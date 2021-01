El dólar ahorro, lejos de las preferencias de los expertos al momento de invertir: qué recomiendan en este 2021

Operadores señalan que se mantienen restricciones y las cargas impositivas tampoco se relajaron. No descartan mayores controles en 2021. Qué recomiendan

Acaba de comenzar el año 2021 y uno de los interrogantes que surgen es qué pasará con el dólar oficial/ahorro. Algunas preguntas clásicas que todos se haces son: ¿seguirán vigentes las restricciones como hasta ahora? ¿Qué novedades hay? ¿Qué puede pasar a lo largo del año? Y, no puede faltar la clásica: ¿me conviene comprar dólares en el mercado oficial?

En principio, cabe señalar que no habrá mayores novedades. "En términos operativos, no cambió mucho respecto de lo que venía pasando respecto de los últimos meses de 2020", informa a iProfesional, Federico Izaguirre Prencesvalle, International MBA y director de Del Sur Capital Markets.

Sin embrago, advierte que, es probable que, en estos primeros días del año, esté un poco trabada la compra de dólar ahorro porque el BCRA les exige a los bancos que tengan una base de datos con las personas que son elegibles para poder adquirirlo y eso se debe actualizar, lo que lleva algo de tiempo.

Dólar ahorro: restricciones y carga impositiva

En igual sentido, Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, ratifica que "las restricciones se mantienen en casi todos los aspectos debido a la decisión de prorrogar la vigencia de la Comunicación "A" 7030 del Banco Central hasta marzo de este año".

Recordemos que, entre otros puntos, la circular mencionada dispuso que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior y extendió a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para realizar operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas para clientes que requieran acceder al mercado oficial de cambio.

Esto reforzó las restricciones que dispuso el Central en sus sucesivas comunicaciones para la compra de dólares en el mercado oficial. Así, quedaron afuera los beneficiarios de planes o programas de Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES), cotitulares de cuentas bancarias, quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses, aquellos que hayan congelado las cuotas de sus créditos hipotecarios y prendarios UVA, todo el que haya adquirido dólar "bolsa" en los 90 días anteriores, monotributistas que recibieron créditos a tasa cero y empleados y dueños de empresas que contaron con asistencia estatal para pagar salarios. Todo esto permanecerá sin cambios al menos hasta marzo.

Esto implica que la persona interesada tenga que visitar el sitio oficial de consulta que habilitó la ANSES, ingresar su número de CUIT y el período en el cual se desea conocer el estado de situación para la compra de divisa, introducir el código de la imagen que brinda el sistema y esperar a que el sistema le indique si es posible acceder a la compra de dólares. Asimismo, en algunos casos, se deberá presentar declaración jurada que atestigüe que no se percibieron subsidios de carácter alimentario.

Por otro lado, Quintana explica que, "sin bien, en algunos casos de pago de importaciones, hubo algunas flexibilizaciones aplicables en la medida en que los importadores hayan ingresado dólares en concepto de prefinanciación de exportaciones, en cuanto al dólar ahorro, los recargos e impuestos se mantienen". Se refiere al 30% tributo PAIS y al 35% de Ganancias (cabe señalar que, si bien este último ítem tiene devolución, demora mucho el proceso).

Otro punto a tener en cuenta a la hora de comprar dólar ahorro es que, según advierte este operador "hay algunas diferencias en las cotizaciones dependiendo de la entidad financiera que se escoja". Explica que, en general, el precio testigo es el valor del Banco Nación, pero que las pizarras cambian según el banco del que se trate.

El BCRA exige a bancos que tengan una base de datos con las personas que son elegibles para poder adquirir dólares

¿Qué inversión recomiendan los expertos?

Con este panorama, los operadores no tienen el dólar ahorro como una de las recomendaciones de compra para los ahorristas. En primer lugar, debido a las dificultades que se presentan a la hora de querer hacerlo, pero no es el único motivo: "No recomiendo comprar el dólar ahorro/solidario porque tiene posteriores limitaciones para operar otros instrumentos financieros", advierte Ezequiel Estrada, director de Finconomics.

En este sentido, asegura que lo más recomendable es apuntar al dólar MEP o al dólar cable (vía inversiones en Estados Unidos) dado que no tienen cupo y presentan menos limitaciones regulatorias. También considera interesante la posibilidad de comprar dólar a través de criptoactivos, que eliminan el famoso parking.

"Lo más común hoy es hacerlo a través del DAI, que tiene un valor estable de referencia contra el dólar".

En igual sentido aconseja Izaguirre Prencesvalle. "Nosotros les recomendamos a nuestros clientes que compren dólar bolsa (MEP), que no está sujeto a las regulaciones que suelen aparecer, a veces de manera retroactiva, y a los límites de montos. También existe una criptomoneda, que se llama Dai, que es una alternativa interesante y que está teniendo mucha repercusión", apunta.

¿Cómo comprar dólar MEP? "La operatoria se tiene que hacer obligatoriamente a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALYC) o broker", cuenta Matías Marsicano, productor bursátil registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y licenciado en finanzas.

Así, el inversor debe transferir sus pesos a su cuenta comitente (de la sociedad de bolsa) y, con ese dinero, compra un activo. Por exigencia del Central, ese bono debe permanecer dos días (48hs) en cartera, para cumplir con el proceso conocido como "parking", y, después de ese plazo, se vende en dólares. Para hacerlo más gráfico, el proceso es así:

Paso 1: Abrir cuenta comitente en un ALyC.

Paso 2: Transferir pesos a la cuenta abierta.

Paso 3: Comprar un activo en pesos que a la vez tenga cotización en dólares MEP fluida.

Paso 4: Esperar los dos días de parking fijados por regulación.

Paso 5: Vender el acitvo en u$s.

Si bien es una operatoria sencilla y legal, Marsicano advierte que el único riesgo que se tiene al realizarla es "que el bono que se haya usado para hacer parking tenga algo de volatilidad".

Por eso, se suelen utilizar activos que garantizan cierta estabilidad, porque, si en esos dos días tiene variaciones, eso influirá en el resultado de la operación (claro que puede ser para bien o para mal, pero hay que minimizar riesgos para que sea eficiente).

"El más usado es el AL30 porque tiene mucha liquidez", apunta Francisco Di Cristófaro, un corredor con más de 30 años de experiencia en el mercado.

El futuro es incierto

De cara a 2021, el director de Del Sur Capital no descarta que el Gobierno siga restringiendo cada vez más la compra de dólares. "Ya el cupo de por sí es muy chico hoy y es posible que esto se achique aún más", prevé.

Por su parte, Quintana anticipa que, "si la brecha con el blue se agranda, seguramente veremos un incremento de las solicitudes de compra del dólar en el mercado oficial".

Los próximos 12 meses confirmarán o darán por tierra con estas previsiones, pero lo cierto es que hoy en día todos coinciden en que el dólar ahorro no es lo más recomendable y acceder a él parece ser una tarea bastante compleja, sobre todo teniendo en cuenta que el cupo de dólares es escaso y el precio final que ronda los $148 no parece de lo más competitivo.