. Es decir, permitir que cualquier persona pueda comprar o vender. Algunos dicen que eso aumentaría la brecha, pero es al contrario. Además para ir cerrando la brecha tienen que ir eliminando otras distorsiones, entre ellos las tarifas de servicios públicos".

"En fin, la única recomendación que vengo dando y que me atrevo a seguir dando es que dejen que funcione un mercado libre de cambios", resaltó.

Y aclaró: "En el mercado oficial, al que llevan sus divisas los exportadores, solamente le deben vender divisas a los importadores y a los que tengan deudas en dólares del sector privado que vayan venciendo y que hayan sido adquiridas con anterioridad a la imposición".

"La realidad es que hoy el mercado está más que desdoblado, tienen el tipo de cambio oficial, el contado con liquidación, el dólar bolsa y tienen el mercado paralelo. Pensar que es malo desdoblar el mercado cambiario, cuando ya está desdoblado. Ya que lo tienen desdoblado, desdóblenlo bien".

Para Cavallo, la solución a la brecha es permitir un mercado libre de cambios.

Elecciones 2021 y ¿ajuste?

Respecto de lo que se puede esperar post elecciones 2021, Domingo Cavallo indicó que cree que el Gobierno las va a perder. "Al perder las elecciones del 2021 habrá que ver qué actitud asumen. En un país normal reorganizarían el gobierno, buscarían negociar con las otras fuerzas políticas y hacer un acuerdo para un programa que tenga que ser muy diferente al actual".

"Para plantearle al FMI o cualquier otro financista que vuelquen dólares hacia la economía argentina se necesita un programa económico que inspire confianza. Es lo que va a tener que hacer este gobierno después de las elecciones 2021 o para quien gane en 2023. Pero obviamente que así como estamos ahora sin rumbo y sin reglas de juego claras para la economía, con una cantidad enorme de intervenciones y controles, no vamos a resolver ningún problema", indicó.

En definitiva, remarcó el ex ministro de economía, "esto no cambia hasta tanto no se haga un planteo integral de reglas de juego que tienen que comenzar por definir que la economía tiene que estar integrada al mundo, que tiene que haber libertad para exportar, para importar, con un sistema monetario que le permita a la gente proteger sus ahorros y que permita que haya intermediación financiera, financiamiento para las empresas y obviamente un clima que permita que haya inversión", concluyó.